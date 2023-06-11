Посол Румынии в Кении сравнил обезьян с африканскими коллегами

Расистский супер-скандал разгорается в Кении: Посол Румынии в Найроби Драгош Виорел Цигэу ещё в апреле во время встречи с дипломатами из стран Восточной Европы увидел в окне обезьяну и сказал: «Вот к нам присоединяется африканская группа». Сейчас июнь и разборки уже вышли на уровень ООН и просочились в прессу.
Румынского посла в Кении недавно отозвали из страны после расистских заявлений.
Прославился Драгош Виорел Цигэу тем, что во время встречи с восточноевропейскими дипломатами в отделении ООН в Найроби, увидев обезьяну сказал: «О, к нам присоединяется наша африканская группа».
Кто знает, что сподвигло румынского посла на эту фразу. Может быть, он искренне считал, что шутка отличная, так что коллеги восхитятся, какой он мастер тонкого юмора.
Это произошло в апреле, но расистскую шутку дипломаты пересказывали друг другу до тех пор, пока она не дошла до начальства и до прессы.
Кроме того, история вызывала негодование кенийцев. Посол сначала извинился, назвав свой комментарий попыткой «разрядить атмосферу», потом извинился письменно, потом извинился МИД Румынии, потом виновника скандала официально отозвали из страны.
Но задетая за живое Кения извинений не приняла и теперь требует
крови осудить румынский расизм на уровне ООН.
Посол Украины Мельник его, может, покусал?
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