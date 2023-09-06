Без лишних слов: 12 современных фильмов, в которых для раскрытия сюжета почти не используются диалоги

Раньше сторонники немого кино были уверены, что звук — это излишество, которое только будет мешать сюжету выразить свои идеи и истинные смыслы. Возможно, в чём-то они и были правы, ведь миру известно множество шедевров, в которых не произносится ни слова, но при этом они пленят и заставляют следить за происходящими событиями на экране безотрывно. Вы только вспомните «Носферату, симфонию ужаса», «Кабинет доктора Калигари» или «Фауста». И список великолепных немых фильмов не ограничивается только этими позициями. Их значительно больше.

Мёбиус, 2013