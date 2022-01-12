Самая известная крыса-сапер спасла тысячи людей

Сотрудники, работавшие с Магавой, чтят память грызуна - ведь он был настоящим героем. Камбоджа, кстати, является одной из самых "заминированных" стран в мире. В период с 1975 по 1998 год в стране было заложено от четырех до шести миллионов наземных мин, что, к сожалению, привело к более чем 64 000 жертв.