Путешественница рассказала, почему ее поездка в Египет превратилась в кошмар

Удивительная история, интересная культура и впечатляющие достопримечательности сделали Египет одним из самых популярных туристических направлений. Путешественница Грейс Ченг, побывавшая уже в 36 странах, рассказала, почему ее поездка не оправдала ожиданий.
"Я чувствовала себя крайне некомфортно в Египте. И я расскажу почему"
"Мошенничество - большая проблема. Не позволяйте никому фотографировать вас, не берите ни у кого ничего в руки. И не ходите ни за кем, у кого есть что показать, потому что он будет требовать с вас деньги"
"Чего только ни предлагали нам. Например, залезть на камень, чтобы сделать снимок. А если вы откажетесь платить им, все становится очень страшно"
"Я точно не рекомендую приезжать в Египет в одиночку, особенно если вы женщина".
"Здесь пытаются заработать всеми способами. На каждом шагу с вас вытягивают деньги"
"Каждый день я чувствовала дискомфорт. Мужчины пристально смотрят на вас. Это один из тех очень неприятных взглядов, когда с вас не сводят глаз".
"Я также очень боялась потерять наш багаж. Всякий раз, когда нас высаживали и наши сумки оставались в микроавтобусе, я была уверена, что больше никогда их не увижу".
"Несмотря на красоту страны, ее люди и окружающая обстановка не давали мне почувствовать себя комфортно".
Источник:
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Но какую же пиццу от Pizza Hut мы купили в аэропорту Марса Эль Алам - шедевр ) Больше в Египте быть с тех пор не довелось. Приставалы , конечно, люто докучают. Но какое море ...