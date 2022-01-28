"О, жрачка приехала!": спортсмены показали столовую в Пекине

В Китай начинают съезжаться спортсмены Олимпиады. И, конечно, всех интересует вопрос: как китайцы подошли к организации быта участников мероприятия.
Член сборной России по шорт-треку Денис Айрапетян уже продемонстрировал российским болельщикам столовую, в которой кормят спортсменов. В видео, опубликованном в Телеграм-канале Олимпийского комитета РФ показана настоящая экскурсия по "святая святых".
Шорт-трекист особо отметил меры безопасности, которые соблюдают спортсмены, придя в столовую. Несмотря на то, что всех их регулярно проверяют на ковид, все равно все стараются подчиняться правилам. При входе каждый надевает одноразовые перчатки в зоне обслуживания находится в масках.
Что касается еды, то спортсмен поясняет, что она разная, и способна удовлетворить любой вкус. Для любителей сладкого приготовили большой торт с символами Олимпиады.
А вот российский комментатор и журналист Дмитрий Шнякин поделился другим видео из столовой. В своем Инстаграм-канале он выложил короткий ролик, в котором можно увидеть сверхтехнологичную подачу блюд. "Тут дружище мой уже приехал работать в предолимпийский Пекин. Вот так обстоят дела в столовой одной из самых технологичных и ковидных Олимпиад", - подписал видео Шнякин.
Скорее всего, таким образом организаторы решили минимизировать общение спортсменов с обслуживающим персоналом , чтобы уменьшить вероятность заболевания на COVID-19.
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Был ещё щеглом в вонючем Совке, помню как целой улицей смотрели болели, было за что пережевать, реально
Возьмём но не наденем. Перчатки в кармане - +10 к защите.
"О жрачка приехала. Давай дуй отсюда".
Нормальный такой спортсмен-гопник.