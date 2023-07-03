Власти немецкого города решили запретить громко хлопать дверями автомобилей

Интересное постановление приняли власти коммуны Эрдманнхаузен в федеральной земле Баден-Вюртемберг на юго-западе Германии. Там решили, что автомобилисты слишком много шумят и объявили борьбу с "ненужным шумом от транспортных средств" (так называется постановление).



Теперь любого нерадивого автомобилиста, который слишком громко хлопает дверью машины, сигналит без необходимости или оставляет машину с включенным двигателем ждёт штраф в 80 евро (7,5 тыс. рублей).