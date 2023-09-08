Экоактивистки ударили главу авиакомпании Ryanair пирогом в лицо

Но гендиректор лоукостера не растерялся и отреагировал на инцидент с юмором.
Глава ирландской авиакомпании Ryanair Майкл О'Лири прибыл в Бельгию для выступления перед СМИ и его встретили почти что хлебом и солью, зарядив в лицо двумя кремовыми тортами. Сделали это две экоактивистки в знак протеста против загрязнения окружающей среды "этими проклятыми самолётами".
К чести О'Лири, он не стал закатывать скандал и отреагировал на инцидент с юмором, заявив что всегда любил кремовые торты.
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Впрочем, реагировать по-другому глава крупнейшего европейского лоукостера не имел права. Он приехал в Брюссель, чтобы под окнами здания Европейской комиссии провести пресс-конференцию по поводу грядущей забастовки пилотов и попытаться её предотвратить. Забастовка пройдёт 14-15 сентября. Сотрудники Ryanair требуют, чтобы руководство соблюдало законодательство Ирландии и прекратило заниматься шантажом в вопросе выплаты жалованья.
Добавим, что сотрудники Ryanair устраивают забастовки с завидной частотой. В июле (29 и 30 числа) из-за протестов работников авиакомпания была вынуждена отменить 96 рейсов. И такие инциденты происходит каждый год, иногда и не по одному разу.
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А лучше вычислить по Ай Пи и насрать им под дверь, верно?:)
Всё просто. Увидел экоактивиста - бей в рожу. Второго вариант нет. Они - это одно из возникших дегенеративных вводных эволюции. Либо мы из, либо они нас.
Самое тупое, что можно придумать, это кидать тортом в водителя такси, например, "борясь с выбросами автомобилей".