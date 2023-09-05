FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 7598 постов • 1031 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Жить в России
В Сочи три бойцовых пса набросились на 60-летнюю женщину и откусили ей ухо

В Сочи три бойцовых пса набросились на 60-летнюю женщину и откусили ей ухо

Автор:
05 сентября 2023 16:34
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Сочи   бойцовые псы   больница   женщина   нападение   полиция   ухо   хозяин   
1556
1
2

Хозяин выгуливал их без намордника и считал, что они никому не угрожают.

Женщина уже не впервые конфликтовала с соседом - владельцем трёх собак бойцовой породы. Один из эпизодов даже попал на видео:

Я собак боюсь.

Иди и садись в свою машину. Слышь, овца бл…! Ты рот свой закрой!

Я в полицию буду звонить.

Да звони куда хочешь, хоть в прокуратуру!

Позже женщина вывела погулять свою собачку. В это время во дворе был и её сосед со своей сворой, которая сорвалась с поводка и была без намордников. Псы набросились на домашнего питомцы и могом его разорвали. Дама пыталась их отогнать, тогда они переключились на неё. Пенсионерка упала, её зверски искусали и оторвали ухо. Хамоватый хозяин псов бегал рядом, но сделать ничего не мог. Кстати, его тоже покусали.

Сейчас женщина в больнице. А полиция проводит проверку инцидента:

Установлено, что хозяин выгуливал их без намордника. Животные сорвались с поводка и напали на проходившую мимо женщину с собакой мелкой породы. Мужчина пытался убрать своих животных, в результате чего сам был покусан.



Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Видео   Сочи   бойцовые псы   больница   женщина   нападение   полиция   ухо   хозяин   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
24  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
34k
albedo Час назад
Владельцы собак - особый вид психического заболевания.
Они почему то считают, что собака это не зверь.
И приписывают им человеческие качества, такие как высокий уровень разума.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 5 ответов (из 6)
67
Александр Портениер 4 минуты назад
Обязать ППС ездить по дворам и если увидят собаку любого размера и породы без намордника забирать хозяина не менее чем на 3 суток + штраф. Возможно это поможет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
tuka 18 минут назад
ну на самом деле все просто, имхо отвественность хозяина за действия собак должна быть такой же, как если бы сам хозяин это сделал, в данном случае статья 111 и статья 245, ведь хозяин же уверен в своих собачках как в себе самом, значит и отвечать за них должен он
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
кот базилий 39 минут назад
Штраф 500 руб и дальше гуляй как душа пожелает. Год зоны надо давать тогда будут сдвиги. Вечное пиз ..ство в этом плане, дипутаты....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Просто прохожий 40 минут назад
Владельцы собак это твари, животные-хуже собак. Владельцы бойцовых собак- просто подонки и убийцы, которых надо сажать на пожизненно, без права выхода на свободу. Плюс в нагрузку(как отягощающее обстоятельство) -это владение смертельным оружием.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Shtoppi Час назад
<<Мужчина пытался убрать своих животных, в результате чего сам был покусан.>>
--------
жаль что, его же зверушки, горло ему не перегрызли в запале. дебилы не должны коптить атмосферу планеты.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Потому что я Алёша Час назад
Пса откусившего не Тайсон случайно назвали?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
649
дмитрий Час назад
сажать на сутки и штрафовать на круглую сумму если вывел погулять свою добрую собачку без намордника!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Aaron Bezzazrenia Час назад
Жаль, что они ему яйца не прикусили. Была бы мгновенная карма
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
banzai7 Час назад
Усыпить всех четверых.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
Дмитрий К. Час назад
Надо с такими собачниками поступать как в гомотроне с Рамзаем Болтоевым поступили.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Kostick Час назад
собак усыпить (биомусор, который даже хозяина жрёт) хозяина лет на 5 закрыть.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
August

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

238774



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Интересные фотографии 1990 -х
Интересные фотографии 1990 -х
В Госдуме задумались о защите мужчин от домашнего насилия
В Госдуме задумались о защите мужчин от домашнего насилия
Набирающие популярность в сообществах
Ежик
Ежик
Полвека без Профессора (часть 2)
Полвека без Профессора (часть 2)
Их об этом не просили, но они сделали
Их об этом не просили, но они сделали
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Справедливо

Лучшие демотиваторы
Музыкальный киоск

Перейти в раздел
Популярные теги
#люди#Юмор#интересно#животные#фильм#криминал#вор#удивительно#магазин#истории
#фото#Прикол#кино#история#забавно#улыбнуло#ограбление#машина#школа#новости
#в мире#США#позитив#дети#Китай#полиция#сарказм#маразм#негатив#преступление
Игру Starfield перевели на русский язык с помощью ИИ Яндекса Игру Starfield перевели на русский язык с помощью ИИ Яндекса «Это был розыгрыш, простой розыгрыш»: американскому пранкеру прострелили печень прямо во время съёмок «Это был розыгрыш, простой розыгрыш»: американскому пранкеру прострелили печень прямо во время... В Сочи задержали машину с целым арсеналом оружия времён ВОВ В Сочи задержали машину с целым арсеналом оружия времён ВОВ В Новосибирске педофил попытался надругаться над первоклассницей, но девочке удалось спастись В Новосибирске педофил попытался надругаться над первоклассницей, но девочке удалось спастись В Петербурге трое мужчин избили многодетного отца из-за парковки и поплатились В Петербурге трое мужчин избили многодетного отца из-за парковки и поплатились В Сочи туристы не утерпели и занялись сексом прямо на пляже В Сочи туристы не утерпели и занялись сексом прямо на пляже

На что жалуетесь?

Вернуться