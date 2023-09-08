10 изюминок внешнего вида малых народов со всего мира, которые пугают своей экстравагантностью и назначением

Кажется, что мы уже всё знаем про традиционные наряды и обычаи народов мира. Килт, кимоно, кокошник — всем известно об их назначении. Но наша планета населена куда меньшими народами с более интересными и диковинными элементами внешнего вида.
Многое зависит от той местности, которую населяют эти люди, многое зависит от истории завоеваний, которые вынудили их изобрести необычные украшения. И они покажутся обычному человеку чересчур экстравагантными. Мы собрали 10 «модных» образов со всего мира.
Пробки в носу
Народ Апатани живёт на Северо-Востоке Индии. Пробки в носу этих женщин — мера защиты от нападений со стороны мужского населения соседних племён, т.е. намеренное обезображивание.
Наряд и головной убор
Кочевой народ Дрокпа обитает на границе Индии и Пакистана. Они отличаются высоким ростом, широким разрезом глаз и своей культурой наряда. Они носят пышные животные шкуры и головные уборы, которые показывают степень их благосостояния: чем больше украшений, и чем они богаче, тем привилегированней положение мужчины или женщины в общине. Также в наряде используют физалис как защиту от демонов.
Тарелки в губах
Мурси — этническая группа Эфиопии недалеко от Южного Судана. Тарелки в губах женщин — аксессуар, смысл которого точно не ясен исследователям. Но существует три версии: защита от колонизаторов, показатель социального статуса и показатель выкупа, который отдал за эту женщину муж.
Цветные украшения
Одно из племён городка Гороко (Папуа-Новая Гвинея) в праздничные дни украшает себя всевозможными цветными материалами. В их среде очень ценятся перья райских птиц и попугаев, а самым ценным украшением считается ожерелье из ракушек. Можно заметить, как изящны и продуманны их головные уборы. Такой шикарный праздничный наряд могут позволить себе только самые здоровые и богатые в племени.
Белый макияж
Племя Каро в отличие от некоторых других племён и народов по части украшения тела гуманнее остальных. Они ежедневно наносят особые рисунки белым мелом и цветной охрой, которые зависят от намерений человека и настроения: это может быть имитация окраса животного, отпечатки ладоней и многое другое.
Устрашающие маски
Белый цвет Асаро Мудмен (Грязевые люди Асаро) означает смерть. Дело в том, что на территории Папуа-Новой Гвинеи очень много враждующих племён. Эти ребята нашли способ запугать своего противника до смерти.
Татуировки и массивные серьги
Женщины племени Чин (на границе Мьянмы) издревле наносили себе татуировки на лицо (сейчас эта практика отменена законом) для защиты от похищений. В кругу своего племени такой рисунок считается красивым, а также имеет сакральное значение — помощь потусторонних сил, особенно при родах. Растянутые мочки ушей позволяют украсить внешний вид женщины.
Черепа и шкуры
За забавным названием этого индейского племени (Чичимека) скрывается воинственный дух и история. Их атрибуты — минимум одежды, но много перьев, черепов животных и шкур.
Глиняная причёска
И женщины, и мужчины племени Химба покрывают свои тела и волосы смесью из охры, жира, пепла и глины, чтобы защититься от солнца. Но их причёски также служат показателем статуса. Такие косы девушкам заплетают только после созревания, а замужним положено вплетать в них украшения, в том числе из звериной кожи.
Мимика
Ка-матэ — экспрессивный танец, который призван показать противнику, как тот будет выглядеть при поражении. Танец сопровождается не только яркой мимикой, но и топаньем и громкими звуками. Зрелище впечатляющее!
Источник:
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