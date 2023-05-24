В Англии наглый тиктокер заходил в чужие дома и пугал хозяев

18-летний блогер Mizzy из Лондона вместе с друзьями без спроса заходил в чужие дома и снимал реакцию их хозяев. После одного из роликов блогером заинтересовалась полиция.
В англоязычном сегменте интернета обсуждают скандальное видео пранкера Mizzy, который вместе с друзьями заходит в чужие дома, пугая хозяев. На последней записи молодой человек издевательски пародирует испуганную женщину и донимает отца, который cидел с младенцем. После того, как ролик широко разошёлся по тиктоку, блогер удалил профиль, а его контентом заинтересовалась полиция.
Молодой человек снимает ролики вместе с друзьями, большую часть его контента составляют пранки.
В этом видео Mizzy и его друзья снимают контент для рубрики «Заходим в рандомные дома». На записи парни открывают калитку и проходят мимо молодой женщины, которая прибирается во внутреннем дворике, и заходят в дом к незнакомой семье. Напуганная женщина идёт за ними и зовёт мужчину по имени Джеймс и просит его срочно подойти ко входной двери. Издеваясь над ней, молодые люди также начинают звать Джеймса, расхаживая по чужому дому.
Взволнованный Джеймс поднимается по лестнице навстречу парням, оставляя за спиной ребёнка, с которым он сидел в манеже. Mizzy начинает расспрашивать мужчину о доме, снимает комнаты, а потом вальяжно устраивается на диване. Блогеры покидают дом семьи только после того, как Джеймс говорит, что здесь живут дети.
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Это видео развирусилось как в тиктоке, так и в твиттере из-за возмутившего зрителей поведения блогеров. После того, как молодой человек удалил страницу, его ролик стали репостить другие тиктокеры. Как сообщает издание The Independent, полиция Лондона начала расследование, хотя заявлений о Mizzy в органы не поступало.
Mizzy не в первый раз заходит в чужие дома без приглашения. В одном из предыдущих роликов пранкер заснял ничего не подозревающую семью с маленьким ребёнком за готовкой ужина, после чего сразу же выбежал на улицу.
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В другом ролике за парнями бросается в погоню мужчина, после того как они пытались проникнуть, вероятно, в чей-то офис.
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На сохранившихся в тиктоке видео Mizzy без спроса проходит на кухни ресторанов, кричит в лица прохожим и убегает от охранников в супермаркетах. В комментариях к видео блогера на ютубе пользователи из США предлагают ему попробовать провернуть фокус с проникновением в чужие дома в Штатах, где есть шанс наткнуться на вооружённых хозяев жилья.
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сомневаюсь что вышли бы..