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20+ доказательств того, что крысы тоже могут быть милыми

20+ доказательств того, что крысы тоже могут быть милыми

Автор:
27 мая 2022 13:41
Сообщество : Животные
Метки: Питомцы   грызуны   животные   крыса   крысы   подборка   смешные животные   фото   фотографии   
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У крыс в основном плохая репутация. Их считают грязными и противными грызунами, а словом "крыса" называют хитрых и плохих людей. Но на самом деле - крысы очень умные существа, и они тоже могут быть милашками!
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Источник:

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Метки: Питомцы   грызуны   животные   крыса   крысы   подборка   смешные животные   фото   фотографии   
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4  комментария
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248
capbutt 13 минут назад
Домашние крыски очень добрые, спокойные и ласковые существа, жаль живут очень недолго.
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12k
Святослав Минуту назад
Свободу крысякам!!.

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11k
? ? ? 7 минут назад
жаль, живут не долго..
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7k
Б.Касторский 37 минут назад
Так есть домашние крысы. Весьма умные существа.
Но человек странное существо, любит приручать всех подряд. У товарища каракал, так у меня ощущение, что он на меня иной раз охотится. Примеряет какой кусок отгрызть первым.
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