Синдром Котара – мания величия шиворот-навыворот

Болезнь проявляется тем, что пациент в буквальном смысле считает себя покойником. У которого в принципе нет тела и внутренних органов. Либо таковые заменены механическими. Отдельные категорически отрицают своё существования как таковое или считают себя великими одиозными преступниками или порождениями тьмы.

Некоторые полагают, что достигли точки невозврата и обрели бессмертие, поскольку умерли, но продолжают жить. Другие жалуются на отсутствие эмоций, интеллекта, знаний и утверждают, что все окружающие люди – это просто бездушные куклы без наполнения.