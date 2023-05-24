В Англии наглый тиктокер заходил в чужие дома и пугал хозяев



Молодой человек снимает ролики вместе с друзьями, большую часть его контента составляют пранки.

В этом видео Mizzy и его друзья снимают контент для рубрики «Заходим в рандомные дома». На записи парни открывают калитку и проходят мимо молодой женщины, которая прибирается во внутреннем дворике, и заходят в дом к незнакомой семье. Напуганная женщина идёт за ними и зовёт мужчину по имени Джеймс и просит его срочно подойти ко входной двери. Издеваясь над ней, молодые люди также начинают звать Джеймса, расхаживая по чужому дому.





Взволнованный Джеймс поднимается по лестнице навстречу парням, оставляя за спиной ребёнка, с которым он сидел в манеже. Mizzy начинает расспрашивать мужчину о доме, снимает комнаты, а потом вальяжно устраивается на диване. Блогеры покидают дом семьи только после того, как Джеймс говорит, что здесь живут дети.