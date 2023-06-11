Посол Румынии в Кении сравнил обезьян с африканскими коллегами

Румынского посла в Кении недавно отозвали из страны после расистских заявлений.

Прославился Драгош Виорел Цигэу тем, что во время встречи с восточноевропейскими дипломатами в отделении ООН в Найроби, увидев обезьяну сказал: «О, к нам присоединяется наша африканская группа».

Кто знает, что сподвигло румынского посла на эту фразу. Может быть, он искренне считал, что шутка отличная, так что коллеги восхитятся, какой он мастер тонкого юмора.

Это произошло в апреле, но расистскую шутку дипломаты пересказывали друг другу до тех пор, пока она не дошла до начальства и до прессы.