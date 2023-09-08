Мужчина установил камеру на заднем дворе, чтобы заснять пушистых гостей

Американец установил на заднем дворике камеру и поставил несколько мисок с водой и кормом для бездомных животных. На этой неделе полакомиться пришли кошка с котятами. Владелец дома поделился видео, как кошачье семейство общается с парой енотов и опоссумом.
Два смелых котенка наблюдают за енотами
Источник:
Кошачье семейство и поссум по кличке Питер
Источник:
Источник: — переведено специально для fishki.net
- 40 любопытных ретро-снимков с кошками
- Пёс отбил все атаки агрессивной кошки
- Глухая кошка ездит с хозяином на велосипеде — и собрала миллионы поклонников
- Кошка принесла женщине "подарок" — огромного тарантула
- Питомцы устроили потасовку на глазах у хозяина