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Япония впервые посадила&nbsp;на Луну космический аппарат

Япония впервые посадила на Луну космический аппарат

Автор:
20 января 2024 17:20
Сообщество : Космос
Метки: JAXA   Луна   Япония   лунный модуль   микрозонды   прилунение   
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Правда, "прожил" посадочный модуль недолго, но вполне достаточно, чтобы Япония смогла стать пятой лунной державой.

Японский посадочный модуль SLIM (от английского Smart Lander for Investigating Moon – Умный посадочный модуль для исследования Луны) совершил успешную посадку на поверхность спутника Земли. Таким образом, Япония стала пятой страной, которой удалось посадить космический аппарат на поверхность Луны.


Аппарат прилунился на видимой стороне Луны в районе кратера Сиоли. Главная задача SLIM — демонстрация возможностей мягкой и точной посадки с погрешностью до 100 метров. Однако пока неизвестно, насколько точной была посадка.

После прилунения с аппаратом была установлена связь, также телеметрия подтвердила, что до касания модулем поверхности Луны произошёл штатный сброс микрозондов. Сейчас сотрудники Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) пытаются извлечь фотографии с зондов и с камер посадочного модуля, но пока не получается — последний молчит.

Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) сообщает, что сразу после прилунения у аппарата начались проблемы с аккумуляторами. Они не смогли подзарядиться от солнечных батарей, хотя на месте прилунения сейчас лунный день. Команда JAXA отключила от питания всё лишнее, в том числе системы обогрева электроники, и пытается всесторонне оценить ситуацию. Есть предположения, что злую шутку с модулем сыграла его своеобразная схема посадки, в результате которой аппарат мог опрокинуться.

Траектория спуска указывает на то, что аппарату удалось осуществить точную посадку в указанной точке с возможной погрешностью до 100 метров. Однако JAXA пока не спешит делать выводы. Для гарантированного подтверждения успеха агентство берёт паузу примерно на месяц, чтобы всесторонне оценить ситуацию.

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Метки: JAXA   Луна   Япония   лунный модуль   микрозонды   прилунение   
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2  комментария
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Петр 12 минут назад
Проще было бы сказать, что просрали луну... точка. через месяц это и скажут)))
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evenSeven 2 минуты назад
Луна-2 первой достигла Луны аж в 1959 году, в 1966 Луна-9 - также первой с уже мягкой посадкой… 2024 на дворе, японцы явно не торопились.
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