Кошка принесла женщине "подарок" — огромного тарантула

Женщина поняла, что паук может в любой момент ползать у неё в доме, или заползти под кровать. Из-за страха она сняла со стен все свои рамки и картины, боится задергивать шторы и спит на кресле с откидной спинкой. По словам Ванессы, уже сотни людей написали ей с просьбой забрать шкурку или самого паука, когда тот найдётся.