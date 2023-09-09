69 человек отравились в Петербурге шпинатной вафлей из "Самоката"

Многослойная вафля со шпинатом и яйцом отправила на больничные койки десятки петербуржцев. Все отравившиеся заказывали готовую еду от «Грин Бокс» в «Самокате». Врачи уже выявили сальмонеллу, а на предприятии «Грин Бокс» нашли просроченную продукцию и нарушения санитарных норм. Шаурма на этот раз не виновата ...
Пятничный вечер не удался почти у семи десятков петербуржцев. Все они отужинав шпинатной вафлей с яйцом проснулись утром с плохим самочувствием и высокой температурой, - сообщает Фонтанка.ру.
Как выяснилось позднее, "биологическое оружие" под личиной 210 граммовой многослойной вафли со шпинатом, произвело некое АО «Грин Бокс». В состав входили собственно вафли, а в начинке, судя по упаковке, значились вареная картошка, петрушка, укроп, ветчина, обжаренный шпинат, жаренное куриное яйцо и голландский соус (сливочное масло с яйцом, растительным маслом, лимоном и соевым соусом). Сверху на бутерброд была уложена микрозелень и творожный крем из сыра и сливок. Вафлю производитель рекомендовал греть в микроволновке 45 секунд, а до употребления хранить в холодильнике и обязательно сьесть не позднее, чем за 72 часа с момента производства.
По последним данным, Роспотребнадзор уже зарегистрировал 69 случаев острой кишечной инфекции, в том числе у ребёнка. У одного из заболевших, по результатам лабораторных исследований, выявлена Salmonella.
Нарушения санитарно-эпидемиологических норм нашли и в производственных помещениях АО «Грин Бокс». По данным Роспотребнадзора, инфекцию подхватили те, кто питался готовыми блюдами компании, приобретёнными через «Самокат». Вечером 8 сентября было известно о 34 заболевших, далее их число только увеличивалось. В этот же день Управление составило протокол о временном запрете деятельности «Грин Бокс».
ООО «Умный Ритейл» — юрлицо «Самоката» — уведомило Роспотребнадзор, что предполагаемая некачественная продукция снята с реализации.
Сейчас число отравлений продукцией «Самоката» идет на седьмой десяток, больше половины из пострадавших в больницах.
АО Грин Бокс позиционируют себя как сеть правильного питания.
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