69 человек отравились в Петербурге шпинатной вафлей из "Самоката"

Пятничный вечер не удался почти у семи десятков петербуржцев. Все они отужинав шпинатной вафлей с яйцом проснулись утром с плохим самочувствием и высокой температурой, - сообщает Фонтанка.ру.

Как выяснилось позднее, "биологическое оружие" под личиной 210 граммовой многослойной вафли со шпинатом, произвело некое АО «Грин Бокс». В состав входили собственно вафли, а в начинке, судя по упаковке, значились вареная картошка, петрушка, укроп, ветчина, обжаренный шпинат, жаренное куриное яйцо и голландский соус (сливочное масло с яйцом, растительным маслом, лимоном и соевым соусом). Сверху на бутерброд была уложена микрозелень и творожный крем из сыра и сливок. Вафлю производитель рекомендовал греть в микроволновке 45 секунд, а до употребления хранить в холодильнике и обязательно сьесть не позднее, чем за 72 часа с момента производства.