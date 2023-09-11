"Это точно 2023-й?": поразительный дизайн новой станции метро "Пыхтино"

6 сентября в Москве открыли две станции Солнцевской линии метро — «Пыхтино» и «Аэропорт Внуково». Москвичи уже называют "Пыхтино" одним из лучших столичных проектов последних лет.
Станция метро "Пыхтино" находится рядом с одноименной деревней и ЖК "Солнцево Парк", а выглядит так, будто проект выполнен в далёком будущем. Дизайн «Пыхтино» в целом посвящен истории авиации, что вполне логично, т.к. рядом со станцией расположены улицы Летчика Грицевца, Летчика Ульянина и Авиаконструктора Петлякова.
У станции один наземный вестибюль и, соответственно, один выход.
Над эскалатором находится световой колодец из алюминиевых панелей, а внутри висит модель самолета Ту-144.
Светильники напоминают часть турбины реактивного самолета.
А на стенах расписана история самолётостроения, в том числе - в чертежах.
Ожидается, что станцией "Пыхтино" будут пользоваться около 11 тыс. человек в сутки. По прогнозам пассажиропоток к 2030 году вырастет в два раза - до 22 тыс.
Источник:
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Но грязные дикари все равно русские! (для тупых: #сарказм)
Как там принято у них в таких случаях говорить?
Короче, что бы ни сделали власти - определенной категории власти в любом случае будет не по сердцу.
Космос, а не станция.
Затрётся, будет не очень красиво, как ни отмывай.
Этот образ можно проецировать и на Москву.
Мне вот интересно. Лужок сцука имел такие же бабки в городе. Почему мы жили в говне? Какие же бабки он пилил страшно представить. Прикиньте за один черкизон сколько башляли
Лужков ещё тот жук - вопросов нет. Но тогда бюджет Москвы не был равен бюджету сразу сорока субъектов, с конца списка.
Спасибо за видео!
НО вышли бабки у которых окна выходят на эту площадку, подняли вой и потребовали прекратить это "безобразие". Так мы остались без площадки.
Но реакция города меня очень порадовала. Так что не надо ля ля ля. Решайте свои проблемы на местах, МСК тут точно не причем.