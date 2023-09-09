Синдром Котара – мания величия шиворот-навыворот

«Здравствуйте, доктор. Я умер». Как должен реагировать врач, если к нему обратится за помощью такой пациент? Вызывать санитаров? И да, и нет. Поскольку такая болезнь действительно существует.
Психиатры между собой называют синдром Котара манией величия шиворот-навыворот. Синдром ходячего трупа вывел и описал в 1880 году французский невролог Жюль Котар, к которому привели пациентку – женщину, считавшую себя живым трупом.
Болезнь проявляется тем, что пациент в буквальном смысле считает себя покойником. У которого в принципе нет тела и внутренних органов. Либо таковые заменены механическими. Отдельные категорически отрицают своё существования как таковое или считают себя великими одиозными преступниками или порождениями тьмы.
Некоторые полагают, что достигли точки невозврата и обрели бессмертие, поскольку умерли, но продолжают жить. Другие жалуются на отсутствие эмоций, интеллекта, знаний и утверждают, что все окружающие люди – это просто бездушные куклы без наполнения.
Основной причиной развития этой болезни считается поражение теменной доли мозга, а также опухоли, травмы. Но запустить процесс могут и другие факторы, среди которых:
- затяжная депрессия, в том числе послеродовая;
- шизофрения;
- паралич;
- психоз;
- энцефалит;
- личностные особенности (нерешительность, мнительность, ипохондрия и т.д.).
Признаки начальной стадии – галлюцинации, навязчивые идеи, отрицание происходящего. На следующем этапе у больного могут наблюдаться отвращение к себе и выражение идей, в соответствии с которыми он представляет угрозу для окружающих и для всего мира в целом.
Человек проявляет интерес к мистике, патологической медицине и романтизирует смерть. Возможны случаи членовредительства и осознанного нанесения себе ран и увечий.
В сложных случаях возможны попытки суицида, причём жестокими и изуверскими способами.
Самым широко известным задокументированным случаем заболевания считается история мужчины по имени Грэхем, опубликованная в журнале New Scientist.
В один обычный день он проснулся и понял, что мёртв. Он не хотел есть, пить, курить, хотя был заядлым курильщиком. Грэхема раздражали люди, разговоры, мысли. Он стал игнорировать элементарные правила гигиены, отказался от душа. А зубы парня почернели как у настоящего зомби. Почему-то выпали волосы на ногах.
Медики отправили пациента на позитронно-эмиссионную томографию и пришли в шок от результатов. Мозговая активность лобных и теменных долей Грэхема была такой низкой, словно он находился в вегетативном состоянии – в коме, под наркозом или во сне.
Новость не особенно повлияла на пациента. Узнав о таком состоянии, он пристрастился к прогулкам по кладбищу: так ощущал себя среди своих. Откуда его от греха подальше выдворяли патрульные.
Но врачи не отказались от необычного пациента. Ему была назначена психо- и медикаментозная терапия. После которой он стал постепенно приходить в себя, выходить из дома и отказался от круглосуточного присмотра родных и сиделки.
Считает ли себя Грэхем живым мертвецом после завершения терапии? Сложный вопрос. Но он рассказал, что не боится смерти и просто наслаждается жизнью.
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