А умишко-то куда девать? Примеры демонстрации растениями своего рода интеллекта и адаптационных способностей

Очень интересные способности демонстрирует падуб остролистный. Больше известен как остролист и древний символ Рождества. Когда кустарник начинают активно объедать олени, он запускает механизм самозащиты.

Новые листья, отрастающие взамен съеденных, уже снабжены колючками. А на верхушке, куда животные не достают, они растут такими же – гладкими и не заострёнными.