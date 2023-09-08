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Мужчина установил камеру на заднем дворе, чтобы заснять пушистых гостей

Мужчина установил камеру на заднем дворе, чтобы заснять пушистых гостей

Автор:
08 сентября 2023 08:40
Сообщество : Животные
Метки: встреча   енот   животные   задний дворик   корм   кошка   
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Американец установил на заднем дворике камеру и поставил несколько мисок с водой и кормом для бездомных животных. На этой неделе полакомиться пришли кошка с котятами. Владелец дома поделился видео, как кошачье семейство общается с парой енотов и опоссумом.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: встреча   енот   животные   задний дворик   корм   кошка   
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