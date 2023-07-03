Власти немецкого города решили запретить громко хлопать дверями автомобилей

Нарушителей будут штрафовать за любой громкий звук, исходящий от транспортного средства.
Интересное постановление приняли власти коммуны Эрдманнхаузен в федеральной земле Баден-Вюртемберг на юго-западе Германии. Там решили, что автомобилисты слишком много шумят и объявили борьбу с "ненужным шумом от транспортных средств" (так называется постановление).
Теперь любого нерадивого автомобилиста, который слишком громко хлопает дверью машины, сигналит без необходимости или оставляет машину с включенным двигателем ждёт штраф в 80 евро (7,5 тыс. рублей).
Помимо этого, постановлением запрещается создавать шум при погрузочных или разгрузочных работах, громко закрывать двери гаражей и заводить мопеды и мотоциклы во дворах жилых домов. Похоже, коммуну Эрдманнхаузен хотят превратить в самый спальный городок на планете.
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