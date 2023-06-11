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Посол Румынии в Кении сравнил обезьян с африканскими коллегами

Посол Румынии в Кении сравнил обезьян с африканскими коллегами

Автор:
11 июня 2023 23:33
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Румыния   дипломатия   кения   позор   посол   расизм   скандал   
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Расистский супер-скандал разгорается в Кении: Посол Румынии в Найроби Драгош Виорел Цигэу ещё в апреле во время встречи с дипломатами из стран Восточной Европы увидел в окне обезьяну и сказал: «Вот к нам присоединяется африканская группа». Сейчас июнь и разборки уже вышли на уровень ООН и просочились в прессу.

Румынского посла в Кении недавно отозвали из страны после расистских заявлений.

Прославился Драгош Виорел Цигэу тем, что во время встречи с восточноевропейскими дипломатами в отделении ООН в Найроби, увидев обезьяну сказал: «О, к нам присоединяется наша африканская группа».

Кто знает, что сподвигло румынского посла на эту фразу. Может быть, он искренне считал, что шутка отличная, так что коллеги восхитятся, какой он мастер тонкого юмора.

Это произошло в апреле, но расистскую шутку дипломаты пересказывали друг другу до тех пор, пока она не дошла до начальства и до прессы.

Кроме того, история вызывала негодование кенийцев. Посол сначала извинился, назвав свой комментарий попыткой «разрядить атмосферу», потом извинился письменно, потом извинился МИД Румынии, потом виновника скандала официально отозвали из страны.

Но задетая за живое Кения извинений не приняла и теперь требует крови осудить румынский расизм на уровне ООН.

Посол Украины Мельник его, может, покусал?

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Метки: Румыния   дипломатия   кения   позор   посол   расизм   скандал   
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3  комментария
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5k
BenderRodriguez 38 минут назад
Ну это некрасиво, как минимум. Тем более у них же в стране. Правильно и ушли его. Такой идиот не может быть послом.
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19k
Robin Hood Полчаса назад
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34
mik6059 Час назад
То есть то, что он цыган, его мало устраивало и он решил стать ещё и расистом. Ему осталось объявить себя [мат] и приёмным отцом Греты Тумберг
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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