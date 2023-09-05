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В Петербурге со спецназом задержали организатора незаконных экскурсий по крышам

В Петербурге со спецназом задержали организатора незаконных экскурсий по крышам

Автор:
05 сентября 2023 20:15
Сообщество : Жить в России
Метки: Петербург   крыши петербурга   незаконные экскурсии   организатор   силовики   спецназ   экскурии по крышам   экскурсии   
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За грехи московских диггеров ответят петербургские "гиды по крышам". В Северной столице силовики задержали организатора незаконных экскурсий по крышам. По данным, которыми располагают правоохранители, за полтора года "гид-компания" незаконно заработала на туристах 9 миллионов рублей.

Полицейские Санкт-Петербурга задержали возможного организатора незаконных экскурсий по крышам зданий, сообщила журналистам официальный представитель МВД РФ Ирина Волк:

Сотрудники ОЭБиПК УМВД России по Центральному району города Санкт-Петербурга задержали предполагаемого организатора незаконных коммерческих экскурсий по крышам Петербурга, – сказала она. – Установлено, что 35-летний уроженец Хабаровского края привлек к нелегальному бизнесу двоих администраторов и пятерых гидов. Клиенты получали информацию об экскурсиях из рекламных объявлений в социальных сетях.

Как уточняет Фонтанка.ру, охотой на "черных экскурсоводов" петербургские полицейские занимались больше трех месяцев. В начале мая они даже под видом туристов сами посещали экскурсии по крышам. Результатом проверки было возбуждение уголовного дела по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». Однако прокуратура через некоторое время отменила возбуждение дела, так как организаторов бизнеса установить не удалось. Тем не менее работа продолжилась.

К сентябрю полиция установила схему работы нелегального бизнеса. На предполагаемого организатора работали семь человек: две девушки-администратора размещали в соцсетях рекламу и принимали заказы. Ещё пятеро человек проводили экскурсии.

За каждую просили от 500 до 1000 рублей с человека. Эти деньги посетители пересылали онлайн-переводом экскурсоводу, он - администратору, а тот - организатору.

Но скрыться от закона за запутанной схемой не вышло. Как сообщила 5 сентября пресс-служба МВД РФ, предполагаемого организатора бизнеса задержали.

Во время обысков 4 сентября в квартире подозреваемого полиция изъяла несколько банковских карт и другие улики. Расследование дела продолжается.

Где-то заплакали от радости жители последних этажей исторических домов в центре Петербурга.

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Метки: Петербург   крыши петербурга   незаконные экскурсии   организатор   силовики   спецназ   экскурии по крышам   экскурсии   
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5  комментариев
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841
Дмитрий 47 минут назад
Нужен еще гид по помойкам
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10k
Бритва 4 минуты назад
>Однако прокуратура через некоторое время отменила возбуждение дела, так как организаторов бизнеса установить не удалось.

интересно, в чём могла быть проблема выйти на организатора? неужели шифровался?
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5k
S__D 10 минут назад
Где-то заплакали от радости жители последних этажей исторических домов
.
А могли бы просто найти какую-нибудь Аннушку и послать её тёмной ночью с бутылкой на крышу.
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619
Александр 23 минуты назад
И при чём тут московские диггеры?
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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