Милые, забавные и странные: какими были талисманы Олимпийских игр в разные времена?

Уже давно Олимпийские игры не обходятся без талисманов. Но какими были эти фигурки, ставшие частью обязательной символики, от начала и до сегодняшних дней?
Шусс стал первым, хоть и неофициальным талисманом. А появился он на Олимпиаде 1968 года, проходившей во французском Греноболе. Этого крошечного лыжника печатали на открытках, марках и брелоках, продавая огромными тиражами. После этого организаторы и поняли, что в дальнейшем талисман должен быть обязательным.
Мюнхенскую Олимпиаду 1972 года украшала такса Вальди. Почему именно эта порода? Всё дело в том, что она была широко популярна в Баварии.
Символом игр в австрийском Инсбруке стал вот такой странный снеговик, сопровождавший всех участников. Честно говоря, выглядит он довольно жутковато.
Московская Олимпиада 1980 года породила самого известного Мишку в СССР. Его популярность настолько зашкаливала, что даже после игр он продолжал оставаться символом спорта и победы и продавался многотысячными тиражами.
Для Олимпийских игр в Лос-Анджелесе, проходивших в 1984 году, один из художников Диснея нарисовал вот такого орлёнка, украшенного шляпой Линкольна и факелом Статуи Свободы. Организаторы хотели показать, что такая грозная птица может стать символом радости и гостеприимства.
Лицом канадской Олимпиады 1988 года стали белые мишки по имени Хиди и Хауди. К слову, именно после этих игр страны стали пользоваться раздельными талисманами, символизирующими Олимпийские и Паралимпийские игры.
Корейцы в 1988 году решили украсить свою Олимпиаду в Сеуле амурским тигром Ходори, который, несмотря на показанную силу и уникальность, должен был оставаться дружелюбным.
А вот испанцы выбрали для своих игр 1992 года овчарку Коби. Правда, выглядит она весьма странно. Но только потому, что художники намеренно выбрали для создания талисмана технику Пикассо.
Норвежскую Олимпиаду 1994 года впервые украсили талисманом в образе человека. Им стали дети Хокон и Кристин, наряженные в облачения викингов.
Талисман Иззи из Атланты прославился благодаря своей странности, ведь его не рисовали как раньше, а смоделировали на компьютере. Вероятно, из-за этого никто не понимал, что это за существо, задавая вопрос «What is it?». Именно из-за созвучности с этими словами талисман и получил своё имя.
Японцы представили на Олимпиаде 1998 года сразу четыре талисмана. Ими стали совы Сукки, Нокки, Лекки и Цукки, которые символизировали четыре главных острова этой страны.
А вот Австралия в 2000 году решила сделать талисманами утконоса, ехидну и птицу кукабарру, обитающих на весьма ограниченной территории. Таких животных, к слову, называют эндемиками.
В 2002 году после провала Иззи американцы решили выбирать талисман с умом. Так и появились Порох, Уголь и Медь прямиком из легенд индейцев.
Символом Олимпиады в Афинах стали вот такие куклы-перчатки. Таким образом, художники хотели отдать дань уважения театральному искусству, которое с древних времён активно развивалось в Греции.
Кубик льда Глиз и снежок Неве оказались выбраны из 200 изображений, присланных людьми, и стали спутниками зимних игр в Турине в 2006 году. К слову, это первый случай, когда народ привлекли для избрания символа.
Китай в 2008 году сделал своим талисманом пять персонажей, имена которых переводились во фразу «Пекин приветствует вас».
Канадскую Олимпиаду 2010 года открывали вот такие странные персонажи с именами Кватчи, Мига и Мукмук. Кто они стало понятно только после того, как пояснили сами художники. Оказалось, что так они видят зверей вроде сурка и медведя.
Лондонские Уэнлок и Мандевиль, так же как и Изии, выглядят весьма странно. И это неудивительно, ведь не каждому дано понять фантазию автора. Сам же он пояснил, что они появились из оставшейся от строительства стальной балки, символизирующей стойкость и боевой дух спортсменов.
Леопард, зайка и белый мишка не нуждаются в представлении, ведь их выбирали в национальном голосовании для Олимпиады 2014 года, проходившей в Сочи.
Бразильцы в 2016 году продемонстрировали «колдовство», смешав в своих талисманах Винисиусе и Томе сразу несколько животных и растений.
Зато с талисманами корейского Пхенчхана всё понятно, ведь это черный медведь Пандаби и белый тигр Сухоран.
В 2020 году в Токио показали ещё одних непонятных персонажей Мираитова и Сомеити. Если их внешность выглядела непонятно, то в имена был вложен смысл. Первое в переводе означает «будущее», вторым же называется цветущая японская вишня.
Ну и закончим последними на сегодняшний день талисманами Бинг Двен Двен и Шуей Рон Рон. Именно так назвали панду в ледяном панцире и красный бумажный фонарик, представленные в Пекине на зимних играх.
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АНТИФИШКИ
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