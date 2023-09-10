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15 фотографий питомцев, доказывающих, что у природы отличное чувство юмора

15 фотографий питомцев, доказывающих, что у природы отличное чувство юмора

Автор:
10 сентября 2023 23:05
Сообщество : Животные
Метки: Питомцы   Уникальны   внешность   креатив   природа   чувство юмора   
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Животные уникальны, как и люди. Вот почему мы все стараемся найти питомца, который нам подходит. Но, помимо индивидуальности, мы также уделяем много внимания внешнему виду любимца. И не перестаём поражаться, насколько креативна природы. Взгляните!

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Метки: Питомцы   Уникальны   внешность   креатив   природа   чувство юмора   
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