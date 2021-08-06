12 персонажей, которые в фильме не произнесли ни слова

Поскольку на дворе 2021 год, а не 1921, мы имеем возможность наслаждаться цветным и звуковым кино вместо чёрно-белого и немого. Но это вовсе не означает, что в фильмах перевелись крутые персонажи, которым не нужны хоть какие-то реплики, чтобы запасть в душу зрителям.

1. Кевин