Житель Нефтекамска устроил акробатическое шоу на колесе обозрения в парке отдыха

Нетрезвый "человек-паук" забрался на колесо обозрения, в надежде впечатлить посетителей парка развлечений в башкирском Нефтекамске. Шоу состоялось, никто не пострадал (спойлер).
Житель Нефтекамска устроил акробатическое представление для посетителей парка развлечений. Нетрезвый парень в спортивном костюме вылез из кабинки чёртового колеса на самой высоте и начал крутить пируэты под крики собравшейся внизу толпы. Видео публикует SHOT:
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Удовлетворившись произведенным впечатлением, акробат живой и здоровый спустился с аттракциона. На земле его уже ждали сотрудники полиции. Горе-экстремала отвезли в отделение и составили административный протокол за мелкое хулиганство.
Колесо обозрения в парке развлечений Нефтекамска уже второй раз за последние дни попадает в новости.
30 августа другой житель Башкирии забрался на аттракцион, чтобы удивить свою возлюбленную.
23-летний Игорь поспорил с подругой, что сможет залезть на колесо обозрения. Она не поверила. Забравшись, он решил, что этого недостаточно и несколько раз ударил по конструкции. Нефтекамского романтика было слышно во всём местном парке.
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К месту оперативно прибыли спасатели, однако их помощь не потребовалась — молодой человек спустился самостоятельно.
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"Завтра" - скорая, возможно с привлечением труповозки...
Один вопрос - накуя?
Полно мест, где ты сможешь продемонстрировать свое геройство вполне официально...
Нет денег для официальных полощадок?
Так херачь на стройки и там рискуй своей жизнью без той же страховки.
Зачем.. - точнее накуя, ты это делаешь в публичных местах, на глазах обычных людей, детей и пр., где твой перфоманс может оказаться неудачным и сломать психику зрителей?