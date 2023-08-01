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40 любопытных ретро-снимков с кошками

40 любопытных ретро-снимков с кошками

Автор:
01 августа 2023 20:38
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Фотографии   винтаж   животные   коты   кошка   кошки   ретро   ретро фото   старые фото   фото   
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Снимки из прошлого всегда рассказывают свои истории, погружают в другие эпохи и вызывают ностальгические чувства. Особого внимания заслуживают фотографии кошек. Котеек мы любили всегда, на протяжении веков! Взглянем на несколько любопытных ретро-снимков с кошками, сделанных в разные годы.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Фотографии   винтаж   животные   коты   кошка   кошки   ретро   ретро фото   старые фото   фото   
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5k
MPEG-8 2 часа назад
Непотопляемый Сэм.
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9k
Trenzel2003 38 минут назад
Мир захвачен. И захвачен кошками. Уже давно.
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