Путешественница рассказала, почему ее поездка в Египет превратилась в кошмар

"Я также очень боялась потерять наш багаж. Всякий раз, когда нас высаживали и наши сумки оставались в микроавтобусе, я была уверена, что больше никогда их не увижу".

"Несмотря на красоту страны, ее люди и окружающая обстановка не давали мне почувствовать себя комфортно".