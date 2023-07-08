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Канадского фермера оштрафовали на 60 тысяч долларов за лайк

Канадского фермера оштрафовали на 60 тысяч долларов за лайк

Автор:
08 июля 2023 15:03
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Канада   договор   лайк   подпись   суд   фермер   
4794
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Суд признал, что изображение руки с поднятым вверх большим пальцем может быть эквивалентом подписи при заключении сделок.

Интересный судебный прецендент случился на днях в канадской провинции Саскачеван. Местный судья принял решение, что эмодзи "палец вверх" учитывается наравне с подписью, объяснив это тем, что сегодня приходится учитывать "новую реальность" в общении людей друг с другом.


Суд установил, что отправленный фермером Крисом Ахтером лайк в личной переписке с бизнесменом Кентом Миклбором считается подписанием делового договора. Последний отправил запрос на поставку 86 тонн льна и попросил фермера подтвердить сделку, что тот и сделал, отправив изображение с поднятым пальцем.

Миклбор, разумеется, посчитал, что фермер таким образом согласился на сделку. Однако льна он так и не дождался и подал в суд на Ахтера. Судья назначил фермеру штраф в размере 82 тысяч канадских долларов (61 тысяча долларов США).

Во время слушаний Миклбор сообщил, что Ахтер и ранее "подписывал" (подтверждал) контракты с помощью текстовых сообщений, поэтому отправленный им лайк он воспринял, как заключение договора. Ахтер же настаивал на том, что смайликом он лишь подтвердил получение контракта, а не заключение сделки.


Интересно, что защитник фермера обратил внимание на то, что разрешение на использование символа "палец вверх" откроет ящик Пандоры — как потом в аналогичных исках суд будет интерпретировать другие символы вроде рукопожатия или удара кулаком. Однако в окончательном решении судья отметил, что суд не может и не должен препятствовать распространению технологий и новому способу общения.


Похоже, это новая реальность канадского общества и суды должны быть готовы к решению новых задач, которые могут появиться в связи с использованием эмодзи и им подобных вариантов


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Метки: Канада   договор   лайк   подпись   суд   фермер   
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40  комментариев
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16k
Алекс 14 часов назад
Ну..когда то для подтверждения заключения сделки и вот этого хватало
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1k
tartilych 2 часа назад
Про ящик Пандорры они очень грамотно подметил. Некоторых демонов лучше не выпускать.
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7k
newegg 6 часов назад
Когда то для заключения сделки было достаточно кивка головы или рукопожатия.
Ничего странного, если они и раньше заключали сделки текстовыми сообщениями.
Хотя я всегда требую неоднозначного текстового подтверждения по E-mail.
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41k
Бабай 8 часов назад
Убиться об стену... Нахрена вот тогда у меня токен с цифровой подписью, и я задолбался пока его получил? А оказывается, можно так или эдак.
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8k
Артём 11 часов назад
Ох уж это прецедентное право.
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6k
heta 11 часов назад
...Миклбор, разумеется, посчитал, что фермер таким образом согласился на сделку....
Схера ли? Хотя, если у них пары слов в мессенджере достаточно для заключения договора... Кстати, а для какого по счёту гендера такие условия работают?
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12k
Denissg 11 часов назад
Прекрасная для жизни канада - одна из самых ёнбутых, мразотных и дегенаративных стран.
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15k
_delphin_ 12 часов назад
Интересно у них там договоры заключают. И только в "отсталой рашке" договор это документ с определёнными реквизитами, а не переписка на каких-нить фишках со смайликами. Никакого прогресса в российской экономике, там и будем жить при верховенстве закона, а не смайликов. Такая страна, да. Не скачем, кастрюли не носим, в опу не долбимся. Темнота! (с) Ещё и языческие празники отмечаем, вчера Купалу, сегодня семьи и верности. Не возьмут нас в гейропу с такими ценностями. И слава Яриле за это))

В последний раз опомнись, старый мир!
На братский пир труда и мира,
В последний раз на светлый братский пир
Сзывает варварская лира!

