12 персонажей, которые в фильме не произнесли ни слова

Перед вами важные киноперсонажи, которые по той или иной причине не произносят ни слова, но всё равно привлекают к себе много внимания.
Поскольку на дворе 2021 год, а не 1921, мы имеем возможность наслаждаться цветным и звуковым кино вместо чёрно-белого и немого. Но это вовсе не означает, что в фильмах перевелись крутые персонажи, которым не нужны хоть какие-то реплики, чтобы запасть в душу зрителям.
1. Кевин
Молчит и пугающе улыбается в фильме «Город Грехов» (2005).
Исполнитель роли: Элайджа Вуд.
2. Хэтти
Молчит на номинацию на «Оскар» в фильме «Сладкий и гадкий» (1999).
Исполнительница роли: Саманта Мортон.
3. Оджобб
Молчит, но доставляет проблемы Джеймсу Бонду в фильме «Голдфингер» (1964).
Исполнитель роли: Гаролд Саката.
4. Навахас
Грозно молчит в фильме «Отчаянный» (1995).
Исполнитель роли: Дэнни Трехо.
5. Бог
Молчит, но совершает свои божественные дела в фильме «Догма» (1999).
Исполнительница роли: Аланис Мориссетт.
6. Элайза Эспозито
Молчит на номинацию на «Оскар» (причём за роль первого плана) в фильме «Форма воды» (2017).
Исполнительница роли: Салли Хокинс.
7. Майкл Майерс
Молчит и убивает людей с 1978 года в серии фильмов «Хэллоуин».
8. Томас Шелл-старший
Молчит на номинацию на «Оскар» в фильме «Жутко громко и запредельно близко» (2011).
Исполнитель роли: Макс фон Сюдов.
9. Мистер Ш-ш-ш
Молчит, успешно работая киллером в фильме «Чем заняться мертвецу в Денвере» (1995).
Исполнитель роли: Стив Бушеми.
10. Дворецкий Ларч
Молчит в самых известных фильмах о семейке Аддамс — «Семейка Аддамс» (1991), «Семейные ценности Аддамсов» (1993) и «Воссоединение семейки Аддамс» (1998).
Исполнитель роли: Карел Стрёйкен.
11. Тощий
Молчит, пытаясь расправиться с главными героинями в фильмах «Ангелы Чарли» (2000) и «Ангелы Чарли: Только вперёд» (2003).
Исполнитель роли: Криспин Гловер.
12. Одноглазый
Молчит в фильме «Вальгалла: Сага о викинге».
Исполнитель роли: Мадс Миккельсен.
Бонус: Уборщик
Молчит, но одолевает оживших аниматроников в недавно вышедшем фильме «Страна чудес Вилли» (2021).
Исполнитель роли: Николас Кейдж.
Источник:
- «Владик, мамка заругает!»: как сложилась судьба упитанного мальчика из «Жмурок»
- Звезда с пелёнок: чем сегодня занимается главный Том Сойер нашего кино
- Малоизвестные роли топовых актёров
- Как сейчас выглядит «Охранник Салтыковой» из фильма «Брат-2»
- 10 советских актёров, сыгравших женские роли
Понравилось35
хренасе - "молчит". У Аффлека башку от её молчания разнесло...
Азиатский фильм.
Главный герой молодой парень, живёт интересной жизнью. Он ловко умеет вскрывать двери квартир. Узнавая что жильци уехали надолго (узнаёт по рекламмам на дверях). Он проникает в квартиру, и живёт там жизнью их владельцев. В одной из квартир он встречает девушку, которая уходит из дома вместе с ним.....
Фильм и сюжет очень интересный.
Подскажите пожалуйсто
- Как это он предложил?
- Молча.