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Мужчина за 4 месяца нарисовал комикс-ресторан

Мужчина за 4 месяца нарисовал комикс-ресторан

Автор:
16 августа 2023 12:31
Сообщество : Комиксы
Метки: дизайн   интерьер   кафе   комиксы   манга   манчестер   рисунок   
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32-летний Крис Луи открыл в центре Манчестера манга-ресторан, где можно почитать японские комиксы. Несмотря на отсутствие художественного образования, мужчина сам взялся за оформление интерьера. И ему удалось превратить обычное помещение в нарисованный мир.

Дизайн необычного пространства Крис подсмотрел в двухмерных кафе Гонконга, Южной Кореи и Дубая.

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На стенах изображены такие достопримечательности, как Лондонский мост, а также фальшивая книжная полка и портреты людей.

"Я рисовал каждый день до полуночи, а иногда и до двух часов ночи, - рассказывает Крис. - Сначала я выбирал картинку, делал эскиз, а потом уже обводил маркером. Было сложно. Если я делал ошибку, то приходилось замазывать ее белой краской. Это мой первый опыт, я вообще не умею рисовать".

Более 10 лет мужчина проработал в банке.

Крис, выходец из Гонконга, сказал: "Я воодушевлен и надеюсь, что людям понравится эта концепция, и они придут попробовать японскую кухню".

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: дизайн   интерьер   кафе   комиксы   манга   манчестер   рисунок   
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Иван Час назад
Крис, выходец из Гонконга, сказал: "Я воодушевлен и надеюсь, что людям понравится эта концепция, и они придут попробовать японскую кухню"
____________
Не, я понимаю, маркетинг, все дела, наемные япошки-повара...
Одного только не вкуриваю, каким боком Гонконг к Японии и её кухне?
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