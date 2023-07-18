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Огненное шоу в Бразилии пошло не по плану

Огненное шоу в Бразилии пошло не по плану

Автор:
18 июля 2023 08:13
Метки: Бразилия   Видео   в мире   инцидент   происшествие   фейерверк   
993
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Организованное в конце июня праздничное мероприятие едва не закончилось трагедией. Пиротехническое изделие вылетело в толпу и чуть не покалечило множество людей.

Один из очевидцев мероприятия запечатлел, как фейерверк преодолел ограждение и прокатился прямо по собравшимся посмотреть на зрелище зевакам, которые вынуждены были спасаться бегством.

Автор видеоролика сообщил, что одной женщине потребовалась помощь медиков, так как она получила ожоги шеи и рук. Другим любителям острых ощущений, оказавшимся неподалеку, повезло и они отделались незначительными травмами.

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Метки: Бразилия   Видео   в мире   инцидент   происшествие   фейерверк   
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23k
ЦСКА Час назад
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10k
Игорь Час назад
за это надо дополнительную плату брать :)
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parallax Час назад
Чуть не покалечило, это не трагедия, это экшен.
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