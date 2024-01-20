Япония впервые посадила на Луну космический аппарат

Правда, "прожил" посадочный модуль недолго, но вполне достаточно, чтобы Япония смогла стать пятой лунной державой.
Японский посадочный модуль SLIM (от английского Smart Lander for Investigating Moon – Умный посадочный модуль для исследования Луны) совершил успешную посадку на поверхность спутника Земли. Таким образом, Япония стала пятой страной, которой удалось посадить космический аппарат на поверхность Луны.
Аппарат прилунился на видимой стороне Луны в районе кратера Сиоли. Главная задача SLIM — демонстрация возможностей мягкой и точной посадки с погрешностью до 100 метров. Однако пока неизвестно, насколько точной была посадка.
После прилунения с аппаратом была установлена связь, также телеметрия подтвердила, что до касания модулем поверхности Луны произошёл штатный сброс микрозондов. Сейчас сотрудники Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) пытаются извлечь фотографии с зондов и с камер посадочного модуля, но пока не получается — последний молчит.
Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) сообщает, что сразу после прилунения у аппарата начались проблемы с аккумуляторами. Они не смогли подзарядиться от солнечных батарей, хотя на месте прилунения сейчас лунный день. Команда JAXA отключила от питания всё лишнее, в том числе системы обогрева электроники, и пытается всесторонне оценить ситуацию. Есть предположения, что злую шутку с модулем сыграла его своеобразная схема посадки, в результате которой аппарат мог опрокинуться.
Источник:
Траектория спуска указывает на то, что аппарату удалось осуществить точную посадку в указанной точке с возможной погрешностью до 100 метров. Однако JAXA пока не спешит делать выводы. Для гарантированного подтверждения успеха агентство берёт паузу примерно на месяц, чтобы всесторонне оценить ситуацию.
Источник:
- Японский аэропорт постепенно погружается в море
- Лаконичный магнетизм японского мастера стрит-фотографии
- Производящая пестициды японская компания провела поминальную службу по загубленным насекомым
- Зачем японки бреют лицо и спину
- Япония запустила к Луне свой первый посадочный модуль