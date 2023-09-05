В Петербурге со спецназом задержали организатора незаконных экскурсий по крышам

К сентябрю полиция установила схему работы нелегального бизнеса. На предполагаемого организатора работали семь человек: две девушки-администратора размещали в соцсетях рекламу и принимали заказы. Ещё пятеро человек проводили экскурсии.

За каждую просили от 500 до 1000 рублей с человека. Эти деньги посетители пересылали онлайн-переводом экскурсоводу, он - администратору, а тот - организатору.

Но скрыться от закона за запутанной схемой не вышло. Как сообщила 5 сентября пресс-служба МВД РФ, предполагаемого организатора бизнеса задержали.

Во время обысков 4 сентября в квартире подозреваемого полиция изъяла несколько банковских карт и другие улики. Расследование дела продолжается.