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Почему водку принято пить именно залпом

Почему водку принято пить именно залпом

Автор:
21 марта 2023 17:59
Сообщество : RealFishki
Метки: Прошлое   алкоголь   интересное   история   спиртное   царская россия   
2450
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Вот виски всегда смакуют небольшими глоточками, добавив в бокал изрядное количество льда. А водку именно "хлопают", одним духом, часто сделав при этом резкий выдох в сторону. Интересно, почему?

Ответ на этот вопрос есть у историков.
Начать стоит с монополии на производство и продажу алкоголя и повышения цен на водку. Эта идея принадлежит Ивану Грозному. Он запретил корчмы и изготовление домашнего алкоголя.

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Всё, что касалось спиртного, перешло в ведение опричников, которые решили делать акцент именно на крепких напитках и по стране стали открываться "царёвы кабаки". Получив монополию на выпивку, опричники задрали цены. При этом еды кабаках почти и не было, так что народ пил не закусывая. Казна пополнялась, а народ потихоньку спивался.

Голь на выдумки хитра, поэтому купцы стали приторговывать сивухой из-под полы. Вот тогда-то появились те, кого называли "стаканщики". И вот от них и пошла традиция пить быстро и залпом.

Зачем было тратить деньги в "царёвых кабаках", если можно было опрокинуть стакан дешёвого крепкого пойла где-то в подворотне? Нужно было пить быстро, чтобы никто не увидел, ведь за подпольный алкоголь давали серьёзное наказание.

Кстати, в 1894 году Александр III по примеру Грозного ввёл монополию на водку. Кабаки снова заменили казёнными лавками, и мужик снова пошёл "хлопать" за угол.

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Метки: Прошлое   алкоголь   интересное   история   спиртное   царская россия   
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24  комментария
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7k
vitenok Час назад
Херня какая-то, а не объяснение.
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48
r3mba4 36 секунд назад
придурок по заказу написал глупость. Русские народ не пьющий. С Петра все пытаются споить, а никак. Почитайте про бунты, когда все зарок давали не пить селом, жгли царёвы кабаки и за это шли на каторгу. Это там, где тепло и виноград с мартышек бухают, по чёрному. В геном алкашка прописана, а поверху полировка наркотой. Пример, Кавказ, средняя Азия, Молдавия лидер. IQкиздец как мало. но нам внушают, что это нормально. И главное кто?)
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7k
Сергей 8 минут назад
всё дело в менталитете , забугорцы водку цедят как свои односолодовые и прочие бренди. наши соотечественники залпом глушат натуральный коньяк (не бренди) и всякие вискари многолетней выдержки . забугорцам важен процесс, нам нужен результат . кто ещё добавляет в пиво белую ?
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54k
Олег 9 минут назад
кг/ам... ты еще скажи спирт пить причмокивая по 5 капель.....
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3k
lekha-fil 10 минут назад
Ой бред.
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12k
harlamov Полчаса назад
Потому что невкусная!
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87k
Taras Kozalupko Полчаса назад
У меня был знакомый приятель, который пил водку только стаканом или кружкой в 250-300 мл.
На троих сядем литруху раздавить, он сразу в кружку наливает свою треть и с первым тостом засаживает, а мы потом сидим на пару по 50-70 грамм накатываем

Такая вот у него фишка была
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8
EDRENA ZA NOGU Полчаса назад
"Буфетную" экспортную уважаю. Залпом пить её грех! Прочувствовать процесс и вкус нужно!
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6k
perekrestok 36 минут назад
Как то даже не задумывался почему водку пьют залпом. Как то подумалось что из всех напитков только водка это чистый спирт с водой. Остальные крепкие напитки с природными добавками (виски, коньяк, граппа, текила и много еще чего). Может быть в этом ответ?
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283
Purple_Bear 38 минут назад
Помнится мне, лет в 16, ещё неумеючи пить водку и имея весьма незначительные суммы наличности, захотелось нам с пацанами "выпить". Но денег хватило на 0,25. На троих.
Кто-то посоветовал пить водку малыми глотками, но лучше не глотать этот волшебный элексир сразу, а немного подержать во рту. Ибо так точно торкнет.
В общем-то это единственный раз когда я тянул приём водки.
Что там смаковать-то? Водка может быть мягкой или жёсткой и тёплой или холодной.
Но в любом случае вкус отвратительный.
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33k
Fat boy slim is * in a heaven 58 минут назад
Сам попробуй пить водку маленькими глоточками, как горячий чай. Правда, в институте у нас в группе был такой чудак, но это он был еще неопытным студентом, только от мамкиной титьки оторвался
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40k
Сергей Час назад
Бред сивой кобылы.
Приходилось видеть , как мужики выливали бутылку водки в чашку, крошили туда хлеб и хлебали как похлёбку.
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2k
Yus Час назад
Минималисм, даже не задымываясь, откуда то с(п)издив постик, выносит решение, где, что и как.
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21k
babuby Час назад
Почему принято пить залпом?
Да всё потому, что если пить водку НЕ залпом, быстро определишь что водка либо бадяженая либо вообще палёная! И будешь задавать ненужные вопросы, что может негативно отразиться на продажах этой водки, и питейного заведения. Оттуда и пошла эта традиция.
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