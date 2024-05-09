На случай глобальной катастрофы: ЮНЕСКО отправит на Луну архив данных о земной культуре

Вот только как бы катастрофы не случилось на Луне. Первый аппарат компании, которая планирует доставить на спутник Земли архив с наследием человечества, уже однажды разбился из-за неполадок.
Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) отправит на Луну переведённые на 275 языков данные о культурном наследии человечества. В организации объяснили, что отправка архива на спутник Земли поможет сохранить часть знания о культурном достоянии нашей планеты в случае глобальной катастрофы.
Отмечается, что отправкой посадочного модуля с архивом данных займётся японская частная компания ispace. Известно, что первый посадочный модуль японцев Hakuto-R был запущен к Луне в 2022 году. Однако при попытке прилунения в конце апреля 2023 года он разбился о поверхность спутника из-за ошибки в бортовом компьютере.
Следующая попытка состоится зимой нынешнего года. На этот раз вместе с посадочным модулем к Луне отправят небольшой луноход. В случае успеха, в 2026 году компания ispace отправит на спутник Земли третью миссию, в рамках которой будет задействован более крупный аппарат, способный нести до полтонны полезной нагрузки. Именно на нём ЮНЕСКО и планирует отправить на Луну собранные данные о человеческой расе.
Источник:
- Индия запустила к Луне межпланетную станцию с луноходом
- Япония запустила к Луне свой первый посадочный модуль
- Американский посадочный модуль Peregrine не сможет сесть на Луну
- Индия потеряла связь с лунной станцией "Чандраян-3"
- В 100 километрах над Луной
– Они мясные.
– Мясные?
– Да. Они сделаны из мяса.
– Из мяса?!
– Ошибка исключена. Мы подобрали несколько экземпляров с разных частей планеты, доставили на борт нашего корабля-разведчика и как следует протестировали. Они полностью из мяса.
– Но это невероятно! А как же радиосигналы? А послания к звездам?
– Для общения они используют радиоволны, но сигналы посылают не сами. Сигналы исходят от машин.
– Но кто строит эти машины? Вот с кем нужен контакт!
– Они и строят. О чем я тебе и толкую. Мясо делает машины.
– Что за чушь! Как может мясо изготовить машину? Ты хочешь, чтобы я поверил в мясо с памятью и чувствами?
– Да ничего я не хочу. Просто рассказываю, что есть. Это – единственные разумные существа в целом секторе, и при этом состоят из мяса.
– Может, они похожи на орфолеев? Ну знаешь, этот карбоновый интеллект, который в процессе развития проходит мясную фазу?
– Да нет. Они рождаются мясом и умирают мясом. Мы изучали их в ходе нескольких жизненных циклов – которые у них, кстати, совсем коротенькие. Ты, вообще, представляешь, сколько живет мясо?
– Ох, пощади меня… Ладно. Может, они все-таки не полностью мясные? Ну, помнишь, как эти… веддилеи. Мясная голова с электронно-плазменным мозгом внутри.
– Да нет же! Сперва мы тоже так подумали. Раз у них голова из мяса. Но потом, как я и сказал, каждого протестировали. Сверху до низу. Везде сплошное мясо. Что снаружи, что внутри.
– А как же мозг?
– А, мозг есть, все в порядке. Но тоже из мяса.
– Откуда же берутся мысли?!
– Не понимаешь, да? Мысли производит мозг. Мясо.
– Мысли у мяса? Ты хочешь, чтобы я поверил в разумное мясо?
– Да, черт возьми! Разумное мясо. Мясо с чувствами. С совестью. Мясо, которое видит сны. Всё – сплошное мясо. Соображаешь?
– О господи… Ты что, серьезно?
– Абсолютно. Они на полном серьезе сделаны из мяса, и последние сто своих лет пытаются выйти на связь.
– Чего же они хотят?
– Для начала – поговорить… Потом, видимо, пошарить по Вселенной, выйти на ученых других миров и воровать у них идеи с данными. Все как всегда.
– Значит, нам придется разговаривать с мясом?
– В том-то и дело. Так они и твердят в посланиях: «Алло! Есть кто живой? Кто-нибудь дома?» – и прочую дребедень.
– То есть, действительно разговаривают? При помощи слов, идей и концепций?
– Еще как. Особенно с окружающим мясом…
– Но ты же сказал, что они используют радио!
– Да, но… Чем, по-твоему, они забивают эфир? Мясными звуками. Знаешь это плямканье, когда шлепают мясом по мясу? Вот так они перешлепываются друг с дружкой. И даже поют, пропуская сквозь мясо струйки сжатого воздуха.
– С ума сойти. Поющее мясо! Это уж слишком… И что ты посоветуешь?
– Официально или между нами?
– И так, и эдак.
– Официально нам полагается выйти на контакт, приветствовать их и открыть доступ к Полному реестру мыслящих существ и многосущностных разумов в этом секторе – без предубеждений, опасений и поблажек с нашей стороны. Но если между нами – я стёр бы к чертовой матери все их данные и забыл о них навсегда.
– Я надеялся, что ты это скажешь.
– Мера, конечно, вынужденная. Но всему есть предел! Разве нам так уж хочется знакомиться с мясом?
– Согласен на все сто! Ну, скажем мы им: «Привет, мясо! Как дела?» А дальше что? И сколько планет они уже заселили?
– Только одну. Они могут путешествовать в специальных металлических контейнерах, но постоянно жить в пути не способны. Кроме того, будучи мясом, они могут передвигаться только в пространстве С. Это не дает им развить скорость света – а значит, вероятность выхода на контакт у них просто ничтожна. Точнее, бесконечна мала.
– Выходит, нам лучше сделать вид, что во Вселенной никого нет?
– Вот именно.
– Жестоко… С другой стороны, ты прав: кому охота встречаться с мясом? А те, кого брали на борт для тестирования, – ты уверен, что они ничего не помнят?
– Если кто и помнит – все равно его примут за психа. Мы проникли к ним в головы и разгладили мясо таким образом, чтобы они воспринимали нас как сновидения.
– Сны у мяса… Подумать только – мы снимся мясу!
– И тогда весь этот сектор на карте можно отметить как необитаемый.
– Отлично! Полностью согласен. Как официально, так и между нами. Дело закрыто. Других нет? Что там еще забавного, на той стороне Галактики?
– Да так… Одна робкая, но симпатичная водородная особь в созвездии Девятого класса, зона 445. Входила в контакт пару галактических циклов назад, теперь снова хочет дружить.
– Ох. Похоже, никуда от них не денешься.
– Да ладно тебе! Только представь, как неописуемо холодна была бы Вселенная, населяй мы ее в одиночку…
если только как негативный опыт. "не повторяйте наших ошибок!"
Если кто доберется до Луны, при наличии человечества на Земле, то им уже будет все равно что находится на Луне - есть же прямой источник данных.