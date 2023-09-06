Рейс американской авиакомпании Delta, следовавший из Атланты в Барселону, пришлось прервать спустя два часа после вылета из-за сильного поноса у одного из пассажиров. В сети появились новый подробности инцидента.
Пилот рейса из Атланты (США) в Барселону запросил экстренной посадки через 2 часа после взлета. Экипаж оценил ситуацию на борту как “биологическая угроза”.
В текстовом сообщении, отправленном в службу управления воздушным движением, капитан кратко объяснил проблему: "Переадресация на ATL — диарея у пассажира. По всему самолету — биологическая опасность".
Выяснилось, что у пассажира случился столь сильный приступ болезни, что он не успел добежать до туалета. В результате салон лайнера Airbus 350 оказался сильно запачкан фекалиями. И форточку не откроешь - проветрить...
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Помочь пассажирам попытались стюардессы. Они обшикали неприятность дезинфицирующим средством с запахом ванили, но в итоге сделали только хуже.
После приземления бедолагу-засранца забрала "скорая помощь", а на уборку самолета потребовалось пять часов.
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Повторяю: код "коричневый"!
в штаны бы наделал-салон чист
Большинство находившихся в самолёте людей поддержали решение командира борта, поскольку лететь дальше было невыносимо.