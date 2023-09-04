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Кошка принесла женщине "подарок" — огромного тарантула

Кошка принесла женщине "подарок" — огромного тарантула

Автор:
04 сентября 2023 21:32
Сообщество : Животные
Метки: животные   истории   история   кошка   кошки   неожиданно   пауки   тарантул   тарантулы   фото   
1988
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Кошки любят приносить своим хозяевам разные "подарки" — и в основном это трофеи с кошачьей охоты, мышки или птички. Но кошка этой женщины пошла ещё дальше.

У британки по имени Ванесса Линкольн - пять кошек. Питомицы часто гуляют на улице, и приносят ей самые разные "подарки", от мёртвых чаек до крыс и мышек. Но в этот раз одна из кошек принесла в дом нечто нестандартное - огромного тарантула. Она обнаружила его, вернувшись с рабочей смены, и сразу отнесла в ванную и связалась со специалистами.

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Ванесса узнала, что возможно, этот тарантул - питомец кого-то из соседей. Она опубликовала фото паука в соцсетях, пытаясь найти его возможного владельца - но безуспешно. Однако, позже обнаружилось кое-что жутковатое - оказалось, что через некоторое время сам паук исчез из ванной, а оставил только свою сброшенную шкуру. Для тарантулов это естественный процесс, но женщину это напугало не на шутку.

Женщина поняла, что паук может в любой момент ползать у неё в доме, или заползти под кровать. Из-за страха она сняла со стен все свои рамки и картины, боится задергивать шторы и спит на кресле с откидной спинкой. По словам Ванессы, уже сотни людей написали ей с просьбой забрать шкурку или самого паука, когда тот найдётся.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: животные   истории   история   кошка   кошки   неожиданно   пауки   тарантул   тарантулы   фото   
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10  комментариев
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32k
Ego sum qui sum 2 часа назад
дареному пауку в жвалы не смотрят
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14k
? ? ? Минуту назад
увидев хозяйку дома паук сам сбежал..
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1k
Омар Хайям 13 минут назад
Красивые глазки у кошечки. А с бабой что то не то.
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7k
Джордж. Вашингтон. 20 минут назад
Тем временем в Мытищах кошка принесла в подарок хозяевам бойца ММА из Таджикистана
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453
Александр 2 часа назад
Вот только это не тарантул, а скорее птицеед
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10k
Vacony 2 часа назад
Что у нее с бровями.. ? Такое до тарантула было или после?
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281
3zo672nyb9t0 fin4all Час назад
А что если хозяйки уже нет?
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Андрей 2 часа назад
Корм на месте хозяйки я на всякий случай поменял бы.....
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