А умишко-то куда девать? Примеры демонстрации растениями своего рода интеллекта и адаптационных способностей

Энты – мифические существа из вселенной Толкина, помните их? Деревья-исполины, которые могут и колоссальные расстояния преодолевать, и сражаться. Оказывается в писательских фантазиях есть доля правды. И солидная.
Дело в том, что растения очень даже способны общаться, защищаться и даже ходить. В реальности, а не в сказках.
Очень интересные способности демонстрирует падуб остролистный. Больше известен как остролист и древний символ Рождества. Когда кустарник начинают активно объедать олени, он запускает механизм самозащиты.
Новые листья, отрастающие взамен съеденных, уже снабжены колючками. А на верхушке, куда животные не достают, они растут такими же – гладкими и не заострёнными.
Не проще ли обеспечить себе защиту на постоянной основе и нарастить колючки раз и навсегда, как это делают другие собратья по миру флоры? Это так. Но это понизит возможность использования солнечной энергии. А так получается два в одном – и защита в нужный момент активизируется, и ценный ресурс потребляется в нужных объёмах.
Растения обладают способностью не только защищаться, но при необходимости и активизируют систему оповещения. Как акации в Африке, которыми обожают лакомиться жирафы.
Когда длинношеее животное облюбует вкусненькое дерево, акация начинает выделять бесцветный газ с едва уловимым сладковатым ароматом. Для соседей это сигнал об угрозе. И другие акации мобилизуют все силы, чтобы синтезировать побольше танинов. Эти фенольные соединения обладают дубильными свойствами и специфическим вяжущим вкусом. Пятнистым лакомкам этот вкус кажется омерзительным. И они незамедлительно прекращают атаку.
В ударных дозах танины деревьям не нужны. Только в малых, чтобы бороться с некоторыми патогенными организмами. Поэтому генерирование соединений запускается только после поступления соответствующего сигнала. Ведь на избыток фенольных соединений нужно много энергии.
Оказывается, есть и такие создания. Они, конечно, не устраивают спринтерские забеги, но способностью перемещаться обладают в буквальном смысле. Яркий пример – ходячая пальма. Socratea exorrhiza растёт в тропиках Центральной и Южной Америки. И является обладательницей необычных корней досковидной формы, которые выступают предметом жарких споров и обсуждений в среде профессионалов.
В почве крепятся только кончики корней. А вся верхняя часть – мощная и основательная располагается снаружи. И при необходимости растение может перемещаться, заселяя новые территории или «сбегая» из ставших непригодными для жизни условий.
На соседнем клочке земли больше солнца и более питательная почва? Пальма немного сдвинется, чтобы занять более выгодную позицию. Рядом упало или почти упало другое дерево? Пальма переместится, чтобы сохранить жизнь.
Впрочем, это опять же вопрос необходимости. Сократея никуда не выдвинется, если ей и на месте хорошо. Настоящий скороход – экземпляр из Эквадора. Исследователи зафиксировали рекорд – дерево переместилось за год на расстояние 20 метров.
Это лишь крохотная часть малоизвестных способностей растений. И очень может быть, что они ещё удивят людей, к примеру, обзаведутся разумом или хотя бы коллективным сознанием. Главное, чтобы человечество само себя чем-то не удивило и благополучно дожило до тех времён.
Источник:
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