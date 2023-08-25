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Японец собрал коллекцию навозных жуков, собранных по&nbsp;цветовому градиенту

Японец собрал коллекцию навозных жуков, собранных по цветовому градиенту

Автор:
25 августа 2023 08:28
Сообщество : Животные
Метки: в мире   жуки   забавно   коллекция   насеокмые   фото   хобби   цветовой градиент   
1343
6


Мужчина, известный в соцсетях под ником bochimushi, опубликовал фотографию коллекции из 450 блестящих навозных жуков, которые упорядочены по цветовому градиенту: от темно-синего до фиолетового.

Пост японца стал вирусным в интернете, собрав более 1,4 млн просмотров. Комментаторы отметили необычное увлечение мужчины, а также предположили, что у него, должно быть, много свободного времени.


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Что теперь делать с жучками непонятно. Может на стену повесит.

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Метки: в мире   жуки   забавно   коллекция   насеокмые   фото   хобби   цветовой градиент   
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15  комментариев
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251
Илья Час назад
Когда очень много свободного времени
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13k
Ivan Полчаса назад
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9k
Павел Полчаса назад
Самурай знает толк в навозе.
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129k
сoбaка cyтyлая Полчаса назад
Посмотрите в интернете прошедшую выставку в Эрмитаже Яна Фабра
Панцири жуков, кости, кровь и синие чернила рядом с полотнами Рубенса и Ван Дейка: первая в России масштабная выставка бельгийского художника Яна Фабра, культовой фигуры в современном мировом искусстве...
У него там из жуков пауков целые композиции выполнены)))
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722
Vergüenza Ajena 40 минут назад
Чем бы дитё не тешилось - лишь бы не вешалось.
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5k
Евгений Д 50 минут назад
Вот ведь козел и скотина- сколько же он жуков угробил ради какого то тупого цветового градиента.
Пирода их плодила, плодила,
а эта мудила их убила !!!
Если бы интересовался насекомыми то и одного жука бы хватило, а остальных фотай и в компе смотри.
Минус - за то что природу ради тупого хайпа гробит козел
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5
Leo 57 минут назад
Это ж надо так по цвету подобрать!! а запах стоит соответствующий?
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5
Leo H- MER 48 минут назад
Засушенные какахи тоже хорошо пахнут!
он им лапки мыл?
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14k
GROMOZEKA 58 минут назад
«Пост японца стал вирусным в интернете, собрав более 1,4 млн просмотров»

Не удивительно.
Обычно всякая ерунда кучу просмотров и набирает
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577
ruslan d Час назад
Вот это он заморочился , такая коллекция норм должна стоить
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13
Андрей Час назад
на фото всего 364 жука. где остальные?
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