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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 7471 пост • 867 подписчиков подписаться
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Девушка сделала 43 пластических операции, чтобы быть похожей на Барби, но больше напоминает жуткую куклу

Девушка сделала 43 пластических операции, чтобы быть похожей на Барби, но больше напоминает жуткую куклу

Автор:
18 апреля 2023 11:47
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: барби   блогер   девушка и косметолог   девушка и пластика   девушка изменилась   звезды   пластика   преображение   трансформация   шоу бизнес   
2970
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У некоторых девушек есть свои мечты. Порой они кажутся неосуществимыми, их отговаривают, но когда у женщины есть цель, её ничего не остановит.

Знакомьтесь, это 29-летняя Далия Наим (Dalia Naeem). Она с детства мечтала выглядеть, как Барби. Но сама была темноволосой и смуглой. Только это не помешало ей воплотить в жизнь свою мечту.


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Девушка сделала 43 косметических процедуры, чтобы стать похожей на куклу Барби. Она не только ложилась под нож пластического хирурга, что изменить грудь, исправить лицо, но и регулярно продолжает модифицировать себя с помощью разных средств: увеличивает губы, наращивает ресницы.

За ней следят в соцсетях более миллиона человек. Каждый день девушка публикует селфи, кадры из жизни и с работы. К слову, Далия - телеведущая. Она живёт в Ираке и мелькает на местных каналах.


Из-за страсти к трансформациям, девушка вынуждена ездить к хирургам из других стран. Ей уже запретили делать операции в Австралии, теперь она ищет новые клиники.


Далия довольна своим внешним видом, однако не все подписчики разделяют её мнение: ей писали, что она больше похожа на зомби, чем на Барби.

Как вам трансформация?

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Метки: барби   блогер   девушка и косметолог   девушка и пластика   девушка изменилась   звезды   пластика   преображение   трансформация   шоу бизнес   
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53  комментария
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27k
Serg2001 2 часа назад
Самая грустная инфа это то, что "за ней следят в соцсетях более миллиона человек". Debil detekted!
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13k
Limon Минуту назад
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625
partners74 4 минуты назад
ойптыть, лучше бы в нашей клинике . гораздо дешевле и выгоднее. красота епта
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9k
Garpia121 5 минут назад
Пластическим хирургам тоже надо кушать. Если нет мозга, модифицируй что есть.
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7k
Компьютер DELL монитором 13 минут назад
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15k
Majul 13 минут назад
А у этого существа рот и глаза точно открываются и закрываются?
Что у нее в голове то, кошмар...
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2k
Серёжа 20 минут назад
Невеста Чаки
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1k
Тимур 22 минуты назад
А меньше жрать ей в голову не пришло.
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13k
Kostick Полчаса назад
кровь из глаз... такое увидеть, в лучшем случае заикой останешься..
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19k
anpetrof Полчаса назад
Барби головного мозга, излечить не представляется возможным.
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4k
Феликс Дзержинский Полчаса назад
Спасибо, блеванул.
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265
Andrei 38 минут назад
Там и много обработки на каждом фото, вероятно реальная внешность ещё хуже
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2k
vijilante 41 минуту назад
В Ираке она "живёт" ?
Тогда понятно , почему в исламском "государстве" радикалы её не образумели - талибы подходют , видят её , орут : " ВАХ , ШАЙТАН !!!" и убегают.
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5k
Евгений Д 43 минуты назад
До пластики гораздо лучше.
Жалко что операциями мозгов не добавить
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7k
Александр Маслов 44 минуты назад
Из-за бабла? Какая глупость!
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13k
Женя 50 минут назад
Кто ей вместо Барби
Смешариков подсунул?
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531
Руслана Тарасова 53 минуты назад
Вопрос один: зачем? Ну последят за твоим аккаунтом куча народу. Ну год, ну два, ну три максимум. Потом забудут. А порезанный организм останется с ней. И будет постоянно напоминать проблемами.
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59k
Александр 55 минут назад
Статистика утверждает:
На каждую такую "Барби" найдется подобный "Кен" ..:-))
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14k
MrForstd 57 минут назад
Точно на Барби хотела быть похожа?
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44k
Aleksandr 59 минут назад
Пластический хирург-гений!
Совпадение лица- 146%.
Просто ему забыли объяснить разницу между Барби и Тиффани...
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250
noname789 Час назад
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