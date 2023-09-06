Без лишних слов: 12 современных фильмов, в которых для раскрытия сюжета почти не используются диалоги

Некоторые современные киноделы продолжают выпускать на экраны фильмы, в которых частично или полностью исключены диалоги. Такие работы нередко становятся настоящим открытием для зрителей.
Раньше сторонники немого кино были уверены, что звук — это излишество, которое только будет мешать сюжету выразить свои идеи и истинные смыслы. Возможно, в чём-то они и были правы, ведь миру известно множество шедевров, в которых не произносится ни слова, но при этом они пленят и заставляют следить за происходящими событиями на экране безотрывно. Вы только вспомните «Носферату, симфонию ужаса», «Кабинет доктора Калигари» или «Фауста». И список великолепных немых фильмов не ограничивается только этими позициями. Их значительно больше.
Мёбиус, 2013
Жанр: драма
Сюжет: Жена, которой долгое время изменял муж, решает отомстить. Сначала она решает убить его с помощью ножа. Однако её план терпит фиаско. Теперь женщина собирается действовать более решительно и жестоко.
Не угаснет надежда, 2013
Жанр: драма, приключения
Сюжет: Главный герой — самодостаточный мужчина, путешествующий по водам Индийского океана на роскошной яхте. Идеальная картинка разрушается сразу же, как он сталкивается со свирепой стихией.
Четырежды, 2010
Жанр: драма
Сюжет: В этом удивительном фильме нет не только диалогов, но и также привычного для зрителя сюжета и даже действующих лиц.
В городе Сильви, 2007
Жанр: драма
Сюжет: Молодой парень блуждает по городу. Его цель — найти девушку, которую он однажды увидел в кафе «Les Aviateurs» несколько лет назад.
Трио из Бельвилля, 2003
Жанр: драма, комедия
Сюжет: Мадам Суза одна воспитывает своего осиротевшего внука, который растёт крайне депрессивным мальчиков. Однажды у него появляется любимое увлечение — велоспорт. Занятие настолько затягивает мальчика, что вскоре он становится настоящим спортсменом и уже готов участвовать в велогонке Тур-де-Франс. Однако во время состязания мальчика и его соперника похищают неизвестные. Обезумевшая от горя мадам Суза бросается на поиски пропавшего ребёнка.
Иллюзионист, 2010
Жанр: драма, фэнтези
Сюжет: Фокусник встречает девушку по имени Элис, которая убеждена, что он — настоящий волшебник. Мужчина дарит ей дорогие подарки, которые он якобы создаёт сам. Обман постепенно заходит всё дальше, но мужчина никак не решается открыть наивной девушке правду.
Пустой дом, 2004
Жанр: мелодрама, криминал
Сюжет: Мужчина решает поселиться в пустующих домах. В них он беззаботно живёт какое-то время, пока однажды не встречает таинственную соседку, которая соглашается разделить с ним его довольно странный образ жизни.
Бал, 1983
Жанр: мюзикл
Сюжет: История показывает целую эпоху Франции через жизнь танцевального зала, в котором кипят безумие и страсть.
Артист, 2011
Жанр: драма, комедия
Сюжет: США, 1927 год. Звезда немого кино Голливуда Джордж Валентайн на съемках очередной ленты знакомится с Пеппи Миллер, начинающей актрисой. Они быстро влюбляются в друг друга. Но их отношения оказываются под угрозой из-за новшеств, которые привнёс в их профессию научно-технический прогресс.
Побудь в моей шкуре, 2013
Жанр: ужасы, фантастика
Сюжет: Главная героина — симпатичная молодая девушка, разъезжающая на неказистой машине. Она подбирает исключительно мужчин-автостопщиков, но не из-за своей симпатии к ним, а чтобы сотворить с ними крайне ужасные и странные вещи.
Антенна, 2007
Жанр: фантастика, драма
Сюжет: Люди, живут в безымянном городе. Они ведут однообразную и скучную жизнь. Жители давно лишились своих голосов — их похитил тоталитарный правитель города по имени Мистер ТВ. Однако они всё ещё могут общаться, читая по губам. Тогда Мистер ТВ решает лишить людей и слов, похитив певицу Голос — единственную, кто пока сохранил способность говорить.
Тихое место, 2018
Жанр: ужасы, фантастика
Сюжет: Обыкновенная семья живёт на отдалённой ферме. На первый взгляд их жизнь ничем не отличается от жизни других людей. Однако место, в котором они находятся, наполнено кровожадными монстрами, которые в буквальном смысле реагируют на любой звук.
Источник:
- 22 неизвестных факта о Ридли Скотте - великом режиссёре Blade Runner, «Чужой» и «Гладиатор»
- Интересные факты о фильме "Восставшие из ада"
- 14 второстепенных персонажей, которые оказались настолько хороши, что о них сняли отдельные фильмы
- Кадры со съемок и интересные факты о фильме "Лепрекон"
- Пользователи делятся фильмами, которые, по их мнению, заслуживают оценки 10 из 10, но о них мало кто слышал
Не моя в основе идея. А так-то бы за очень дорого продал.