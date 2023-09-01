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Почему в Египте нужно быть осторожнее с попрошайками

Почему в Египте нужно быть осторожнее с попрошайками

Автор:
01 сентября 2023 15:19
Сообщество : Факты
Метки: египет   интересно   путешествие   страноведение   факты   фото   
1404
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Египет - одна из стран, куда регулярно ездят отдыхать наши туристы. Там, как и во многих туристических местах, есть много попрошаек, да с таким опытом, что устоять перед ними просто невозможно. Обведут мастерски туриста вокруг пальца - и даже не покраснеют. Сегодня расскажем, как можно попасться на крючок.

Блогер из России Марина Ершова рассказала, с чем столкнулась во время посещения Египта: "А дети с 4 лет уже знают, как протягивать руку и начинать просить, если на горизонте появился иностранец! Сиюминутная выгода им намного важнее, чем последующее отношение к этой стране".

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Как оказалось, такое поведение, действительно, в крови у местных с детства. Для такого вида попрошайничества даже есть особое название - бакшиш. Это неотъемлемая часть местной культуры. Она играет огромную роль в индустрии туризма. Так какие же формы бакшиша существуют в Египте?


  1. Попрошайничество: Кто-то просто подходит к вам и просит деньги, говоря: "Дайте мне бакшиш."
  2. Чаевые: Попытка получить деньги за предоставленную услугу или совет.
  3. Разрешение на одолжение: Это форма бакшиша, связанная с услугами, и даже иногда даже предоставление стола для сбора чаевых.

Примеры из опыта путешественников, которые столкнулись с бакшишем: "Однажды, идя вечером в музей в Луксоре, я был уверен, что знаю дорогу, и шел быстро. Но вдруг 13-летний мальчик подошел ко мне и спросил: "Эй, куда ты идешь?" Он начал давать мне советы по маршруту, хотя я ничего не просил. И, наконец, он сказал: "Дай мне 1 фунт, я показал тебе, куда идти" - хотя я даже не реагировал на его советы".

Как обычно можно "попасть на деньги" в Египте:

  • Местные продавцы сувениров попытаются продать что-то дороже, будут буквально впихивтаь в руки;
  • Надевают на туристов египетские головные уборы, обматывают голову, даже если об этом не просили, а затем требуют денег;
  • Делают кадры с туристами или мешают им фотографироваться, чтобы оказать услугу;
  • Покажут дорогу или проведут, или будут идти рядом, пока им не дадут деньги.

На самом деле в Египте стараются бороться со слишком навязчивыми зазывалами и попрошайками, потому стараются вводить законы и предупрежать туристов заранее.

А у вас есть подобные истории про чаевые?

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Метки: египет   интересно   путешествие   страноведение   факты   фото   
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30k
Serg2001 Час назад
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21k
Corvus Corax 4 минуты назад
Две дебилки, Слепая Кукурудзина от обрезков Ивана Кузина и некая Марина...

"Сиюминутная выгода им намного важнее, чем последующее отношение к этой стране"
Девачки, вы никогда не голодали... И не знаете, каково это... Что там в дальнейшем - неизвестно, а кушать всей семье надо сейчас...

Да, слово бакшиш известно у нас задолго до того, как ваши бабушки услышали про Египет, а ваши пра- пра- и так далее даже не слышали про этот ваш Египет...
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4k
avix 43 минуты назад
Я там был последний раз больше 10 лет назад, но думаю мало что изменилось. Если Шарм-эль-Шейх еще более менее спокойное место, то отели Хургады это лютая жесть. Гиды сразу предупреждают, что за территорию отеля лучше не выходить и они в этом правы. Но даже на территории можно стать заложником ситуации, когда у тебя будут откровенно вымогать деньги.

Помню, поехали в Луксор, ехать часов 5 по моим воспоминаниям. Где-то остановились, чтобы выпить холодного чая со слов экскурсовода. Весь автобус загнали в какую-то довольно большую парфюмерную лавку, затем закрыли двери и выпускали только с покупкой. Самые упёртые просидели там минут 40. Настроение испоганили всем очень конкретно, поэтому на следующее предложение посетить замечательный магазин сувениров, весь автобус уже был готов отмудохать гида.

Вход в Долину Фараонов, по билетам, а выход с территории в другом месте. Выйти через вход не вариант. Так вот, к выходу пристыкован торговый ряд, длинной метров 200 который невозможно миновать. Они просто бросаются с двух сторон и начинают разрывать, ощущение, что надо пробиться сквозь военный строй. Все ценности в руки, руки к груди и переть как танк на пролом. Главное, чтобы тебе ничего нельзя было всучить. Жесть короче.
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17k
Поручик 52 минуты назад
Это не только в Египте. Это - по всей Восточной и Средней Азии. И всей Северной Африке. И на Кавказе (но не везде, буду честным)
"Нафига работать и напрягаться, если можно деньги тупо выклянчить?!" И этому они своих киндеров "мелких" учат с детства.
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3k
Шапкин Час назад
Это ещё "ПНХ" им никто не говорил...
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Спелая кукурузинка

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