Конфликт из-за алиментов перерос в массовую драку цыган и азербайджанцев

В Кузбассе произошел крупный конфликт, закончившийся потасовкой между цыганской диаспорой, выходцами из Азербайджана и местными жителями.
Все началось с того, что в кафе "Эльбрус" поселка Тяжинский Кемеровской области азербайджанец заступился за русскую девушку, на которую напали цыганки. Как оказалось, ромалэ таким образом выразили свое недовольство из-за иска на алименты. Несколько лет назад Алена родила ребенка от цыгана, а спустя время подала на алименты. За это время набежала порядочная сумма долга, и теперешняя жена отца ребенка Алены сначала попыталась уговорить девушку забрать исполнительный лист, а когда та отказалась, набросилась на нее со своими соплеменницами.
Потасовка в кафе быстро переросла в настоящую драку. Цыгане, по словам очевидцев, стали бросаться на всех подряд посетититей. Мужчина-азербайджанец попытался отбить девушку у цыган. Но те, видимо, так просто сдаваться не желали.
Осторожно! На видео присутствуют сцены жестокости и ненормативная лексика!
Вызвонив своих соплеменников, они ждали возмездия и драка продолжилась уже у кафе. В ходе потасовки разбили несколько автомобилей. Драки продолжились и на следующий день.
После потасовки полиция возбудила дело по части 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство») и объявила в розыск мужчину, который заступился за девушку - Аслана Байрамова, а также его братьев Намита и Эмиля Байрамовых. Все трое - жители поселка "Тяжинский".
Известно, что троих азербайджанцев задержали. Им предъявили обвинение по статья 213 часть 2 УК РФ («Хулиганство»). Мужчинам может грозить до 7 лет лишения свободы.
Несмотря на то, что в СМИ конфликт представляют как драку с национальной подоплекой и обвиняют в ней азербаджанцев, очевидцы конфликта, да и сама пострадавшая девушка утверждают, что эти мужчины просто вступились, увидев, какой беспредел затеяли цыгане.
В соцсетях возмущены: почему история переворачивается с ног на голову и выглядит абсолютно по-другому?
Пострадавшая подтверждает, что братья-азербайджанцы просто защищали ее, за что девушка им благодарна. «Посадили невиновных людей, людей, которые по-настоящему заступились по-мужски, <...>, страшно представить, если бы не эти люди азербайджанской нации, что и чем могло для меня все закончится!», — сообщила она.
Сейчас в отношении задержанных проводят следственные действия. Почему при этом полиция не задержала ни одного из реальных зачинщиков драки из числа цыган, пока не ясно.
Источник:
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Кто му же цыгане официально редко работают, ну будут ребенку 100р перечислять это максимум. Бабаньки что вы творите? Цыганам брачная ночь должна быть с овечкой, вы то куда лезете?
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братья - азербайджанцы, сестра - русская ... как это?
Но цыгане возможно восприняли это как личную обиду, ибо глупый народ, теперь не только алики но еще и уголовку получат, хотя на какое то время они от аликов действительно избавятся, а за все оплатим мы, своими налогами.
Он англичанин.
У них по королевскому указу вообще вешали, цыган за бродяжничество