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Российский суд признал эмодзи "большой палец вверх" эквивалентом подписи под документом

Российский суд признал эмодзи "большой палец вверх" эквивалентом подписи под документом

Автор:
08 сентября 2023 20:29
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: арбитражный суд   большой палец вверх   предприниматели   решение   сделка   спор   эмодзи   
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Теперь с эмодзи нужно быть поосторожнее.

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд (15-й ААС) в Ростове-на-Дону оставил в силе решение суда первой инстанции, постановившего, что эмодзи "большой палец вверх" в переписке равноценен подписи под соглашением о сделке.


Как следует из постановления суда, в 2022 году ИП Сирануш Арутюнян заключила договор купли-продажи с ИП Родионом Руденко. Последний обязывался поставить мобильный торговый киоск в виде ретрофургона Volkswagen T1. Оба участника сделки признавали юридическую силу документов, в том числе полученных по почте или в одном из мессенджеров. Арутютян заплатила 479,5 тысяч задатка. Но оставался ещё вопрос с цветовым оформлением фургона, который бизнесмены планировали утвердить допсоглашением.

Однако Руденко не выполнил заказ в срок, из-за чего заказчик потребовал вернуть деньги. Исполнитель отказался, ссылаясь на то, что допсоглашение по цветовому решению они так и не заключили. После чего Арутюнян обратилась в арбитражный суд Краснодарского края, потребовав вернуть деньги и проценты за их использование. И суд удовлетворил требование истицы, которая в качестве доказательства заключения допсоглашения предоставила переписку с Руденко, где на его сообщение об окраске фургона предпринимательница поставила "класс".


Ответчик попытался обжаловать решение в 15-ом ААС, ссылаясь на то, что "большой палец вверх" может трактоваться по-разному, но в суде объяснили, что по принятой практике такой символ означает "хорошо", оставив решение первой инстанции о возврате задатка в силе.


Добавим, что похожий случай произошёл в Канаде в июле нынешнего года. Там тоже суд встал на сторону заказчика, который поставил "лайк" в переписке с исполнителем, а тот не выполнил свою часть сделки, аргументировав это тем, что эмодзи не может считаться подтверждением сделки.

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Метки: арбитражный суд   большой палец вверх   предприниматели   решение   сделка   спор   эмодзи   
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Андрей Полчаса назад
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Опиум для народа 5 минут назад
Поколение ебобо без картинок общаться не может...
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