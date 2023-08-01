40 любопытных ретро-снимков с кошками

Автор:
01 августа 2023 20:38
Снимки из прошлого всегда рассказывают свои истории, погружают в другие эпохи и вызывают ностальгические чувства. Особого внимания заслуживают фотографии кошек. Котеек мы любили всегда, на протяжении веков! Взглянем на несколько любопытных ретро-снимков с кошками, сделанных в разные годы.
1. Кошка ест мороженое. Кадр 1940 года
2. "Моя бабушка со своей кошкой. Конец 1930-х, Миннесота, США"
3. Французский солдат кормит котёнка, 1956 год, Французский Индокитай
4. "А это мой прадедушка в 1950-х. Он любил кошек, как и я!"
6. Реклама оптики с участием котеек на бульваре Сен-Жермен в Париже, 1925 год
7. Кадр из Кливленда, США, 1900-е
8. Кадр из Ирландии, 1967 год
9. "Моя мама кормит кота молоком прямо из-под коровы, 1960-е годы"
10. Гамак для кошек на корабле
11. Кот "делает портрет" детей. Англия, 1909
12. Питер Костмайер, бывший Член Палаты представителей США, в своём офисе с кошками. 1991 год
13. Кастинг чёрных кошек на фильм Роджера Кормана в Лос-Анджелесе, 1961
14. Кошка Солти, которую спасли сотрудники береговой охраны США, со своими котятами на самолёте, 1940-е
15. И снова кошка Солти, на этот раз с пилотом самолёта
17. Кадр сделан во время битвы за Иводзиму, Вторая мировая война, 1945 год
18. Снимок сделан в 1970-х в Торонто, Канада
21. Актриса Джанет Макдональд (1903-1965) со своей кошкой
22. Британская короткошёрстная кошка, которая снималась для рекламы кошачьего корма
23. Жак Леманн рисует свою кошку
24. Котёнок-талисман Королевских военно-воздушных сил Австралии
26. Марсель Адам, президент кошачьего клуба во Франции, 1926 год
27. Уолт Дисней со своим котом
28. Британка К. Бейтман со своим семейством сиамских кошек на выставке
29. Сиамские котята на выставке в Англии
31. Фото 1940 года, Австралия
32. "Помощник" чистильщика обуви
33. Офицер береговой охраны с талисманом-кошкой
34. Танцовщица Элизабет Дункан с кошкой
35. Любитель кошек Фил Морини со своими питомцами
36. Киддо - кот, который пережил крушение дирижабля. Фото 1910 года
38. Кошка американского лётчика Джона Моазанта (1868-1910)
39. "Моя кошка с моим компьютером из детства. 1990-е"
Источник:
— переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
Новости партнёров
реклама