Звезды Голливуда бьют тревогу и призывают бастовать против нейросетей

Последние месяцы в мире только и разговоров, что об искусственном интеллекте и нейросетях, и обитатели голливудских холмов потихоньку начинают настораживаться — что же это значит для киноиндустрии? На самом деле, ИИ в Голливуде используется уже очень давно, просто не все это знают. В связи с забастовкой Гильдии сценаристов США дискуссии о будущем ИИ и нейросетей в индустрии развлечений становятся все более и более актуальными, и вот что говорят звезды.
ИИ уже используется в Голливуде
Если вы думали, что Голливуду еще далеко до использования дипфейков, ChatGPT и прочих плодов нейросетей, подумайте еще раз. На самом деле, происходит это уже давно, просто в основном за кадром. Например, многие зрители даже не подозревают, что нейросети сыграли ключевую роль в одной из крупнейших голливудских франшиз — «Звездных войн».
Легендарный Джеймс Эрл Джонс озвучивал культового суперзлодея Дарта Вейдера с 1977 года. Однако актеру уже перевалило за 90, и, понятное дело, он заслужил с почестями выйти на пенсию и спокойно отдохнуть. Это бы безусловно повлияло на будущее франшизы, если бы Джонс не передал права на свой голос в «Звездных войнах» компании под названием Respeecher. Компания использовала звуковые фрагменты из его предыдущей работы, чтобы с помощью нейросетей воссоздать его голос без его физического присутствия. Результат фигурировал в сериале «Оби-Ване Кеноби» (2022), где Дарт Вейдер в итоге гораздо больше походил на версию себя 1977 года, чем в более поздних фильмах франшизы.
Том Хэнкс поделился своим мнением о будущем ИИ в индустрии
Многие актеры, включая великого Тома Хэнкса, прекрасно осознают, что в будущем их может заменить их копия, созданная нейросетями. В эпизоде подкаста Адама Бакстона Хэнкс поговорил о том, что он потенциально может продолжить играть и после смерти благодаря использованию ИИ. «Теперь любой человек может воссоздать себя в любом возрасте с помощью искусственного интеллекта или технологии Deepfake, — сказал он. — Завтра меня может сбить автобус, и на этом для меня всё закончится, но мои роли продолжат выходить и выходить».
Он считает, что развитие ИИ и нейросетей будет таким стремительным, что «ничто не будет указывать на то, что это не я». Когда Бакстон предположил, что зрители смогут заметить разницу между настоящим актером и созданным нейросетями, Хэнкс ответил: «Без сомнения, люди смогут нас различить, но вопрос в том, надо ли им это? Есть люди, которым плевать, кто не станет искать различия».
Хэнкс объяснил, что в связи с тем, что нейросети становятся такой серьезной проблемой в Голливуде, «во всех гильдиях, во всех агентствах и во всех юридических фирмах сейчас ведутся дискуссии, чтобы продумать правовые аспекты того факта, что мое лицо, мой голос — мои и всех остальных актеров — являются нашей интеллектуальной собственностью». Хэнкс признался, что предвидел это еще с создания фильма «Полярный экспресс» в 2004 году, когда съемочная группа вводила «огромное количество наших личных данных в компьютер».
«Мы предвидели, что это грядет, мы предвидели, что появится возможность взять нули и единицы в компьютере и превратить их в лицо и персонаж, — продолжил Хэнкс. — С тех пор это прогрессировало в миллиард раз, и мы видим это повсюду».
Джастин Бейтман призывает Голливуд приготовиться
В разгар забастовки Гильдии сценаристов США 2023 года актриса Джастин Бейтман озвучила свое беспокойство в связи с растущей властью ИИ. «По-настоящему суровая реальность ИИ в индустрии развлечений заключается в том, что он обучен всем нашим прошлым трудам, всем нашим сценариям, нашим фильмам, всем актерам и актерской игре, всему этому, так что это своего рода отрыжка. Это сплав, — говорит Бейтман. — Вы даете ему задачу, и он выдает какой-то новый продукт, основанный на всех наших прошлых трудах».
По словам актрисы, Бюро регистрации авторских прав принимает активное участие в этом вопросе, поскольку ситуация с нейросетями может быть «массовым нарушением такого масштаба, с подобным которому мы никогда еще не сталкивались». Она призывает актеров Гильдии киноактеров (SAG) «не принимать никаких предложений AMPTP (Альянса продюсеров кино и телевидения), которые не защищают от ИИ». Это включает защиту их «внешности и голоса» и подразумевает, что защита этих аспектов должна стать главным приоритетом.
К сожалению, AMPTP отказывается участвовать в переговорах, что, по словам Бейтман, «крайне тревожно». Она объяснила: «Если Гильдия режиссеров США и Гильдия киноактеров не могут ввести ограничения на ИИ, я лично не верю, что есть какой-либо другой выбор, кроме как начать бастовать, потому что их слова «Мы не собираемся даже говорить с вами об ИИ» означают, что они не просто могут использовать его в будущем, но и уже построили планы, как будут его использовать».
Мнение Бейтман обосновано ее предыдущим опытом
У Бейтман уже есть опыт подготовки к масштабным переменам в Голливуде — она принимала непосредственное участие в переговорах со стороны SAG-AFTRA, когда сценаристы объявили забастовку в 2007–2008 годах. В то время мало кто верил, что на видео в Интернете можно заработать большие деньги. Однако, несмотря на то, что тогда это казалось маловероятным, Бейтман все же отстаивала свои права на какую-то часть прибыли в этой области. Теперь же стриминг стал практически отдельной индустрией. «Стриминг — самое прибыльное дело. Это одни из крупнейших компаний в мире — не в индустрии развлечений, а во всем мире».
Основываясь на этом опыте, она пытается предупредить работников индустрии, что использование ИИ в Голливуде приведет к тому же результату, и вполне вероятно, что в будущем он заменит сценаристов, актеров и многих других. «С их стороны это возмутительно — никак не ограничивать ИИ и не делиться частью миллиардов и миллиардов долларов, которые они зарабатывают на трудах сценаристов, съемочной группы, режиссеров и актеров».
Ряд актеров, как и Джеймс Эрл Джонс, добровольно передают права на использование их образа и голоса в будущем. Хотя мотивацией Джонса был его преклонный возраст, другие делают это в надежде, что им будет поступать больше предложений, особенно озвучивания.
По мнению Бейтман, нейросети используются исключительно из соображений «человеческой жадности». «Он заменяет человеческую экспрессию, — говорит Бейтман. — Я заявляю, что это смешно. Нам не нужно заменять человеческую экспрессию. Заменять ее ИИ. Той проблемы, которую с его помощью пытаются разрешить, просто не существует».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Ну, ладно, многие меня осудят, НО КАКОГО ЮХА эти актеры тут?????
Они каким боком к этому ИИ?????