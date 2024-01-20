Япония впервые посадила на Луну космический аппарат

Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) сообщает, что сразу после прилунения у аппарата начались проблемы с аккумуляторами. Они не смогли подзарядиться от солнечных батарей, хотя на месте прилунения сейчас лунный день. Команда JAXA отключила от питания всё лишнее, в том числе системы обогрева электроники, и пытается всесторонне оценить ситуацию. Есть предположения, что злую шутку с модулем сыграла его своеобразная схема посадки, в результате которой аппарат мог опрокинуться.