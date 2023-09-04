Я благодарю Румынию за то, что вы расширяете свою инфраструктуру для европейских коридоров солидарности, дабы до конца года удвоить пропускные экспортные возможности для кокаинового зерна до 4 миллионов тонн ежемесячно!

Опора и надежда немецкой дипломатии и ранее радовала общественность перлами: например, называла Восточную Украину «Воcточной Кокаиной», а в июне на конференции в ЮАР политик назвала пyть страны к свободе «беконом надежды», перепутав cлова «бекон» (bacon) и «маяк» (beacon). Ещё раньше оговорилась и сказала, что европейские страны «находятся в состоянии войны с Россией», а также предлагала Владимиру Путину развернуть политику России на 360 грудусов.