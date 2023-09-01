Почему в Египте нужно быть осторожнее с попрошайками

Примеры из опыта путешественников, которые столкнулись с бакшишем: "Однажды, идя вечером в музей в Луксоре, я был уверен, что знаю дорогу, и шел быстро. Но вдруг 13-летний мальчик подошел ко мне и спросил: "Эй, куда ты идешь?" Он начал давать мне советы по маршруту, хотя я ничего не просил. И, наконец, он сказал: "Дай мне 1 фунт, я показал тебе, куда идти" - хотя я даже не реагировал на его советы".