Экоактивистки ударили главу авиакомпании Ryanair пирогом в лицо

Глава ирландской авиакомпании Ryanair Майкл О'Лири прибыл в Бельгию для выступления перед СМИ и его встретили почти что хлебом и солью, зарядив в лицо двумя кремовыми тортами. Сделали это две экоактивистки в знак протеста против загрязнения окружающей среды "этими проклятыми самолётами".



К чести О'Лири, он не стал закатывать скандал и отреагировал на инцидент с юмором, заявив что всегда любил кремовые торты.