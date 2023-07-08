Канадского фермера оштрафовали на 60 тысяч долларов за лайк

Суд признал, что изображение руки с поднятым вверх большим пальцем может быть эквивалентом подписи при заключении сделок.
Интересный судебный прецендент случился на днях в канадской провинции Саскачеван. Местный судья принял решение, что эмодзи "палец вверх" учитывается наравне с подписью, объяснив это тем, что сегодня приходится учитывать "новую реальность" в общении людей друг с другом.
Суд установил, что отправленный фермером Крисом Ахтером лайк в личной переписке с бизнесменом Кентом Миклбором считается подписанием делового договора. Последний отправил запрос на поставку 86 тонн льна и попросил фермера подтвердить сделку, что тот и сделал, отправив изображение с поднятым пальцем.
Миклбор, разумеется, посчитал, что фермер таким образом согласился на сделку. Однако льна он так и не дождался и подал в суд на Ахтера. Судья назначил фермеру штраф в размере 82 тысяч канадских долларов (61 тысяча долларов США).
Во время слушаний Миклбор сообщил, что Ахтер и ранее "подписывал" (подтверждал) контракты с помощью текстовых сообщений, поэтому отправленный им лайк он воспринял, как заключение договора. Ахтер же настаивал на том, что смайликом он лишь подтвердил получение контракта, а не заключение сделки.
Интересно, что защитник фермера обратил внимание на то, что разрешение на использование символа "палец вверх" откроет ящик Пандоры — как потом в аналогичных исках суд будет интерпретировать другие символы вроде рукопожатия или удара кулаком. Однако в окончательном решении судья отметил, что суд не может и не должен препятствовать распространению технологий и новому способу общения.
Похоже, это новая реальность канадского общества и суды должны быть готовы к решению новых задач, которые могут появиться в связи с использованием эмодзи и им подобных вариантов
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Ничего странного, если они и раньше заключали сделки текстовыми сообщениями.
Хотя я всегда требую неоднозначного текстового подтверждения по E-mail.
Схера ли? Хотя, если у них пары слов в мессенджере достаточно для заключения договора... Кстати, а для какого по счёту гендера такие условия работают?
В последний раз опомнись, старый мир!
На братский пир труда и мира,
В последний раз на светлый братский пир
Сзывает варварская лира!
(с)
Но считать что мы остановились и разный прогресс нам не нужен- тут я с вами не согласен.
Например подписанные документы можно отсканировать и переслать , а не лететь в другой город подписывать.
Обычно я вижу иронию и сарказм .
Но тут лоханулся ))))
,
А этой "флешкой" с ЭЦП я уже пару лет пользуюсь
Из за сделки на 86 тонн льна влететь на $61к
Не этот ли защищал:
А то выглядит как желтопрессная чушь с клик-бейтным заголовком. Любой юрист (ну тех странах где смайлики на уровне закона, не являются сигнатурой официального согласия), спокойно бы обосновал что, смайлик это это просто смайлик и значить может всё что угодно, но никак не является авторизацией сделки.
Даже в некоторых штатах Америки, ест такое понятие, что переписка по е-мэйлу - приравнивается к официальной переписке. и договора отправленные в электронном виде - имеют силу оригинала, но и там куча оговорок, что почта должна быть официально от юридического лица, обе стороны обменялись именно договорами, и в целом можно пойти в суд, и ссылаться на электронное письмо, что тебе что-то обещали, но не выполнили. *Если все условия деловой переписки соблюдены. И то, это работает только в том штате, где это прописано в законе местном. Если писать в другой штат, где закона такого нет, то и правила не действуют.
А тут какой-то фермер, какой-то бизнесмен.. трут за сделку на почти сотню тон льна, и ни бумаг, ни счетов, ничего.. тока переписка в чате. Повторюсь, я не обладаю познаниями законодательстве Канады и какие там договора оферты и как они заключаются, но без пруф-линков, звучит как какая-то чушь. Возможно автор решил не рассказывать какие-то ключевые детали, где , допустим, они у местного нотариуса добазарилисиь что заключают сделки через Ватсап, и там же закрепили условие, что смайлик с пальцем вверх = ЭЦП.. или какие то другие нюансы. Просто при прочтении, возникает стойкое ощущение, что мне втирают какую-то дичь.
"
канадцы, вы идиоты?
Следующий этап.
Но в посте речь как-будто не о кнопке, а о целом "изображении"
В США бумага из школьной тетради с крестиком вместо подписи, до сих пор имеет законные основания, чтобы быть накладной.