Что такое телекресла и для чего их ставили на вокзалах

В каком-то смысле люди 50 лет назад были точно такими же и предпочитали ждать, уткнувшись в экраны - только не смартфонов и планшетов, как мы сейчас, а телевизоров. К телевизорам прилагались удобные больше кресла, которые заметно выигрывали по сравнению с обычными вокзальными рядами стульев - хотя и "телекресла", судя по фото, были разными сами по себе.