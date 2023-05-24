В России захотели ввести штраф для шумных соседей

Сейчас нельзя шуметь вечером, а могут ввести ограничения на нарушения тишины и днём.
Правительственная комиссия по профилактике правонарушений предложила ввести штраф за шум в дневное время. Любителям децибел будет грозить административная ответственность и штраф. Какой именно - не уточняют, вопрос пока прорабатывается.
А связано это с тем, что когда началась пандемия, многие ушли на удалёнку и так на ней и остались. Раньше «кошмарили» соседей только по вечерам, теперь стали шуметь и днём. Кстати, за 2022 год было составлено 95,8 тыс. протоколов за нарушение тишины, по ним буйные граждане заплатили солидные 78,3 миллиона рублей.
Сейчас с шумом в дневное время вообще сплошная путаница. Единого законодательства нет. В действующем КоАП наказания не предусмотрено. А нормы шума и тишины определяют региональные законы. Получается, если соседушка буянит и не даёт покоя, то сделать с ним ничего нельзя.
Глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов тоже считает, что с этим надо разобраться:
Хорошо, что этот вопрос поднимается. В настоящее время регионы принимают свои законы о тишине, хотя в действующем КоАП административная ответственность за это не предусмотрена. Например, в Москве есть часы тишины днем, но их нарушают, и не всегда можно это официально зафиксировать. Однако в большинстве субъектов такого ограничения нет.
Например, в Москве нельзя делать ремонт с 13:00 до 15:00. Но правила не касаются новостроек. И если вам не повезло, то «сосед-перфоратор» превратит жизнь в ад.
Вероятно, всё придёт к тому, что в дневное время можно будет сверлить/шуметь только в определённые часы. А в остальное время не мешать соседям нормально жить.
В общем, все соглашаются с тем, что нужно ввести единые нормы тишины по всей стране, а нарушителей привлекать к ответственности. Причём не смешным штрафом в 500 или тысячу рублей, а гораздо большей суммой.
Источник:
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и как будут реагировать соответствующие службы и кто будет заниматься фиксацией, участковый?
В среднем 812 рублей за протокол. Который ещё и не составят почти наверняка.
Гуляй, рванина!