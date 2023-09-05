Житель Нефтекамска устроил акробатическое шоу на колесе обозрения в парке отдыха

Удовлетворившись произведенным впечатлением, акробат живой и здоровый спустился с аттракциона. На земле его уже ждали сотрудники полиции. Горе-экстремала отвезли в отделение и составили административный протокол за мелкое хулиганство.

Колесо обозрения в парке развлечений Нефтекамска уже второй раз за последние дни попадает в новости.

30 августа другой житель Башкирии забрался на аттракцион, чтобы удивить свою возлюбленную.

23-летний Игорь поспорил с подругой, что сможет залезть на колесо обозрения. Она не поверила. Забравшись, он решил, что этого недостаточно и несколько раз ударил по конструкции. Нефтекамского романтика было слышно во всём местном парке.