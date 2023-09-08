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Экоактивистки ударили главу авиакомпании Ryanair пирогом в лицо

Экоактивистки ударили главу авиакомпании Ryanair пирогом в лицо

Автор:
08 сентября 2023 18:23
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Ryanair   Брюссель   Видео   гедиректор   нападение   торт   экоактивисты   
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Но гендиректор лоукостера не растерялся и отреагировал на инцидент с юмором.

Глава ирландской авиакомпании Ryanair Майкл О'Лири прибыл в Бельгию для выступления перед СМИ и его встретили почти что хлебом и солью, зарядив в лицо двумя кремовыми тортами. Сделали это две экоактивистки в знак протеста против загрязнения окружающей среды "этими проклятыми самолётами".

К чести О'Лири, он не стал закатывать скандал и отреагировал на инцидент с юмором, заявив что всегда любил кремовые торты.

Впрочем, реагировать по-другому глава крупнейшего европейского лоукостера не имел права. Он приехал в Брюссель, чтобы под окнами здания Европейской комиссии провести пресс-конференцию по поводу грядущей забастовки пилотов и попытаться её предотвратить. Забастовка пройдёт 14-15 сентября. Сотрудники Ryanair требуют, чтобы руководство соблюдало законодательство Ирландии и прекратило заниматься шантажом в вопросе выплаты жалованья.


Добавим, что сотрудники Ryanair устраивают забастовки с завидной частотой. В июле (29 и 30 числа) из-за протестов работников авиакомпания была вынуждена отменить 96 рейсов. И такие инциденты происходит каждый год, иногда и не по одному разу.

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Метки: Ryanair   Брюссель   Видео   гедиректор   нападение   торт   экоактивисты   
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15  комментариев
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1k
Vergüenza Ajena 58 минут назад
В экоактивистки идут от недотраха или от отсутствия мозга?
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4k
Артур Полминуты назад
всех экоактивистов уничтожить - они вдыхают кислород, а выдыхают парниковый газ СО2
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22k
Carma Warrior 5 минут назад
Так, все круто. Самолеты убираем - воздух чистый. Какую альтернативу предлагают свидетели культа Греты Тумберг?
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18k
Михаил Гривин 7 минут назад
Вот представляю, как я еду с работы, 8 вечера, пробка, устал, как собака, сзади мелкие, забрал из школы, спят - тоже устали. Еду и мечтаю лишь о том, как я буду сидеть с чайком и втыкать в ютубчик или читать книгу. И вместо этого передо мной оказывается шеренга nudaров, которые в жизни ни дня не проработали, а только страдают какой-то херней и даже сами не понимают толком, чего же они требуют и нахрена. Я вам так скажу: пацан с ними обошёлся очень мягко и вежливо, я б таким добрым не был.
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1k
Миша 22 минуты назад
Могу только порекомендовать - влепить дуре пирогом в ответку.

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2k
Виталий Полчаса назад
Надо этих экоактивистов занести в чёрный список авиакомпаний и пусть они как викинги на вёслах в Америку или в Австралию добираются.
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6k
MPEG-8 46 минут назад
Хорошее самообладание у мужика, молодец!
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16k
ss 58 минут назад
Что я думаю об этом?!...
Всё просто. Увидел экоактивиста - бей в рожу. Второго вариант нет. Они - это одно из возникших дегенеративных вводных эволюции. Либо мы из, либо они нас.
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