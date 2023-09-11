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"Это точно 2023-й?": поразительный дизайн новой станции метро "Пыхтино"

"Это точно 2023-й?": поразительный дизайн новой станции метро "Пыхтино"

Автор:
11 сентября 2023 09:08
Сообщество : Жить в России
Метки: Ynews   Метро   Пыхтино   дизайн   интерьер   станция   электропоезда   
5028
14

6 сентября в Москве открыли две станции Солнцевской линии метро — «Пыхтино» и «Аэропорт Внуково». Москвичи уже называют "Пыхтино" одним из лучших столичных проектов последних лет.

Станция метро "Пыхтино" находится рядом с одноименной деревней и ЖК "Солнцево Парк", а выглядит так, будто проект выполнен в далёком будущем. Дизайн «Пыхтино» в целом посвящен истории авиации, что вполне логично, т.к. рядом со станцией расположены улицы Летчика Грицевца, Летчика Ульянина и Авиаконструктора Петлякова.


У станции один наземный вестибюль и, соответственно, один выход.

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Над эскалатором находится световой колодец из алюминиевых панелей, а внутри висит модель самолета Ту-144.


Светильники напоминают часть турбины реактивного самолета.


А на стенах расписана история самолётостроения, в том числе - в чертежах.


Ожидается, что станцией "Пыхтино" будут пользоваться около 11 тыс. человек в сутки. По прогнозам пассажиропоток к 2030 году вырастет в два раза - до 22 тыс.

Источник:

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Метки: Ynews   Метро   Пыхтино   дизайн   интерьер   станция   электропоезда   
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66  комментариев
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47k
Aleksandr 3 часа назад
Для сравнения-метро Нью-Йорка...
Но грязные дикари все равно русские! (для тупых: #сарказм)
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8k
Maximvs Полчаса назад
А могли бы пенсионерам раздать. Или больницу построить. Или школу.
Как там принято у них в таких случаях говорить?
Короче, что бы ни сделали власти - определенной категории власти в любом случае будет не по сердцу.
Космос, а не станция.
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16k
Alex Полчаса назад
Кру-у-то!!!
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10k
Dabus 53 минуты назад
Это штуки круглые, похожи на огневые точки ...
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238
Александр Шевченко 2 часа назад
Это прекрасно, что открываются новые станции.
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51k
turyst 2 часа назад
Вот сидушку "скамейки", белого цвета, я бы не стал делать.
Затрётся, будет не очень красиво, как ни отмывай.
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107k
Мультголова 2 часа назад
потрясающе!
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60k
Александр 2 часа назад
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2k
Сергей Некрасов 2 часа назад
Шикарно сделано, строителям, проектировщикам, дизайнерам -мое почтение.
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7k
Умница-красавица 2 часа назад
В этой станции прекрасно всё, особенно название
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22k
Mike Miller 2 часа назад
Галустян и Светлаков в своей передачке обыгрывали скетчи про двух "думающих о России" шишках.

Этот образ можно проецировать и на Москву.
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10k
Бритва 2 часа назад
неплохо для Пыхтино.
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458
Ариманов Бритва Час назад
Для Парижу ужасно?
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10k
Antilles 2 часа назад
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544
ruslan d 3 часа назад
Красиво
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7k
tamin 3 часа назад
Блин, Москва открывает станции не хуже по красоте, чем СССр. Собянин красава.
Мне вот интересно. Лужок сцука имел такие же бабки в городе. Почему мы жили в говне? Какие же бабки он пилил страшно представить. Прикиньте за один черкизон сколько башляли
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35
кот кузя 3 часа назад
[мат]тель но!
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168
Scar 3 часа назад
Лепота
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5k
Олег Белов 3 часа назад
Небольшое видео. Вчера это видео родне их хохляндии рассылал, проглатили молча.
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9k
Oleg 3 часа назад
Не, собякин, прокопавший метро до внуково - красавчег. слов нет. то, сколько Москва закапывает в асфальт, в облагораживание - любому региону может только сниться. лять, в МСК площадки для собак больше и круче чем 99 из 100 наших детских площадок. И то 1% просто на то, что вдруг где-то как-то у кого-то что-то во дворе есть... Что тут сказать - Москва.
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16k
Совранский 3 часа назад
Собянин реально скоро до Владика докопает))))))))))))
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6k
livaneth 3 часа назад
А дизайн соответствует семидесятым годам прошлого века. Тогда ту-144 летал и пассажиров возил.
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