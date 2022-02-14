Конфликт из-за алиментов перерос в массовую драку цыган и азербайджанцев





Вызвонив своих соплеменников, они ждали возмездия и драка продолжилась уже у кафе. В ходе потасовки разбили несколько автомобилей. Драки продолжились и на следующий день.





После потасовки полиция возбудила дело по части 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство») и объявила в розыск мужчину, который заступился за девушку - Аслана Байрамова, а также его братьев Намита и Эмиля Байрамовых. Все трое - жители поселка "Тяжинский".



