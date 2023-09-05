В Сочи три бойцовых пса набросились на 60-летнюю женщину и откусили ей ухо

Позже женщина вывела погулять свою собачку. В это время во дворе был и её сосед со своей сворой, которая сорвалась с поводка и была без намордников. Псы набросились на домашнего питомцы и могом его разорвали. Дама пыталась их отогнать, тогда они переключились на неё. Пенсионерка упала, её зверски искусали и оторвали ухо. Хамоватый хозяин псов бегал рядом, но сделать ничего не мог. Кстати, его тоже покусали.