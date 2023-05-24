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В России захотели ввести штраф для шумных соседей

В России захотели ввести штраф для шумных соседей

Автор:
24 мая 2023 14:31
Сообщество : Жить в России
Метки: Госдума   закон   нарушение   нормы   ответственность   тишина   штраф   
975
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Сейчас нельзя шуметь вечером, а могут ввести ограничения на нарушения тишины и днём.

Правительственная комиссия по профилактике правонарушений предложила ввести штраф за шум в дневное время. Любителям децибел будет грозить административная ответственность и штраф. Какой именно - не уточняют, вопрос пока прорабатывается.

А связано это с тем, что когда началась пандемия, многие ушли на удалёнку и так на ней и остались. Раньше «кошмарили» соседей только по вечерам, теперь стали шуметь и днём. Кстати, за 2022 год было составлено 95,8 тыс. протоколов за нарушение тишины, по ним буйные граждане заплатили солидные 78,3 миллиона рублей.

Сейчас с шумом в дневное время вообще сплошная путаница. Единого законодательства нет. В действующем КоАП наказания не предусмотрено. А нормы шума и тишины определяют региональные законы. Получается, если соседушка буянит и не даёт покоя, то сделать с ним ничего нельзя.

Глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов тоже считает, что с этим надо разобраться:

Хорошо, что этот вопрос поднимается. В настоящее время регионы принимают свои законы о тишине, хотя в действующем КоАП административная ответственность за это не предусмотрена. Например, в Москве есть часы тишины днем, но их нарушают, и не всегда можно это официально зафиксировать. Однако в большинстве субъектов такого ограничения нет.

Например, в Москве нельзя делать ремонт с 13:00 до 15:00. Но правила не касаются новостроек. И если вам не повезло, то «сосед-перфоратор» превратит жизнь в ад.

Вероятно, всё придёт к тому, что в дневное время можно будет сверлить/шуметь только в определённые часы. А в остальное время не мешать соседям нормально жить.

В общем, все соглашаются с тем, что нужно ввести единые нормы тишины по всей стране, а нарушителей привлекать к ответственности. Причём не смешным штрафом в 500 или тысячу рублей, а гораздо большей суммой.


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Метки: Госдума   закон   нарушение   нормы   ответственность   тишина   штраф   
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10  комментариев
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13k
кира Полчаса назад
Не хотели бы они сначала с ночными байкерами разобраться? А то закон есть, а исполнять его не торопятся.
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22k
BiZ 8 минут назад
а чем беруши не устраивают?
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59k
pynh Полчаса назад
Полиция и ночью ничего с ними сделать не может. А теперь еще и днем. Вот заживем!
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48k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК Полчаса назад
давно пора а то дому 40 лет а всё сука сверлят и сверлят.
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5k
Старичок Полчаса назад
все упрется в реализацию. ведь одной жалобы будет не достаточно, надо будет фиксировать нарушение.
и как будут реагировать соответствующие службы и кто будет заниматься фиксацией, участковый?
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7k
Roman Полчаса назад
"95,8 тыс. протоколов за нарушение тишины, по ним буйные граждане заплатили солидные 78,3 миллиона рублей"

В среднем 812 рублей за протокол. Который ещё и не составят почти наверняка.
Гуляй, рванина!
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13k
Shtoppi 38 минут назад
отличная идея.
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