Путешествие по незабываемым ролям Иэна Макшейна

"Сексуальная тварь" - культовый гангстерский фильм, сюжет которого наполнен саспенсом, драмой и экшеном. По сюжету бывший медвежатник Гэри "Гэл" Дав вместе с женой тихо живет в Испании. Их идиллию нарушает бывший сообщник Дон Логан, он буквально принуждает Гэри к ограблению крупного банка в Лондоне, организатором которого является криминальный босс Тедди Басс.

История мастерски балансирует между напряжением и конфликтом, во многом благодаря фантастическому ансамблю британских актеров. Рэй Уинстоун великолепно сыграл Гэла, а Бен Кингсли был номинирован на премию "Оскар" за роль Дона. Однако именно Иэн Макшейн в образе обезумевшего Тедди украшает фильм, его игра поднимает фильм на совершенно новый уровень и закрепляет за "Сексуальной тварью" статус классического гангстерского кино.