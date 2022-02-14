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Конфликт из-за алиментов перерос в массовую драку цыган и азербайджанцев

Конфликт из-за алиментов перерос в массовую драку цыган и азербайджанцев (6 фото)

Автор:
14 февраля 2022 12:32
Сообщество : Жить в России
Метки: Кемеровская область   азербайджанцы   алименты   видео   драка   конфликт   кузбасс   цыгане   
1739
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В Кузбассе произошел крупный конфликт, закончившийся потасовкой между цыганской диаспорой, выходцами из Азербайджана и местными жителями.

Все началось с того, что в кафе "Эльбрус" поселка Тяжинский Кемеровской области азербайджанец заступился за русскую девушку, на которую напали цыганки. Как оказалось, ромалэ таким образом выразили свое недовольство из-за иска на алименты. Несколько лет назад Алена родила ребенка от цыгана, а спустя время подала на алименты. За это время набежала порядочная сумма долга, и теперешняя жена отца ребенка Алены сначала попыталась уговорить девушку забрать исполнительный лист, а когда та отказалась, набросилась на нее со своими соплеменницами.


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Потасовка в кафе быстро переросла в настоящую драку. Цыгане, по словам очевидцев, стали бросаться на всех подряд посетититей. Мужчина-азербайджанец попытался отбить девушку у цыган. Но те, видимо, так просто сдаваться не желали.

Осторожно! На видео присутствуют сцены жестокости и ненормативная лексика!



Вызвонив своих соплеменников, они ждали возмездия и драка продолжилась уже у кафе. В ходе потасовки разбили несколько автомобилей. Драки продолжились и на следующий день.


После потасовки полиция возбудила дело по части 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство») и объявила в розыск мужчину, который заступился за девушку - Аслана Байрамова, а также его братьев Намита и Эмиля Байрамовых. Все трое - жители поселка "Тяжинский".



Известно, что троих азербайджанцев задержали. Им предъявили обвинение по статья 213 часть 2 УК РФ («Хулиганство»). Мужчинам может грозить до 7 лет лишения свободы.

Несмотря на то, что в СМИ конфликт представляют как драку с национальной подоплекой и обвиняют в ней азербаджанцев, очевидцы конфликта, да и сама пострадавшая девушка утверждают, что эти мужчины просто вступились, увидев, какой беспредел затеяли цыгане.



В соцсетях возмущены: почему история переворачивается с ног на голову и выглядит абсолютно по-другому?


Пострадавшая подтверждает, что братья-азербайджанцы просто защищали ее, за что девушка им благодарна. «Посадили невиновных людей, людей, которые по-настоящему заступились по-мужски, <...>, страшно представить, если бы не эти люди азербайджанской нации, что и чем могло для меня все закончится!», — сообщила она.



Сейчас в отношении задержанных проводят следственные действия. Почему при этом полиция не задержала ни одного из реальных зачинщиков драки из числа цыган, пока не ясно.

Источник:

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Метки: Кемеровская область   азербайджанцы   алименты   видео   драка   конфликт   кузбасс   цыгане   
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43k
dima423 Час назад
менты как всегда стоят епальниками торгуют... реально бесит их беспомощность когда дело доходит до серьезного накала) Ну и само собой не понятно почему дела не завели на цыган, судя по тексту поста...
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8k
DumDum 13 минут назад
Прыгать вокруг со смартфоном в руках и кричать: "Вызывайте ментов!"?!?
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1k
Моя Родина - СССР. Полчаса назад
Одна чернильница раздвинула ноги перед цыганом и насобирала себе проблем, менты по видимому купленные раз цыган не трогают, а ищут тех кто заступился, господи в каком обществе мы живем.
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4k
Chev Chelios Полчаса назад
"Да я всегда хорошо относилась к цыганской нации, общалась, знаю их семьи. "

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907
Сергей Полчаса назад
Красивая девушка, отдается цыганам, блин не уж то нет порядочных и умных? Я в это не верю, скорее она чего то не договаривает. Если цыгане бились за исполнительный лист то это тоже глупо, особенно прикол что как будто все построено, бывшие встречаются в 1 кафе...
Кто му же цыгане официально редко работают, ну будут ребенку 100р перечислять это максимум. Бабаньки что вы творите? Цыганам брачная ночь должна быть с овечкой, вы то куда лезете?
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2k
Дарвин и аморальная премия 37 минут назад
Цыган мооодец:коня спиз@дил,бабе русской присунул,алименты в поле ищет
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403
Andrey 45 минут назад
Азеры молодцы , а вот баба дура , прыгнула на цыганский член !
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100
eutace 46 минут назад
русская девушка.... родила от цыгана .... развелись... алименты... - звучит как бред
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100
eutace 47 минут назад
"Пострадавшая подтверждает, что братья-азербайджанцы просто защищали ее"..........."азербайджанец заступился за русскую девушку"
--------------------
братья - азербайджанцы, сестра - русская ... как это?
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24k
Ваня 49 минут назад
где то грустит...

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11k
Kostick 51 минуту назад
одно но, что должно было быть в продолжении шеи у той продаванши, дабы не только трахаться с чумандреллой, а ещё и налупить от него. тхуплят.
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2k
MC 52 минуты назад
Какой нужно быть падшей женщиной, чтобы трахаться с цыганами и родить цыганенка? Соскочила с цыганского хера и прыгнула на азербайджанский! Фу б.ля!!! Мразота!!!
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−88
Племянник Путина 57 минут назад
за чернильницу заступаться не надо было
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9k
antonium Час назад
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9k
кот базилий Час назад
В москве каждый день они хулиганят, но никому 7 лет не дают почемута???
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395
Youtube's Best Channel Час назад
И полиция, конечно, МАЛАДЦА. Хорошо Союзмультфильм отказался от римейков старых мультов, а то Дядя Стёпа там такой "Вот убьют - тогда и приходите" или как в посте.
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395
Youtube's Best Channel Час назад
Так-так-так-так, кто у нас тут?
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395
Youtube's Best Channel Иван 44 минуты назад
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