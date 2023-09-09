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Синдром Котара – мания величия шиворот-навыворот

Синдром Котара – мания величия шиворот-навыворот

Автор:
09 сентября 2023 17:03
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: болезнь   живой труп   история   мания   медицина   нарушение   признак   психика   синдром Котара   смерть   
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«Здравствуйте, доктор. Я умер». Как должен реагировать врач, если к нему обратится за помощью такой пациент? Вызывать санитаров? И да, и нет. Поскольку такая болезнь действительно существует.

Психиатры между собой называют синдром Котара манией величия шиворот-навыворот. Синдром ходячего трупа вывел и описал в 1880 году французский невролог Жюль Котар, к которому привели пациентку – женщину, считавшую себя живым трупом.

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Болезнь проявляется тем, что пациент в буквальном смысле считает себя покойником. У которого в принципе нет тела и внутренних органов. Либо таковые заменены механическими. Отдельные категорически отрицают своё существования как таковое или считают себя великими одиозными преступниками или порождениями тьмы.

Некоторые полагают, что достигли точки невозврата и обрели бессмертие, поскольку умерли, но продолжают жить. Другие жалуются на отсутствие эмоций, интеллекта, знаний и утверждают, что все окружающие люди – это просто бездушные куклы без наполнения.

Основной причиной развития этой болезни считается поражение теменной доли мозга, а также опухоли, травмы. Но запустить процесс могут и другие факторы, среди  которых:

  • затяжная депрессия, в том числе послеродовая;
  • шизофрения;
  • паралич;
  • психоз;
  • энцефалит;
  • личностные особенности (нерешительность, мнительность, ипохондрия и т.д.).

Признаки начальной стадии – галлюцинации, навязчивые идеи, отрицание происходящего. На следующем этапе у больного могут наблюдаться отвращение к себе и выражение идей, в соответствии с которыми он представляет угрозу для окружающих и для всего мира в целом.

Человек проявляет интерес к мистике, патологической медицине и романтизирует смерть. Возможны случаи членовредительства и осознанного нанесения себе ран и увечий.

В сложных случаях возможны попытки суицида, причём жестокими и изуверскими способами.

Самым широко известным задокументированным случаем заболевания считается история мужчины по имени Грэхем, опубликованная в журнале New Scientist.

В один обычный день он проснулся и понял, что мёртв. Он не хотел есть, пить, курить, хотя был заядлым курильщиком. Грэхема раздражали  люди, разговоры, мысли. Он стал игнорировать элементарные правила гигиены, отказался от душа. А зубы парня почернели как у настоящего зомби. Почему-то выпали волосы на ногах.

Медики отправили пациента на позитронно-эмиссионную томографию и пришли в шок от результатов. Мозговая активность лобных и теменных долей Грэхема была такой низкой, словно он находился в вегетативном состоянии – в коме, под наркозом или во сне.

Новость не особенно повлияла на пациента. Узнав о таком  состоянии, он пристрастился к прогулкам по кладбищу: так ощущал себя среди своих. Откуда его от греха подальше выдворяли патрульные.

Но врачи не отказались от необычного пациента. Ему была назначена психо- и медикаментозная терапия. После которой он стал постепенно приходить в себя, выходить из дома и отказался от круглосуточного  присмотра родных и сиделки.

Считает ли себя Грэхем живым мертвецом после завершения терапии? Сложный вопрос. Но он рассказал, что не боится смерти и просто наслаждается жизнью.

Источник:

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Метки: болезнь   живой труп   история   мания   медицина   нарушение   признак   психика   синдром Котара   смерть   
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5  комментариев
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18k
Роберт Шекли Час назад
«Здравствуйте, доктор. Я Умер». Как должен реагировать врач, если к нему обратится за помощью такой пациент? Вызывать санитаров? И да, и нет. Поскольку такая болезнь действительно существует.
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2k
Alexander Gorn 3 минуты назад
Ну как тут реагировать врачу? "Ну умер и умер, бывает, а чего ко мне-то пришел? Я терапевт, а тебе к патологоанатому надо, мертвецами он занимается. Морг у нас в подвале, он там работает, туда и иди".
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5k
Горожанин Час назад
Крайняя степень деперсонализации. Может наступить и от эмоционального выгорания на работе. Японцы такие механические потерянные личности - частое явление.
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4k
Lexx Час назад
Вот. Я всегда говорил, что готы ипанутые.
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