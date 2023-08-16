Мужчина за 4 месяца нарисовал комикс-ресторан

"Я рисовал каждый день до полуночи, а иногда и до двух часов ночи, - рассказывает Крис. - Сначала я выбирал картинку, делал эскиз, а потом уже обводил маркером. Было сложно. Если я делал ошибку, то приходилось замазывать ее белой краской. Это мой первый опыт, я вообще не умею рисовать".