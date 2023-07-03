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Власти немецкого города решили запретить громко хлопать дверями автомобилей

Власти немецкого города решили запретить громко хлопать дверями автомобилей

Автор:
03 июля 2023 16:59
Сообщество : Автомир
Метки: Автомобиль   Германия   Эрдманнхаузен   закон   штраф   шум   
875
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Нарушителей будут штрафовать за любой громкий звук, исходящий от транспортного средства.

Интересное постановление приняли власти коммуны Эрдманнхаузен в федеральной земле Баден-Вюртемберг на юго-западе Германии. Там решили, что автомобилисты слишком много шумят и объявили борьбу с "ненужным шумом от транспортных средств" (так называется постановление).

Теперь любого нерадивого автомобилиста, который слишком громко хлопает дверью машины, сигналит без необходимости или оставляет машину с включенным двигателем ждёт штраф в 80 евро (7,5 тыс. рублей).

Помимо этого, постановлением запрещается создавать шум при погрузочных или разгрузочных работах, громко закрывать двери гаражей и заводить мопеды и мотоциклы во дворах жилых домов. Похоже, коммуну Эрдманнхаузен хотят превратить в самый спальный городок на планете.

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Метки: Автомобиль   Германия   Эрдманнхаузен   закон   штраф   шум   
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5  комментариев
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9k
Борис Карабанов 52 минуты назад
Они, наверное не есть знать дер "прямоток" и дер "сабвуфер"?
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3k
Gusev Полчаса назад
А у нас по столице гоняют дети гор и ставят на полную громкость свои аульные мелодии. Чего то, не штрафуют.
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30k
Юрий 41 минуту назад
У полиции должны быть шумомеры. Как иначе определить, громко я хлопаю дверью или нет. Должна быть объективность и доказательная база...

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1k
surgy 48 минут назад
Поо машины поняли, а как же постройки и перфораторы?)))
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890
Шурман 49 минут назад
Ой а это на мою жену распространить можно ? хлопают так что я подпрыгиваю , ну уже и объяснял что в машине есть доводчики дверей и тому подобное . А у нас БАХХХХХХХХ , иногда думаешь что стекла вылетят сами , а самое весело когда тебе потом говорят а ты что такой злой ?:)))))
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