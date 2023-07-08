Канадского фермера оштрафовали на 60 тысяч долларов за лайк

Интересный судебный прецендент случился на днях в канадской провинции Саскачеван. Местный судья принял решение, что эмодзи "палец вверх" учитывается наравне с подписью, объяснив это тем, что сегодня приходится учитывать "новую реальность" в общении людей друг с другом.

Суд установил, что отправленный фермером Крисом Ахтером лайк в личной переписке с бизнесменом Кентом Миклбором считается подписанием делового договора. Последний отправил запрос на поставку 86 тонн льна и попросил фермера подтвердить сделку, что тот и сделал, отправив изображение с поднятым пальцем.



Миклбор, разумеется, посчитал, что фермер таким образом согласился на сделку. Однако льна он так и не дождался и подал в суд на Ахтера. Судья назначил фермеру штраф в размере 82 тысяч канадских долларов (61 тысяча долларов США).