Самая известная крыса-сапер спасла тысячи людей

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Крысы-саперы много лет помогали обнаруживать мины и спасать людям жизни. Магава — первая в истории крыса-сапер, которая получила золотую медаль PDSA за храбрость и преданность делу. К сожалению, на прошлой неделе геройский грызун скончался.
Крыса-сапер по кличке Магава (Magawa) из Камбоджи пять лет искал мины и помогал стражам порядка. Самец крысы, который прошел "подготовку" в бельгийской благотворительной организации APOPO, за свою пятилетнюю карьеру обнаружил 71 наземную мину и 28 неразорвавшихся боеприпасов в Камбодже.
В 2020 году крысу удостоили престижной золотой медали PDSA за храбрость и преданность. Он стал первой крысой за 77-летнюю историю благотворительной организации, получившей такую награду. Этим летом 8-летний Магава вышел на пенсию, так как работал заметно медленнее. К сожалению, на прошлой неделе геройский грызун скончался в доме своей владелицы Мален.
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"За свою карьеру Магава обнаружил более 100 наземных мин и других взрывчатых веществ. Каждое сделанное им открытие снижало риск получения травм или смерти для жителей Камбоджи. Он маленький, но он помог спасти много жизней, позволив нам вернуть безопасную среду," - говорит владелица Магавы.
Сотрудники, работавшие с Магавой, чтят память грызуна - ведь он был настоящим героем. Камбоджа, кстати, является одной из самых "заминированных" стран в мире. В период с 1975 по 1998 год в стране было заложено от четырех до шести миллионов наземных мин, что, к сожалению, привело к более чем 64 000 жертв.
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