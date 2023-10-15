Что такое телекресла и для чего их ставили на вокзалах

Это изобретение 70-х годов прошлого века быстро пришло и быстро ушло, но изначально предназначалось именно для путешественников, которые вынуждены проводить время на вокзалах, ожидая своего рейса.
Чтобы они не скучали, а также каким-то образом тратили деньги, как настоящие туристы, для них были придуманы специальные "телекресла".
В каком-то смысле люди 50 лет назад были точно такими же и предпочитали ждать, уткнувшись в экраны - только не смартфонов и планшетов, как мы сейчас, а телевизоров. К телевизорам прилагались удобные больше кресла, которые заметно выигрывали по сравнению с обычными вокзальными рядами стульев - хотя и "телекресла", судя по фото, были разными сами по себе.
В общем, платить было за что: 10 центов за 10 минут сидения в удобном кресле и возможности пощелкать по программам (сколько их тогда было, интересно?) плюс урна для сигаретного пепла - можно было без проблем курить прямо в зале! - не так уж дорого, в общем. А оптом было дешевле - 25 центов за полчаса.
Кстати, кресла были настолько удобными, что, говорят, дежурные по вокзалам периодически находили уютно спящих в этих креслах людей. В обязанности этих дежурных или охранников, кстати, входило будить таких людей и прогонять - ну если они не оплатили телепросмотр, конечно.
Оснащение "телекресла" напомнит сейчас автомобильные "удобства" - перед "водителем", усевшимся в удобное кресло, стоял монитор диагональю 9 дюймов, почти премиум! К этому прилагались наушники, но, судя по фото, они были необязательными.
Вообще, мини-телевизор больше напоминал игровой автомат - в том смысле, что под ним было специальный монетоприёмник, в который и надо было "вносить оплату". Сейчас, наверное, такое нигде уже и не используется, разве что для жетонов в метро.
Говорят, установка таких кресел была вполне выгодным бизнесом, сообщалось о планах их установки не только на вокзалах и в аэропортах, но даже в больницах, где люди также вынуждены проводить время в очередях - в ожидании приёма врача или же новостях о болеющих близких.
Но бизнес хотели расширять методом, который очень актуален именно в наши дни, в эпоху интерактива - всё придумано до нас, как говорится. Так вот, компания-изготовитель планировала создать "мгновенную рейтинговую систему для рекламодателей телевизионных сетей", то есть намеревалась каким-то образом отслеживать реакцию зрителей на ТВ-программы и рекламу.
Но эта идея, видимо, опередила время, как и сами "телекресла". Так или иначе, но их использование не стало массовым. Похоже, Tel-a-Chair и Chair-TV - а "телекресел" таких, похоже, было несколько марок или моделей - был тестовым проектом и по какой-то причине идея "не взлетела", хотя люди явно охотно ими пользовались.
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