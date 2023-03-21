Почему водку принято пить именно залпом

Зачем было тратить деньги в "царёвых кабаках", если можно было опрокинуть стакан дешёвого крепкого пойла где-то в подворотне? Нужно было пить быстро, чтобы никто не увидел, ведь за подпольный алкоголь давали серьёзное наказание.



Кстати, в 1894 году Александр III по примеру Грозного ввёл монополию на водку. Кабаки снова заменили казёнными лавками, и мужик снова пошёл "хлопать" за угол.