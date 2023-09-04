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Глава МИД Германии поблагодарила Румынию за «кокаиновое зерно»

Глава МИД Германии поблагодарила Румынию за «кокаиновое зерно»

Автор:
04 сентября 2023 23:44
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Анналена Бербок   МИД Германии   Оговорка   Румыния   глава   кокаиновое зерно   
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Глава немецкой дипломатии Анналена Бербок в ходе совместной конкуренции с румынской коллегой Луминицей Одобеску оговорилась, поблагодарив коллегу из Румынии за расширение европейских коридоров для поставок кокаинового зерна, имея ввиду зерно с Украины.

Глава МИД Германии Бербок в очередной раз оконфузилась, назвав украинское зерно "кокаиновым". Инцидент произошел во время выступления министра на пресс-конференции с румынской коллегой Луминицей Одобеску. Видеозапись с оговоркой опубликовали в аккаунте внешнеполитического ведомства ФРГ в соцсети Х (бывший Twitter).

Я благодарю Румынию за то, что вы расширяете свою инфраструктуру для европейских коридоров солидарности, дабы до конца года удвоить пропускные экспортные возможности для кокаинового зерна до 4 миллионов тонн ежемесячно!

Опора и надежда немецкой дипломатии и ранее радовала общественность перлами: например, называла Восточную Украину «Воcточной Кокаиной», а в июне на конференции в ЮАР политик назвала пyть страны к свободе «беконом надежды», перепутав cлова «бекон» (bacon) и «маяк» (beacon). Ещё раньше оговорилась и сказала, что европейские страны «находятся в состоянии войны с Россией», а также предлагала Владимиру Путину развернуть политику России на 360 грудусов.

«Не ошибается тот, кто не живет», — поясняет свои ошибки Бербок, забывая, что остальные люди не несут ответственности за внешнюю политику крупнейшей экономики Европы

Источник:

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Метки: Анналена Бербок   МИД Германии   Оговорка   Румыния   глава   кокаиновое зерно   
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8  комментариев
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6k
MPEG-8 Час назад
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37k
russger 5 минут назад
Кокаиновое зерно? А я то думаю, чё меня торкает после булочек
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2k
Vadim Balabanov 20 минут назад
Пару лет назад в нидерландских новостях были сюжеты о том, что много наркотиков в Европу попадает с Украины. Короче, первый канал решил состряпать репортаж.
Приезжают журналисты: так и так, вот у вас тут...
Украинские таможенники: Но мы работаем!
А можно посмотреть?
В общем, подъезжает фура, поднимают тент -тюки сена. Четыре таможенника берут вилы и начинают тыкать по периметру. Досмотр закончен.
Голландцы: А что вы искали? Где собаки, аппаратура?
Таможенники: Так денег же нет! Вот если евросоюз выделит...
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17k
Shtoppi Полчаса назад
чего еще ждать от воздушной гимнастки.
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1k
Олег Квирулянт 44 минуты назад
Пиец тупая барышня. И ведь кто-то реально за нее голосовал )))
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1k
Кожар 59 минут назад
«Не ошибается тот, кто не живет», поясняет свои ошибки Бербок
А афтырь поста следует этому в ходе совместной конКУренции.
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34k
Андрей Иванов Час назад
Ну всё верно. Туда - кокаин, обратно - зерно. Зерно за кокаин - кокаиновое зерно
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13k
кира Час назад
Какой у нее противный хриплый голос. Видимо от злоупотребления кокаиновым зерном из Кокаины.
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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