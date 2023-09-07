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Путешественница рассказала, почему ее поездка в Египет превратилась в кошмар

Путешественница рассказала, почему ее поездка в Египет превратилась в кошмар

Автор:
07 сентября 2023 13:15
Сообщество : Путешествия
Метки: Впечатление   египет   опыт   поездка   путешествие   турист   
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Удивительная история, интересная культура и впечатляющие достопримечательности сделали Египет одним из самых популярных туристических направлений. Путешественница Грейс Ченг, побывавшая уже в 36 странах, рассказала, почему ее поездка не оправдала ожиданий.

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"Я чувствовала себя крайне некомфортно в Египте. И я расскажу почему"

"Мошенничество - большая проблема. Не позволяйте никому фотографировать вас, не берите ни у кого ничего в руки. И не ходите ни за кем, у кого есть что показать, потому что он будет требовать с вас деньги"

"Чего только ни предлагали нам. Например, залезть на камень, чтобы сделать снимок. А если вы откажетесь платить им, все становится очень страшно"

"Я точно не рекомендую приезжать в Египет в одиночку, особенно если вы женщина".

"Здесь пытаются заработать всеми способами. На каждом шагу с вас вытягивают деньги"

"Каждый день я чувствовала дискомфорт. Мужчины пристально смотрят на вас. Это один из тех очень неприятных взглядов, когда с вас не сводят глаз".

"Я также очень боялась потерять наш багаж. Всякий раз, когда нас высаживали и наши сумки оставались в микроавтобусе, я была уверена, что больше никогда их не увижу".

"Несмотря на красоту страны, ее люди и окружающая обстановка не давали мне почувствовать себя комфортно".

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Метки: Впечатление   египет   опыт   поездка   путешествие   турист   
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7  комментариев
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21k
сеньор Леонсио 43 минуты назад
Прекрасно помню свои ощущения от первой поездки в Египет. Как будто находишься в аду для скинхэдов, и со всех сторон тебя одолевают черножопые обезьяны!
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2k
SmartCat101 Минуту назад
ты еще на усраине не была!
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32k
Ego sum qui sum 3 минуты назад
в картинке с сосиской Якубени сюжет закрученнее чем в посте
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47k
Aleksandr 7 минут назад
Объездил пару десятков стран. Нигде больше не видел таких мерзких и жадных аборигенов, как в Египте. Так что в статье чистая правда...
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14k
kotovski 21 минуту назад
египет как и все бедные восточные страны большая помойка
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36k
Опаньки 24 минуты назад
Запомнился крайний "выезд" из египта, когда была эвакуация после теракта. Мы летели отдельным самолетом, чемоданы отдельно. Из чемоданов сперли все ценное кроме трусов когда они долетели ))) А , зная, что это вывозной рейс, в отеле последние дни кормили такими помоями... ))
Но какую же пиццу от Pizza Hut мы купили в аэропорту Марса Эль Алам - шедевр ) Больше в Египте быть с тех пор не довелось. Приставалы , конечно, люто докучают. Но какое море ...
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2k
hammog 39 минут назад
Пост краток, сух и, по сути, является повтором других постов. Отличие лишь в фото. Поставил минус.
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