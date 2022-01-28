"О, жрачка приехала!": спортсмены показали столовую в Пекине

Член сборной России по шорт-треку Денис Айрапетян уже продемонстрировал российским болельщикам столовую, в которой кормят спортсменов. В видео, опубликованном в Телеграм-канале Олимпийского комитета РФ показана настоящая экскурсия по "святая святых".

Шорт-трекист особо отметил меры безопасности, которые соблюдают спортсмены, придя в столовую. Несмотря на то, что всех их регулярно проверяют на ковид, все равно все стараются подчиняться правилам. При входе каждый надевает одноразовые перчатки в зоне обслуживания находится в масках.



