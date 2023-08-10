Пользователи показали фото до и после преображения своих комнат

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Всегда хочется жить в классном и комфортном месте. На обустройство порой уходит слишком много времени, денег и сил. Но результат того стоит! Пользователи показали преображения своих квартир и домов.
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