20+ доказательств того, что крысы тоже могут быть милыми

У крыс в основном плохая репутация. Их считают грязными и противными грызунами, а словом "крыса" называют хитрых и плохих людей. Но на самом деле - крысы очень умные существа, и они тоже могут быть милашками!

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Какие милашки 0 Источник:

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Хотя у крыс плохая репутация.. 0 Источник:

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...Они тоже могут быть милыми! 0 Источник:

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Просто посмотрите на этих чудиков 0 Источник:

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Сонное царство 0 Источник:

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Крыса Фибоначчи 0 Источник:

Замена компьютерной мыши 0 Источник:

"Гладь меня, гладь" 0 Источник:

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Крыса - повар 0 Источник:

Мини-скейтборд для крысы 0 Источник:

Многие держат крыс как домашних питомцев 0 Источник:

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И устраивают с ними веселье 0 Источник:

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Любовь - это.. 0 Источник:

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