30 доказательств того, что домашние питомцы бывают разными

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Большинство людей заводят кошек или собачек в качестве домашних животных. Но некоторые любят питомцев понеобычнее - например, ящериц, питонов, лягушек, или.. мокриц! При этом их также любят, ценят и чутко заботятся о них. Взглянем на самых разных необычных питомцев, которых показали пользователи сети.
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Крыса - супер питомец, ласковые, узнают хозяина, каждая - имеет свой характер, очень умные и чистоплотные. Хлопот с ними - минимум. Можно не запирать, они очень привязаны к дому (клетаке). Погуляют - сами возвращаются. Только, к сожалению, живут мало 2-3 года.
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