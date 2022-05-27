20+ доказательств того, что крысы тоже могут быть милыми

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У крыс в основном плохая репутация. Их считают грязными и противными грызунами, а словом "крыса" называют хитрых и плохих людей. Но на самом деле - крысы очень умные существа, и они тоже могут быть милашками!
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Источник:
АНТИФИШКИ
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Но человек странное существо, любит приручать всех подряд. У товарища каракал, так у меня ощущение, что он на меня иной раз охотится. Примеряет какой кусок отгрызть первым.