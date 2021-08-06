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12 персонажей, которые в фильме не произнесли ни слова

12 персонажей, которые в фильме не произнесли ни слова (14 фото)

Автор:
06 августа 2021 08:36
Сообщество : Кино
Метки: актер   кино   молчаливый   ни слова   персонаж   роль   фильм   
829
14

Перед вами важные киноперсонажи, которые по той или иной причине не произносят ни слова, но всё равно привлекают к себе много внимания.

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Метки: актер   кино   молчаливый   ни слова   персонаж   роль   фильм   
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97
Thomsen Полчаса назад
Молчит, но совершает свои божественные дела в фильме «Догма» (1999). (ц)

хренасе - "молчит". У Аффлека башку от её молчания разнесло...

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216
Алексей 21 секунду назад
Забыл название фильма, может кто подскажет мне. Фильм в котором ГЛАВНЫЙ ГЕРОЙ не произнёс ни одного слова.
Азиатский фильм.
Главный герой молодой парень, живёт интересной жизнью. Он ловко умеет вскрывать двери квартир. Узнавая что жильци уехали надолго (узнаёт по рекламмам на дверях). Он проникает в квартиру, и живёт там жизнью их владельцев. В одной из квартир он встречает девушку, которая уходит из дома вместе с ним.....
Фильм и сюжет очень интересный.
Подскажите пожалуйсто
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10k
Lexx 8 минут назад
- Понимаете, когда он меня зашил, я его спросила: "А кто же будет распарывать меня перед сном?" И тогда он предложил мне стать его женой.
- Как это он предложил?
- Молча.
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97
Thomsen 22 минуты назад
Ещё один "самый молчаливый персонаж", не произносящий ни слова - компаньон Грегори Пека в комедии "Банковский билет в миллион фунтов" 1954-го года.

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22k
Ваня 22 минуты назад
не смотря на то, что кейдж снимается в большинстве фильмов низкого качества, но есть пара тройка ролей достойные внимания...
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719
Лимонадный Джо Полчаса назад
Молчание - золото. Просто визуальное подтверждение догмы.
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97
Thomsen Полчаса назад
А как же Молчаливый Боб?

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48
strawdog 40 минут назад
Забыли ещё фильм "Пианино" 1993 года. Исполнительница главной роли Холли Хантер получила "Оскар" за роль немой шотландки Ады
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