(с)
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1k
K_II_T 13 часов назад
Адвокат фермера знатно лопухнулся.
Из за сделки на 86 тонн льна влететь на $61к
Не этот ли защищал:
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40k
Example 6.2.6 13 часов назад
А у них на законодательном уровне - смайлики в электронной переписке, приравнены к электронно-цифровой подписи, или являются аналогом ручной подписи или печати организации? Кто в курсе за законодательство Канады?
А то выглядит как желтопрессная чушь с клик-бейтным заголовком. Любой юрист (ну тех странах где смайлики на уровне закона, не являются сигнатурой официального согласия), спокойно бы обосновал что, смайлик это это просто смайлик и значить может всё что угодно, но никак не является авторизацией сделки.
Даже в некоторых штатах Америки, ест такое понятие, что переписка по е-мэйлу - приравнивается к официальной переписке. и договора отправленные в электронном виде - имеют силу оригинала, но и там куча оговорок, что почта должна быть официально от юридического лица, обе стороны обменялись именно договорами, и в целом можно пойти в суд, и ссылаться на электронное письмо, что тебе что-то обещали, но не выполнили. *Если все условия деловой переписки соблюдены. И то, это работает только в том штате, где это прописано в законе местном. Если писать в другой штат, где закона такого нет, то и правила не действуют.
А тут какой-то фермер, какой-то бизнесмен.. трут за сделку на почти сотню тон льна, и ни бумаг, ни счетов, ничего.. тока переписка в чате. Повторюсь, я не обладаю познаниями законодательстве Канады и какие там договора оферты и как они заключаются, но без пруф-линков, звучит как какая-то чушь. Возможно автор решил не рассказывать какие-то ключевые детали, где , допустим, они у местного нотариуса добазарилисиь что заключают сделки через Ватсап, и там же закрепили условие, что смайлик с пальцем вверх = ЭЦП.. или какие то другие нюансы. Просто при прочтении, возникает стойкое ощущение, что мне втирают какую-то дичь.
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1k
zu4ara 13 часов назад
УБЕРИТЕ НА,,,Й ПОЖАЛУЙСТА ВОТ ЭТО!!! - "Дом, который построю я
"
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316
Pasha Panfilov 13 часов назад
Зависит от того, поставлял ли фермер этому чуваку до этого, в прошлые годы. Если поставлял, и всё общение ограничивалось лайком - то виновен, если не поставлял, а тому достаточно лайка как подтверждения 86 тонн продукции - ну тот сам дурак и суд тогда шемякин, раз такое решение принял.
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1k
zu4ara 13 часов назад
Ёб....й насос !!!
Чё творится!!??
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1k
SmartCat101 14 часов назад
заключение сделки по смс и потом судиться из-за этого !?!?!?!? и это сегодня !!! не 20 лет назад а сегодня !!! к вашим услугам столько технологий...... даже кип не нужен всё это можно по телефону сделать и договор и подписи и печать....

канадцы, вы идиоты?
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306
Netrocker SmartCat101 11 часов назад
А в Канаде какое право? Прецедентное как и в Англии?
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5k
Горожанин 14 часов назад
Дебильное общество.
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33k
АнтонПолднев 14 часов назад
Я вот не припоминаю какое в Канаде право. Прецедентное? Тогда будет весело в дальнейшем.
Следующий этап.
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280
iskra АнтонПолднев 14 часов назад
Никого же не удивляет, что нажав на "галочку" ты даешь согласие на использование твоих личных данных по усмотрению кого угодно.
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189
Ариманов АнтонПолднев 12 часов назад
За этот знак уже нескольких людей в Штатах хорошенько отменили, заклеймив фашистами, расистами и нацистами. Потому что в этом знаке можно разглядеть WP, значит, его употребляют только вышеозначенные категории граждан.
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10k
Бритва 14 часов назад
на одном профессиональном форуме уже лет 15-20 кнопка "лайк" называется "прочел, согласен, спасибо". Наверное, чтобы ничего более под ней не разумели

Но в посте речь как-будто не о кнопке, а о целом "изображении"
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1k
Arti 14 часов назад
И на адвоката поскупился тоже
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22k
winetoo 14 часов назад
судя по тексту-судья прав,а фермер - мудак,ленящийся два слова написать!
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