В России захотели ввести штраф для шумных соседей

Правительственная комиссия по профилактике правонарушений предложила ввести штраф за шум в дневное время. Любителям децибел будет грозить административная ответственность и штраф. Какой именно - не уточняют, вопрос пока прорабатывается.

А связано это с тем, что когда началась пандемия, многие ушли на удалёнку и так на ней и остались. Раньше «кошмарили» соседей только по вечерам, теперь стали шуметь и днём. Кстати, за 2022 год было составлено 95,8 тыс. протоколов за нарушение тишины, по ним буйные граждане заплатили солидные 78,3 миллиона рублей.