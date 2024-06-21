Подарок Геринга: еноты захватили Германию

Еноты превратили один из городов Германии в собственную столицу. Звери бесчинствуют в домах и совершают набеги на мусорные баки. На кадрах более дюжины пушистых особей бродят по улицам Касселя.
Герман Геринг завёз енотов в Германию в 1930-х годах.
12 апреля 1934 года Вильгельм Фрайхерр Ситтих фон Берлепш, глава местного лесничества, выпустил две пары енотов у близлежащего озера Эдерзе, чтобы "обогатить" местную дикую природу. И с тех пор "бандиты в масках" творят беспредел, а фермеры прозвали их нацистами.
В Касселе с населением в 200000 человек обитают примерно 30000 енотов. И эта цифра в 25 раз больше, чем в любом другом городе Германии.
Эксперты полагают, что вскоре численность вида достигнет миллиона.
Жизнестойкие звери захватывают парки и улицы Касселя, забираются в дымоходы и на чердаки, копаются в мусорных баках и огородах в поисках пищи.
Они проникают в дома, нагло прогуливаются по оживлённым улицам и отбиваются от кошек и собак.
В основном еноты питаются птицами и земноводными, в том числе желтобрюхой жерлянкой, которая находится под угрозой исчезновения.
Однако очаровательные разбойники стали неофициальным талисманом города - в магазинах продаются плюшевые игрушки, футболки и магниты с их изображением.
"Это вредители. Я видел чердаки, которые были полностью разрушены енотами. Стоимость ущерба может достигать 10000 евро. Один дом даже пришлось снести", - говорит охотник Франк Бекер.
Биолог Берит Михлер считает, что вред преувеличен: "Еноты ленивы. Они едят в основном то, что легко добыть, а это, как правило, виды в изобилии".
В 2016 году ЕС внёс енота в список инвазивных видов.
Власти страны приняли решение отстреливать енотов, только за прошлый год было уничтожено 200000 особей.
Зоозащитные организации, в том числе PETA, призвали прекратить отстрел. Некоторые держат этих животных в качестве домашних питомцев, а в приютах выхаживают травмированных детёнышей, прежде чем выпустить их обратно в дикую природу.
Источник:
Источник: — переведено специально для fishki.net
- Как аниме чуть не разорило Японию при помощи енотов
- Енот стащил угощение, предназначавшееся курьеру
- Енот и кошка не поделили миску с кормом
- Жизнелюбивый енот поселился в заповеднике
- Женщина прикормила енота. Теперь каждый год животное приводит к ней своих детенышей