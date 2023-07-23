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15 находчивых человек, которые доказывают, что у любой проблемы есть решение

15 находчивых человек, которые доказывают, что у любой проблемы есть решение

Автор:
23 июля 2023 22:45
Сообщество : Жизнь
Метки: Находчивые   люди   проблемы   решение   ситуации   сообразительность   
2026
16

У каждого из нас время от времени возникают ситуации, которые требуют сообразительности и креативности. В этом посте вы увидите оригинальные решения различных бытовых проблем.

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Метки: Находчивые   люди   проблемы   решение   ситуации   сообразительность   
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Татьяна Юсова 2 часа назад
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Vas_26 46 минут назад
Я всегда был уверен, что ленивые самые находчивые!
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