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69 человек отравились в Петербурге шпинатной вафлей из "Самоката"

69 человек отравились в Петербурге шпинатной вафлей из "Самоката"

Автор:
09 сентября 2023 23:09
Сообщество : Жить в России
Метки: Петербург   вафля   врачи   интоксикация   массовое отравление   сальмонелла   шпинат   
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Многослойная вафля со шпинатом и яйцом отправила на больничные койки десятки петербуржцев. Все отравившиеся заказывали готовую еду от «Грин Бокс» в «Самокате». Врачи уже выявили сальмонеллу, а на предприятии «Грин Бокс» нашли просроченную продукцию и нарушения санитарных норм. Шаурма на этот раз не виновата ...

Пятничный вечер не удался почти у семи десятков петербуржцев. Все они отужинав шпинатной вафлей с яйцом проснулись утром с плохим самочувствием и высокой температурой, - сообщает Фонтанка.ру.

Как выяснилось позднее, "биологическое оружие" под личиной 210 граммовой многослойной вафли со шпинатом, произвело некое АО «Грин Бокс». В состав входили собственно вафли, а в начинке, судя по упаковке, значились вареная картошка, петрушка, укроп, ветчина, обжаренный шпинат, жаренное куриное яйцо и голландский соус (сливочное масло с яйцом, растительным маслом, лимоном и соевым соусом). Сверху на бутерброд была уложена микрозелень и творожный крем из сыра и сливок. Вафлю производитель рекомендовал греть в микроволновке 45 секунд, а до употребления хранить в холодильнике и обязательно сьесть не позднее, чем за 72 часа с момента производства.

По последним данным, Роспотребнадзор уже зарегистрировал 69 случаев острой кишечной инфекции, в том числе у ребёнка. У одного из заболевших, по результатам лабораторных исследований, выявлена Salmonella.

Нарушения санитарно-эпидемиологических норм нашли и в производственных помещениях АО «Грин Бокс». По данным Роспотребнадзора, инфекцию подхватили те, кто питался готовыми блюдами компании, приобретёнными через «Самокат». Вечером 8 сентября было известно о 34 заболевших, далее их число только увеличивалось. В этот же день Управление составило протокол о временном запрете деятельности «Грин Бокс».

ООО «Умный Ритейл» — юрлицо «Самоката» — уведомило Роспотребнадзор, что предполагаемая некачественная продукция снята с реализации.

Сейчас число отравлений продукцией «Самоката» идет на седьмой десяток, больше половины из пострадавших в больницах.

АО Грин Бокс позиционируют себя как сеть правильного питания.

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Метки: Петербург   вафля   врачи   интоксикация   массовое отравление   сальмонелла   шпинат   
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3  комментария
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Собака У Попа 23 минуты назад
Да никто ж и не говорит, что отравиться можно только шаурмой из киоска. Просто, чем меньше надзора, тем больше риска.
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KlyaksaZ
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