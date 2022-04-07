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Крысы — источник умиления и радости

Крысы — источник умиления и радости (16 фото)

Автор:
07 апреля 2022 09:36
Сообщество : Животные
Метки: домашний питомец   животные   крыса   крысы   милота   фото   
209
16

Все мы готовы бесконечно умиляться собачкам и котикам и порой даже как-то немного забываем, что вообще-то есть и другие славные домашние питомцы. Например, крысы!

Хотя не каждый готов сходу признать их такими же забавными и милыми зверьками, достаточно только приглядеться повнимательнее и получше узнать крысиные повадки, как ваше сердце точно растает. Вот, взгляните сами!


Когда немного переел сыра

×
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Быть крысой — это тяжёлая работа

Только посмотрите на жителя этого маленького домика

Когда Берт лежит так, моё сердце тает!

Ты же готовишь завтрак для нас двоих, так?

Знаю, что многим крысы не кажутся милыми

Но вот я уже 30 минут не шевелю рукой, потому что не хочу его будить.


Чую сыр!

Без утренних поцелуев никуда

Этот парень радуется наступившему году Крысы

Когда тебя угостили пастой

Время дружеских объятий

А мы с моими крысами пишем миниатюрные картины!

Для этого я использую детские пальчиковые краски, они абсолютно безопасны.


Сегодня у меня появились крысы

Дочка сделала рождественскую шапочку

А это наша крыса Клубника ест клубнику

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: домашний питомец   животные   крыса   крысы   милота   фото   
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Наталья 21 минуту назад
Милые, но нет...
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ZeroCross.ru 2 минуты назад
живут недолго - все таки член семьи.
(В.Щербакова - женский стендап - похоронить хомячка в контейнере :)
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21k
KOSTELLO 10 минут назад
ХЗ, я когда вижу крысу, рука рефлекторно начинает искать лопату или кирпич
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