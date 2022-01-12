FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 11294 поста • 1285 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Животные 
Самая известная крыса-сапер спасла тысячи людей

Самая известная крыса-сапер спасла тысячи людей (8 фото)

Автор:
12 января 2022 16:35
Сообщество : Животные
Метки: Камбоджа   животные   истории   крыса   крысы   крысы-саперы   саперы   фото   
76
8
Крысы-саперы много лет помогали обнаруживать мины и спасать людям жизни. Магава — первая в истории крыса-сапер, которая получила золотую медаль PDSA за храбрость и преданность делу. К сожалению, на прошлой неделе геройский грызун скончался.
×
×

Источник:

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Камбоджа   животные   истории   крыса   крысы   крысы-саперы   саперы   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
1
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
18k
Сергей Костюнин 5 минут назад
Прикольный крыс , не противный .. жалко
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
От счастья до трагической гибели: что стало с актёрами из «Дикого ангела» (20 фото + 3 видео) От счастья до трагической гибели: что стало с актёрами из «Дикого ангела» (20 фото + 3 видео) Поел собачьего корма и уснул: в дом девушки пробрался незваный хорек Поел собачьего корма и уснул: в дом девушки пробрался незваный хорек Женщина нашла яйцо в разоренном гнезде, и не смогла оставить его Женщина нашла яйцо в разоренном гнезде, и не смогла оставить его В Новой Зеландии полиция "задержала" двух пингвинов, которые забрели в суши-бар В Новой Зеландии полиция "задержала" двух пингвинов, которые забрели в суши-бар Женщина всю жизнь боялась собак, пока не встретила пса, который боялся людей Женщина всю жизнь боялась собак, пока не встретила пса, который боялся людей Бодибилдер ненавидел мелких собак, но одна чихуахуа круто изменила его жизнь Бодибилдер ненавидел мелких собак, но одна чихуахуа круто изменила его жизнь
mercure

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

21340



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
3
21
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
"Жмурки": интересные факты и фото со съёмок
1
189
"Жмурки": интересные факты и фото со съёмок
Набирающие популярность в сообществах
Фотографии российских звёзд времён 00-х, которые надевали на себя всё лучшее сразу
1
31
Фотографии российских звёзд времён 00-х, которые надевали на себя всё лучшее сразу
Спорт наоборот: почему после регулярных тренировок начинает увеличиваться вес?
2
7
Спорт наоборот: почему после регулярных тренировок начинает увеличиваться вес?
Что хуже: ковид или его последствия?
Что хуже: ковид или его последствия?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
И так постоянно
0
0

Лучшие демотиваторы
Соблазн
0
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#прикол#животные#люди#Ynews#автомир#интересное#Приколы#дети#авто аварии
#Юмор#факты#ватермарк#в мире#фильм#подборка#аварии#СССР#роль#Разное
#интересно#история#кино#автомобили#картинки#Россия#дтп#сша#коты#комментарии

На что жалуетесь?

Вернуться