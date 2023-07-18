Огненное шоу в Бразилии пошло не по плану

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Организованное в конце июня праздничное мероприятие едва не закончилось трагедией. Пиротехническое изделие вылетело в толпу и чуть не покалечило множество людей.
Один из очевидцев мероприятия запечатлел, как фейерверк преодолел ограждение и прокатился прямо по собравшимся посмотреть на зрелище зевакам, которые вынуждены были спасаться бегством.
Автор видеоролика сообщил, что одной женщине потребовалась помощь медиков, так как она получила ожоги шеи и рук. Другим любителям острых ощущений, оказавшимся неподалеку, повезло и они отделались незначительными травмами.
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