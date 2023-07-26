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Коты и цветы

Коты и цветы

Автор:
26 июля 2023 15:40
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Зелены   Растение   витамин   забавно   кот   нехватка   озорство   фото   цветок   шалость   
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Цветы и котики – это вещи, ради которых уже стоит жить. Первые радуют нас красотой и ароматом, а вторые – безграничным потенциалом пушистости.

Но иногда случается так, что эти витаминки для души вступают друг с другом в конфронтацию. Но выглядит она со стороны преуморительно, хотя нередко и заканчивается печально для одной из сторон.

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А ваш котик ест цветы?

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Метки: Зелены   Растение   витамин   забавно   кот   нехватка   озорство   фото   цветок   шалость   
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1  комментарий
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alex 7 минут назад
Комментарий к фото
кошка и ландыш? ландыш весь ядовитый, в нем отрава конваллятоксин. для кошки средняя смертельная доза 0.04мг на кг веса. моя один раз листик погрызла - обошлось. выкинул эти ландыши
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