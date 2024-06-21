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Подарок Геринга: еноты захватили Германию

Подарок Геринга: еноты захватили Германию

Автор:
21 июня 2024 10:40
Сообщество : Животные
Метки: Германия   Кассель   вредитель   енот   животные   инвазивный вид   
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Еноты превратили один из городов Германии в собственную столицу. Звери бесчинствуют в домах и совершают набеги на мусорные баки. На кадрах более дюжины пушистых особей бродят по улицам Касселя.

Герман Геринг завёз енотов в Германию в 1930-х годах.

12 апреля 1934 года Вильгельм Фрайхерр Ситтих фон Берлепш, глава местного лесничества, выпустил две пары енотов у близлежащего озера Эдерзе, чтобы "обогатить" местную дикую природу. И с тех пор "бандиты в масках" творят беспредел, а фермеры прозвали их нацистами.

В Касселе с населением в 200000 человек обитают примерно 30000 енотов. И эта цифра в 25 раз больше, чем в любом другом городе Германии.

Эксперты полагают, что вскоре численность вида достигнет миллиона.

Жизнестойкие звери захватывают парки и улицы Касселя, забираются в дымоходы и на чердаки, копаются в мусорных баках и огородах в поисках пищи.

Они проникают в дома, нагло прогуливаются по оживлённым улицам и отбиваются от кошек и собак.

В основном еноты питаются птицами и земноводными, в том числе желтобрюхой жерлянкой, которая находится под угрозой исчезновения.

Однако очаровательные разбойники стали неофициальным талисманом города - в магазинах продаются плюшевые игрушки, футболки и магниты с их изображением.

"Это вредители. Я видел чердаки, которые были полностью разрушены енотами. Стоимость ущерба может достигать 10000 евро. Один дом даже пришлось снести", - говорит охотник Франк Бекер.

Биолог Берит Михлер считает, что вред преувеличен: "Еноты ленивы. Они едят в основном то, что легко добыть, а это, как правило, виды в изобилии".

В 2016 году ЕС внёс енота в список инвазивных видов.

Власти страны приняли решение отстреливать енотов, только за прошлый год было уничтожено 200000 особей.

Зоозащитные организации, в том числе PETA, призвали прекратить отстрел. Некоторые держат этих животных в качестве домашних питомцев, а в приютах выхаживают травмированных детёнышей, прежде чем выпустить их обратно в дикую природу.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Германия   Кассель   вредитель   енот   животные   инвазивный вид   
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1  комментарий
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sport404 15 минут назад
И создал Бог очаровательную зверюшку, но с адским характером ))) У знакомых живет такой. Игривый, дружелюбный, прикольный. Но чуть выходит из под наблюдения, писец квартире.
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Fuchsia
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