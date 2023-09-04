Кошка принесла женщине "подарок" — огромного тарантула

Кошки любят приносить своим хозяевам разные "подарки" — и в основном это трофеи с кошачьей охоты, мышки или птички. Но кошка этой женщины пошла ещё дальше.
У британки по имени Ванесса Линкольн - пять кошек. Питомицы часто гуляют на улице, и приносят ей самые разные "подарки", от мёртвых чаек до крыс и мышек. Но в этот раз одна из кошек принесла в дом нечто нестандартное - огромного тарантула. Она обнаружила его, вернувшись с рабочей смены, и сразу отнесла в ванную и связалась со специалистами.
Ванесса узнала, что возможно, этот тарантул - питомец кого-то из соседей. Она опубликовала фото паука в соцсетях, пытаясь найти его возможного владельца - но безуспешно. Однако, позже обнаружилось кое-что жутковатое - оказалось, что через некоторое время сам паук исчез из ванной, а оставил только свою сброшенную шкуру. Для тарантулов это естественный процесс, но женщину это напугало не на шутку.
Женщина поняла, что паук может в любой момент ползать у неё в доме, или заползти под кровать. Из-за страха она сняла со стен все свои рамки и картины, боится задергивать шторы и спит на кресле с откидной спинкой. По словам Ванессы, уже сотни людей написали ей с просьбой забрать шкурку или самого паука, когда тот найдётся.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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