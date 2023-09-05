В Сочи три бойцовых пса набросились на 60-летнюю женщину и откусили ей ухо

Хозяин выгуливал их без намордника и считал, что они никому не угрожают.
Женщина уже не впервые конфликтовала с соседом - владельцем трёх собак бойцовой породы. Один из эпизодов даже попал на видео:
Я собак боюсь.
Иди и садись в свою машину. Слышь, овца бл…! Ты рот свой закрой!
Я в полицию буду звонить.
Да звони куда хочешь, хоть в прокуратуру!
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Позже женщина вывела погулять свою собачку. В это время во дворе был и её сосед со своей сворой, которая сорвалась с поводка и была без намордников. Псы набросились на домашнего питомцы и могом его разорвали. Дама пыталась их отогнать, тогда они переключились на неё. Пенсионерка упала, её зверски искусали и оторвали ухо. Хамоватый хозяин псов бегал рядом, но сделать ничего не мог. Кстати, его тоже покусали.
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Сейчас женщина в больнице. А полиция проводит проверку инцидента:
Установлено, что хозяин выгуливал их без намордника. Животные сорвались с поводка и напали на проходившую мимо женщину с собакой мелкой породы. Мужчина пытался убрать своих животных, в результате чего сам был покусан.
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Они почему то считают, что собака это не зверь.
И приписывают им человеческие качества, такие как высокий уровень разума.
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жаль что, его же зверушки, горло ему не перегрызли в запале. дебилы не должны коптить атмосферу планеты.