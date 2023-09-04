Глава немецкой дипломатии Анналена Бербок в ходе совместной конкуренции с румынской коллегой Луминицей Одобеску оговорилась, поблагодарив коллегу из Румынии за расширение европейских коридоров для поставок кокаинового зерна, имея ввиду зерно с Украины.
Глава МИД Германии Бербок в очередной раз оконфузилась, назвав украинское зерно "кокаиновым". Инцидент произошел во время выступления министра на пресс-конференции с румынской коллегой Луминицей Одобеску. Видеозапись с оговоркой опубликовали в аккаунте внешнеполитического ведомства ФРГ в соцсети Х (бывший Twitter).
Я благодарю Румынию за то, что вы расширяете свою инфраструктуру для европейских коридоров солидарности, дабы до конца года удвоить пропускные экспортные возможности для кокаинового зерна до 4 миллионов тонн ежемесячно!
Опора и надежда немецкой дипломатии и ранее радовала общественность перлами: например, называла Восточную Украину «Воcточной Кокаиной», а в июне на конференции в ЮАР политик назвала пyть страны к свободе «беконом надежды», перепутав cлова «бекон» (bacon) и «маяк» (beacon). Ещё раньше оговорилась и сказала, что европейские страны «находятся в состоянии войны с Россией», а также предлагала Владимиру Путину развернуть политику России на 360 грудусов.
«Не ошибается тот, кто не живет», — поясняет свои ошибки Бербок, забывая, что остальные люди не несут ответственности за внешнюю политику крупнейшей экономики Европы
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Приезжают журналисты: так и так, вот у вас тут...
Украинские таможенники: Но мы работаем!
А можно посмотреть?
В общем, подъезжает фура, поднимают тент -тюки сена. Четыре таможенника берут вилы и начинают тыкать по периметру. Досмотр закончен.
Голландцы: А что вы искали? Где собаки, аппаратура?
Таможенники: Так денег же нет! Вот если евросоюз выделит...
А афтырь поста следует этому в ходе совместной конКУренции.