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Без лишних слов: 12 современных фильмов, в которых для раскрытия сюжета почти не используются диалоги

Без лишних слов: 12 современных фильмов, в которых для раскрытия сюжета почти не используются диалоги

Автор:
06 сентября 2023 10:43
Сообщество : Кино
Метки: Без лишних слов   актеры   диалог   кино   роль   съемка   фильм   фото   
1145
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Некоторые современные киноделы продолжают выпускать на экраны фильмы, в которых частично или полностью исключены диалоги. Такие работы нередко становятся настоящим открытием для зрителей.

Раньше сторонники немого кино были уверены, что звук — это излишество, которое только будет мешать сюжету выразить свои идеи и истинные смыслы. Возможно, в чём-то они и были правы, ведь миру известно множество шедевров, в которых не произносится ни слова, но при этом они пленят и заставляют следить за происходящими событиями на экране безотрывно. Вы только вспомните «Носферату, симфонию ужаса», «Кабинет доктора Калигари» или «Фауста». И список великолепных немых фильмов не ограничивается только этими позициями. Их значительно больше.


Мёбиус, 2013

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Жанр: драма

Сюжет: Жена, которой долгое время изменял муж, решает отомстить. Сначала она решает убить его с помощью ножа. Однако её план терпит фиаско. Теперь женщина собирается действовать более решительно и жестоко.


Не угаснет надежда, 2013

Жанр: драма, приключения

Сюжет: Главный герой — самодостаточный мужчина, путешествующий по водам Индийского океана на роскошной яхте. Идеальная картинка разрушается сразу же, как он сталкивается со свирепой стихией.


Четырежды, 2010

Жанр: драма

Сюжет: В этом удивительном фильме нет не только диалогов, но и также привычного для зрителя сюжета и даже действующих лиц.


В городе Сильви, 2007

Жанр: драма

Сюжет: Молодой парень блуждает по городу. Его цель — найти девушку, которую он однажды увидел в кафе «Les Aviateurs» несколько лет назад.


Трио из Бельвилля, 2003

Жанр: драма, комедия

Сюжет: Мадам Суза одна воспитывает своего осиротевшего внука, который растёт крайне депрессивным мальчиков. Однажды у него появляется любимое увлечение — велоспорт. Занятие настолько затягивает мальчика, что вскоре он становится настоящим спортсменом и уже готов участвовать в велогонке Тур-де-Франс. Однако во время состязания мальчика и его соперника похищают неизвестные. Обезумевшая от горя мадам Суза бросается на поиски пропавшего ребёнка.


Иллюзионист, 2010

Жанр: драма, фэнтези

Сюжет: Фокусник встречает девушку по имени Элис, которая убеждена, что он — настоящий волшебник. Мужчина дарит ей дорогие подарки, которые он якобы создаёт сам. Обман постепенно заходит всё дальше, но мужчина никак не решается открыть наивной девушке правду.


Пустой дом, 2004

Жанр: мелодрама, криминал

Сюжет: Мужчина решает поселиться в пустующих домах. В них он беззаботно живёт какое-то время, пока однажды не встречает таинственную соседку, которая соглашается разделить с ним его довольно странный образ жизни.


Бал, 1983

Жанр: мюзикл

Сюжет: История показывает целую эпоху Франции через жизнь танцевального зала, в котором кипят безумие и страсть.


Артист, 2011

Жанр: драма, комедия

Сюжет: США, 1927 год. Звезда немого кино Голливуда Джордж Валентайн на съемках очередной ленты знакомится с Пеппи Миллер, начинающей актрисой. Они быстро влюбляются в друг друга. Но их отношения оказываются под угрозой из-за новшеств, которые привнёс в их профессию научно-технический прогресс.


Побудь в моей шкуре, 2013

Жанр: ужасы, фантастика

Сюжет: Главная героина — симпатичная молодая девушка, разъезжающая на неказистой машине. Она подбирает исключительно мужчин-автостопщиков, но не из-за своей симпатии к ним, а чтобы сотворить с ними крайне ужасные и странные вещи.


Антенна, 2007

Жанр: фантастика, драма

Сюжет: Люди, живут в безымянном городе. Они ведут однообразную и скучную жизнь. Жители давно лишились своих голосов — их похитил тоталитарный правитель города по имени Мистер ТВ. Однако они всё ещё могут общаться, читая по губам. Тогда Мистер ТВ решает лишить людей и слов, похитив певицу Голос — единственную, кто пока сохранил способность говорить.


Тихое место, 2018

Жанр: ужасы, фантастика

Сюжет: Обыкновенная семья живёт на отдалённой ферме. На первый взгляд их жизнь ничем не отличается от жизни других людей. Однако место, в котором они находятся, наполнено кровожадными монстрами, которые в буквальном смысле реагируют на любой звук.

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Метки: Без лишних слов   актеры   диалог   кино   роль   съемка   фильм   фото   
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3  комментария
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29k
Ваня 2 часа назад
все видел... да, согласен иногда именно качественная визуализация может заменить диалоги...
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5k
Горожанин 41 минуту назад
А можно вообще без ничего кино смотреть - черный экран.

Не моя в основе идея. А так-то бы за очень дорого продал.
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23k
hebpat 52 минуты назад
Не угаснет надежда великолепный фильм
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