Почему водку принято пить именно залпом

Вот виски всегда смакуют небольшими глоточками, добавив в бокал изрядное количество льда. А водку именно "хлопают", одним духом, часто сделав при этом резкий выдох в сторону. Интересно, почему?
Ответ на этот вопрос есть у историков.
Начать стоит с монополии на производство и продажу алкоголя и повышения цен на водку. Эта идея принадлежит Ивану Грозному. Он запретил корчмы и изготовление домашнего алкоголя.
Всё, что касалось спиртного, перешло в ведение опричников, которые решили делать акцент именно на крепких напитках и по стране стали открываться "царёвы кабаки". Получив монополию на выпивку, опричники задрали цены. При этом еды кабаках почти и не было, так что народ пил не закусывая. Казна пополнялась, а народ потихоньку спивался.
Голь на выдумки хитра, поэтому купцы стали приторговывать сивухой из-под полы. Вот тогда-то появились те, кого называли "стаканщики". И вот от них и пошла традиция пить быстро и залпом.
Зачем было тратить деньги в "царёвых кабаках", если можно было опрокинуть стакан дешёвого крепкого пойла где-то в подворотне? Нужно было пить быстро, чтобы никто не увидел, ведь за подпольный алкоголь давали серьёзное наказание.
Кстати, в 1894 году Александр III по примеру Грозного ввёл монополию на водку. Кабаки снова заменили казёнными лавками, и мужик снова пошёл "хлопать" за угол.
Источник:
На троих сядем литруху раздавить, он сразу в кружку наливает свою треть и с первым тостом засаживает, а мы потом сидим на пару по 50-70 грамм накатываем
Такая вот у него фишка была
В рюмочке на один раз и сразу заедаешь. Весь запах через носоглотку идит, ее глотками нужно пить.
Вот между глотками и почувствуешь.
Блин, реально.
Правда для питья водки пришлось менять правило. По рюмке каждые 10 минут тост, а тут вдумчиво и не спеша.
И вспомнилось как раньше отец с друзьями пил, наливают по полстакана граненого, выпили, закусили и болтают, болтают. А не частят как многие мы.
Кто-то посоветовал пить водку малыми глотками, но лучше не глотать этот волшебный элексир сразу, а немного подержать во рту. Ибо так точно торкнет.
В общем-то это единственный раз когда я тянул приём водки.
Что там смаковать-то? Водка может быть мягкой или жёсткой и тёплой или холодной.
Но в любом случае вкус отвратительный.
Приходилось видеть , как мужики выливали бутылку водки в чашку, крошили туда хлеб и хлебали как похлёбку.
Да всё потому, что если пить водку НЕ залпом, быстро определишь что водка либо бадяженая либо вообще палёная! И будешь задавать ненужные вопросы, что может негативно отразиться на продажах этой водки, и питейного заведения. Оттуда и пошла эта традиция.