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"О, жрачка приехала!": спортсмены показали столовую в Пекине

"О, жрачка приехала!": спортсмены показали столовую в Пекине (2 фото + 2 видео)

Автор:
28 января 2022 11:10
Сообщество : Спорт
Метки: Олимпийские игры 2022   еда   олимпиада   пекин   спортсмены   столовая   чем кормят   
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В Китай начинают съезжаться спортсмены Олимпиады. И, конечно, всех интересует вопрос: как китайцы подошли к организации быта участников мероприятия.

Член сборной России по шорт-треку Денис Айрапетян уже продемонстрировал российским болельщикам столовую, в которой кормят спортсменов. В видео, опубликованном в Телеграм-канале Олимпийского комитета РФ показана настоящая экскурсия по "святая святых".


Шорт-трекист особо отметил меры безопасности, которые соблюдают спортсмены, придя в столовую. Несмотря на то, что всех их регулярно проверяют на ковид, все равно все стараются подчиняться правилам. При входе каждый надевает одноразовые перчатки в зоне обслуживания находится в масках.


Что касается еды, то спортсмен поясняет, что она разная, и способна удовлетворить любой вкус. Для любителей сладкого приготовили большой торт с символами Олимпиады.




А вот российский комментатор и журналист Дмитрий Шнякин поделился другим видео из столовой. В своем Инстаграм-канале он выложил короткий ролик, в котором можно увидеть сверхтехнологичную подачу блюд. "Тут дружище мой уже приехал работать в предолимпийский Пекин. Вот так обстоят дела в столовой одной из самых технологичных и ковидных Олимпиад", - подписал видео Шнякин.



Скорее всего, таким образом организаторы решили минимизировать общение спортсменов с обслуживающим персоналом , чтобы уменьшить вероятность заболевания на COVID-19.

Источник:

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Метки: Олимпийские игры 2022   еда   олимпиада   пекин   спортсмены   столовая   чем кормят   
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7  комментариев
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771
Татьяна Баженова 44 минуты назад
Нет никакого настроения смотреть на эти Игры - полное уныние. Зачем нужны такие игры?
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2k
Алекс 10 секунд назад
Жрачка. Дуй отсудова...
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−17
SHIBAN 53 минуты назад
Вообще плевать на вашу олимпиаду. Смотреть-болеть

Был ещё щеглом в вонючем Совке, помню как целой улицей смотрели болели, было за что пережевать, реально
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8k
Алексей 54 минуты назад
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16k
speaktr-st Час назад
"Перчаточки возьмём для защиты".
Возьмём но не наденем. Перчатки в кармане - +10 к защите.

"О жрачка приехала. Давай дуй отсюда".
Нормальный такой спортсмен-гопник.
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
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