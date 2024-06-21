Подарок Геринга: еноты захватили Германию

Жизнестойкие звери захватывают парки и улицы Касселя, забираются в дымоходы и на чердаки, копаются в мусорных баках и огородах в поисках пищи.

Они проникают в дома, нагло прогуливаются по оживлённым улицам и отбиваются от кошек и собак.

В основном еноты питаются птицами и земноводными, в том числе желтобрюхой жерлянкой, которая находится под угрозой исчезновения.

Однако очаровательные разбойники стали неофициальным талисманом города - в магазинах продаются плюшевые игрушки, футболки и магниты с их изображением.