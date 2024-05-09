На случай глобальной катастрофы: ЮНЕСКО отправит на Луну архив данных о земной культуре

Отмечается, что отправкой посадочного модуля с архивом данных займётся японская частная компания ispace. Известно, что первый посадочный модуль японцев Hakuto-R был запущен к Луне в 2022 году. Однако при попытке прилунения в конце апреля 2023 года он разбился о поверхность спутника из-за ошибки в бортовом компьютере.

Следующая попытка состоится зимой нынешнего года. На этот раз вместе с посадочным модулем к Луне отправят небольшой луноход. В случае успеха, в 2026 году компания ispace отправит на спутник Земли третью миссию, в рамках которой будет задействован более крупный аппарат, способный нести до полтонны полезной нагрузки. Именно на нём ЮНЕСКО и планирует отправить на Луну собранные данные о человеческой расе.