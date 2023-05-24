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В Англии наглый тиктокер заходил в чужие дома и пугал хозяев

В Англии наглый тиктокер заходил в чужие дома и пугал хозяев

Автор:
24 мая 2023 11:07
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Англия   блогер   видео   идиот   лондон   люди   пранкер   
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18-летний блогер Mizzy из Лондона вместе с друзьями без спроса заходил в чужие дома и снимал реакцию их хозяев. После одного из роликов блогером заинтересовалась полиция.

В англоязычном сегменте интернета обсуждают скандальное видео пранкера Mizzy, который вместе с друзьями заходит в чужие дома, пугая хозяев. На последней записи молодой человек издевательски пародирует испуганную женщину и донимает отца, который cидел с младенцем. После того, как ролик широко разошёлся по тиктоку, блогер удалил профиль, а его контентом заинтересовалась полиция.


Молодой человек снимает ролики вместе с друзьями, большую часть его контента составляют пранки.

В этом видео Mizzy и его друзья снимают контент для рубрики «Заходим в рандомные дома». На записи парни открывают калитку и проходят мимо молодой женщины, которая прибирается во внутреннем дворике, и заходят в дом к незнакомой семье. Напуганная женщина идёт за ними и зовёт мужчину по имени Джеймс и просит его срочно подойти ко входной двери. Издеваясь над ней, молодые люди также начинают звать Джеймса, расхаживая по чужому дому.


Взволнованный Джеймс поднимается по лестнице навстречу парням, оставляя за спиной ребёнка, с которым он сидел в манеже. Mizzy начинает расспрашивать мужчину о доме, снимает комнаты, а потом вальяжно устраивается на диване. Блогеры покидают дом семьи только после того, как Джеймс говорит, что здесь живут дети.

Это видео развирусилось как в тиктоке, так и в твиттере из-за возмутившего зрителей поведения блогеров. После того, как молодой человек удалил страницу, его ролик стали репостить другие тиктокеры. Как сообщает издание The Independent, полиция Лондона начала расследование, хотя заявлений о Mizzy в органы не поступало.


Mizzy не в первый раз заходит в чужие дома без приглашения. В одном из предыдущих роликов пранкер заснял ничего не подозревающую семью с маленьким ребёнком за готовкой ужина, после чего сразу же выбежал на улицу.

В другом ролике за парнями бросается в погоню мужчина, после того как они пытались проникнуть, вероятно, в чей-то офис.

На сохранившихся в тиктоке видео Mizzy без спроса проходит на кухни ресторанов, кричит в лица прохожим и убегает от охранников в супермаркетах. В комментариях к видео блогера на ютубе пользователи из США предлагают ему попробовать провернуть фокус с проникновением в чужие дома в Штатах, где есть шанс наткнуться на вооружённых хозяев жилья.



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Метки: Англия   блогер   видео   идиот   лондон   люди   пранкер   
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8  комментариев
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13k
Kostick 56 минут назад
гм, в техас этому баклажану надо. или в швецию, там тоже можно валить вторгшееся тело, причем не только в жильё, но и машину, или катер.
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28k
Serg2001 2 минуты назад
Тиктокеры они и в Лондоне тиктокеры. Тупиковая ветвь развития человека.
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1k
Аарон Чупа 10 минут назад
Сразу вспомнил про грабителей, которые залезли к активному педерасту-насильнику))) этим тоже надо к нему))))
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9k
uehl 11 минут назад
тупые макаки
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14k
котегRUS 14 минут назад
жаль что в мой дом не зашли...(((
сомневаюсь что вышли бы..
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2k
Fiverknot 24 минуты назад
В Америке его бы в первом же доме пристрелили.
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44
Lion (BY) 43 минуты назад
Его ещё не пристрелили?
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20k
Виталий Касандров 47 минут назад
Ну хрен бы он от ротвейлера Тора убежал бы если бы ко мне в гости зашел.
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