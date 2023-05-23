Звезды Голливуда бьют тревогу и призывают бастовать против нейросетей

По словам актрисы, Бюро регистрации авторских прав принимает активное участие в этом вопросе, поскольку ситуация с нейросетями может быть «массовым нарушением такого масштаба, с подобным которому мы никогда еще не сталкивались». Она призывает актеров Гильдии киноактеров (SAG) «не принимать никаких предложений AMPTP (Альянса продюсеров кино и телевидения), которые не защищают от ИИ». Это включает защиту их «внешности и голоса» и подразумевает, что защита этих аспектов должна стать главным приоритетом.

К сожалению, AMPTP отказывается участвовать в переговорах, что, по словам Бейтман, «крайне тревожно». Она объяснила: «Если Гильдия режиссеров США и Гильдия киноактеров не могут ввести ограничения на ИИ, я лично не верю, что есть какой-либо другой выбор, кроме как начать бастовать, потому что их слова «Мы не собираемся даже говорить с вами об ИИ» означают, что они не просто могут использовать его в будущем, но и уже построили планы, как будут его использовать».

Мнение Бейтман обосновано ее предыдущим опытом

У Бейтман уже есть опыт подготовки к масштабным переменам в Голливуде — она принимала непосредственное участие в переговорах со стороны SAG-AFTRA, когда сценаристы объявили забастовку в 2007–2008 годах. В то время мало кто верил, что на видео в Интернете можно заработать большие деньги. Однако, несмотря на то, что тогда это казалось маловероятным, Бейтман все же отстаивала свои права на какую-то часть прибыли в этой области. Теперь же стриминг стал практически отдельной индустрией. «Стриминг — самое прибыльное дело. Это одни из крупнейших компаний в мире — не в индустрии развлечений, а во всем мире».