848
21
Цветы и котики – это вещи, ради которых уже стоит жить. Первые радуют нас красотой и ароматом, а вторые – безграничным потенциалом пушистости.
Но иногда случается так, что эти витаминки для души вступают друг с другом в конфронтацию. Но выглядит она со стороны преуморительно, хотя нередко и заканчивается печально для одной из сторон.
×
×
А ваш котик ест цветы?
Источник:
Ссылки по теме:
- Турист случайно снял удар молнии в вершину горы
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- Уроки русского языка в США в 1960-ых
- У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь
Новости партнёров
реклама