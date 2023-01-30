30 доказательств того, что домашние питомцы бывают разными

Большинство людей заводят кошек или собачек в качестве домашних животных. Но некоторые любят питомцев понеобычнее - например, ящериц, питонов, лягушек, или.. мокриц! При этом их также любят, ценят и чутко заботятся о них. Взглянем на самых разных необычных питомцев, которых показали пользователи сети.

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Питомцы бывают разные. Вот домашний козлик 0 Источник:

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Спасённый утёнок 0 Источник:

Белый королевский питон 0 Источник:

Тигровая ахатина 0 Источник:

"Никогда не думала, что заведу крысу. Ну вот, знакомьтесь" 0 Источник:

А у кого-то любимый питомец - петушок 0 Источник:

Этого павлина ещё птенцом бросила мать-птица. Семья его подобрала и вырастила 0 Источник:

Бородатая ящерица - чем не питомец 0 Источник:

Милашка-геккон 0 Источник:

"Мокрица-броненосец. У меня целый террариум с такими ребятами!" 0 Источник:

Килеватые мускусные черепахи 0 Источник:

Королевский питон 0 Источник:

"А у меня живёт 20 голубей" 0 Источник:

Болотная черепаха 0 Источник:

Красноухая пресноводная черепаха 0 Источник:

Сенегальский длиннокрылый попугай - странный товарищ 0 Источник:

Домашний варан Savannah monitor 0 Источник:

Голландский вислоухий кролик 0 Источник:

Геккона попросили улыбнуться для фото 0 Источник:

"Лесная мышка, которую я спасла из лап своей кошки, теперь живёт с нами" 0 Источник:

Гигантский синеязыкий сцинк 0 Источник:

Сладкий сон 0 Источник:

Паук-волк. Милый питомец 0 Источник:

Аксолотль - необычное земноводное 0 Источник:

Домашние цыплята 0 Источник:

Кролик породы мини-рекс 0 Источник:

Красавец-ящер! 0 Источник:

Гладкие шпорцевые лягушки 0 Источник:

Ресничный геккон-бананоед 0 Источник: