Японец собрал коллекцию навозных жуков, собранных по цветовому градиенту

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Мужчина, известный в соцсетях под ником bochimushi, опубликовал фотографию коллекции из 450 блестящих навозных жуков, которые упорядочены по цветовому градиенту: от темно-синего до фиолетового.
Пост японца стал вирусным в интернете, собрав более 1,4 млн просмотров. Комментаторы отметили необычное увлечение мужчины, а также предположили, что у него, должно быть, много свободного времени.
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Что теперь делать с жучками непонятно. Может на стену повесит.
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У него там из жуков пауков целые композиции выполнены)))
Пирода их плодила, плодила,
а эта мудила их убила !!!
Если бы интересовался насекомыми то и одного жука бы хватило, а остальных фотай и в компе смотри.
Минус - за то что природу ради тупого хайпа гробит козел
Не удивительно.
Обычно всякая ерунда кучу просмотров и набирает