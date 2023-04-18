Девушка сделала 43 пластических операции, чтобы быть похожей на Барби, но больше напоминает жуткую куклу

У некоторых девушек есть свои мечты. Порой они кажутся неосуществимыми, их отговаривают, но когда у женщины есть цель, её ничего не остановит.
Знакомьтесь, это 29-летняя Далия Наим (Dalia Naeem). Она с детства мечтала выглядеть, как Барби. Но сама была темноволосой и смуглой. Только это не помешало ей воплотить в жизнь свою мечту.
Девушка сделала 43 косметических процедуры, чтобы стать похожей на куклу Барби. Она не только ложилась под нож пластического хирурга, что изменить грудь, исправить лицо, но и регулярно продолжает модифицировать себя с помощью разных средств: увеличивает губы, наращивает ресницы.
За ней следят в соцсетях более миллиона человек. Каждый день девушка публикует селфи, кадры из жизни и с работы. К слову, Далия - телеведущая. Она живёт в Ираке и мелькает на местных каналах.
Из-за страсти к трансформациям, девушка вынуждена ездить к хирургам из других стран. Ей уже запретили делать операции в Австралии, теперь она ищет новые клиники.
Далия довольна своим внешним видом, однако не все подписчики разделяют её мнение: ей писали, что она больше похожа на зомби, чем на Барби.
Как вам трансформация?
Источник:
- 14 звезд, которые изменили внешность с помощью косметолога или хирурга, но отрицают это
- Видеоблогер Георгий Кавказ
- Знаменитости, которые испортили внешность одной неудачной пластикой
- Пластический хирург показал, как бы выглядели 10 актрис, если бы старели как обычные женщины
- Российский видеоблогер Дмитрий Масленников
Что у нее в голове то, кошмар...
Тогда понятно , почему в исламском "государстве" радикалы её не образумели - талибы подходют , видят её , орут : " ВАХ , ШАЙТАН !!!" и убегают.
Жалко что операциями мозгов не добавить
Смешариков подсунул?
На каждую такую "Барби" найдется подобный "Кен" ..:-))
Совпадение лица- 146%.
Просто ему забыли объяснить разницу между Барби и Тиффани...