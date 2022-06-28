Милые, забавные и странные: какими были талисманы Олимпийских игр в разные времена?

Талисман Иззи из Атланты прославился благодаря своей странности, ведь его не рисовали как раньше, а смоделировали на компьютере. Вероятно, из-за этого никто не понимал, что это за существо, задавая вопрос «What is it?». Именно из-за созвучности с этими словами талисман и получил своё имя.