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Житель Нефтекамска устроил акробатическое шоу на колесе обозрения в парке отдыха

Житель Нефтекамска устроил акробатическое шоу на колесе обозрения в парке отдыха

Автор:
05 сентября 2023 23:12
Сообщество : Жить в России
Метки: Нефтекамск   акробат   аттракцион   кабинка   колесо обозрения   парк   полиция   
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Нетрезвый "человек-паук" забрался на колесо обозрения, в надежде впечатлить посетителей парка развлечений в башкирском Нефтекамске. Шоу состоялось, никто не пострадал (спойлер).

Житель Нефтекамска устроил акробатическое представление для посетителей парка развлечений. Нетрезвый парень в спортивном костюме вылез из кабинки чёртового колеса на самой высоте и начал крутить пируэты под крики собравшейся внизу толпы. Видео публикует SHOT:

Удовлетворившись произведенным впечатлением, акробат живой и здоровый спустился с аттракциона. На земле его уже ждали сотрудники полиции. Горе-экстремала отвезли в отделение и составили административный протокол за мелкое хулиганство.

Колесо обозрения в парке развлечений Нефтекамска уже второй раз за последние дни попадает в новости.

30 августа другой житель Башкирии забрался на аттракцион, чтобы удивить свою возлюбленную.
23-летний Игорь поспорил с подругой, что сможет залезть на колесо обозрения. Она не поверила. Забравшись, он решил, что этого недостаточно и несколько раз ударил по конструкции. Нефтекамского романтика было слышно во всём местном парке.

К месту оперативно прибыли спасатели, однако их помощь не потребовалась — молодой человек спустился самостоятельно.

Источник:

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Метки: Нефтекамск   акробат   аттракцион   кабинка   колесо обозрения   парк   полиция   
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2  комментария
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Алексей Полчаса назад
Сегодня его геройство фиксирует полиция.
"Завтра" - скорая, возможно с привлечением труповозки...
Один вопрос - накуя?

Полно мест, где ты сможешь продемонстрировать свое геройство вполне официально...
Нет денег для официальных полощадок?
Так херачь на стройки и там рискуй своей жизнью без той же страховки.
Зачем.. - точнее накуя, ты это делаешь в публичных местах, на глазах обычных людей, детей и пр., где твой перфоманс может оказаться неудачным и сломать психику зрителей?
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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