Российский суд признал эмодзи "большой палец вверх" эквивалентом подписи под документом

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд (15-й ААС) в Ростове-на-Дону оставил в силе решение суда первой инстанции, постановившего, что эмодзи "большой палец вверх" в переписке равноценен подписи под соглашением о сделке.

Как следует из постановления суда, в 2022 году ИП Сирануш Арутюнян заключила договор купли-продажи с ИП Родионом Руденко. Последний обязывался поставить мобильный торговый киоск в виде ретрофургона Volkswagen T1. Оба участника сделки признавали юридическую силу документов, в том числе полученных по почте или в одном из мессенджеров. Арутютян заплатила 479,5 тысяч задатка. Но оставался ещё вопрос с цветовым оформлением фургона, который бизнесмены планировали утвердить допсоглашением.