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30 доказательств того, что домашние питомцы бывают разными

30 доказательств того, что домашние питомцы бывают разными

Автор:
30 января 2023 21:44
Сообщество : Животные
Метки: Питомцы   домашние животные   домашние питомцы   животные   необычно   необычные животные   подборка   природа   фото   
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Большинство людей заводят кошек или собачек в качестве домашних животных. Но некоторые любят питомцев понеобычнее - например, ящериц, питонов, лягушек, или.. мокриц! При этом их также любят, ценят и чутко заботятся о них. Взглянем на самых разных необычных питомцев, которых показали пользователи сети.
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Метки: Питомцы   домашние животные   домашние питомцы   животные   необычно   необычные животные   подборка   природа   фото   
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5k
BenderRodriguez Полчаса назад
Всегда хотел попугая Жако. Но пока не судьба.
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4k
vasilykopkov 3 минуты назад
Из всех перечисленных, пожалуй самые классные - это крысы и попугаи...
Крыса - супер питомец, ласковые, узнают хозяина, каждая - имеет свой характер, очень умные и чистоплотные. Хлопот с ними - минимум. Можно не запирать, они очень привязаны к дому (клетаке). Погуляют - сами возвращаются. Только, к сожалению, живут мало 2-3 года.
Попугаи, особенно - крупные, это вообще отдельный мир...
Рептилии, земноводные, пауки - практически не дрессируются, все на инстинктах и привычках.
Кролики - просто тупые и к тому же грязнули...
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3k
Александр 19 минут назад
Душевно больные люди,заводят коз или улиток.Из опыта общения так сказать.
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