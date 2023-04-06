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"Голый торс и взгляд маньяка": Филиппо Сорчинелли - стилист Папы Римского

"Голый торс и взгляд маньяка": Филиппо Сорчинелли - стилист Папы Римского

Автор:
06 апреля 2023 09:33
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Священник   блогер   знаменитость   одеяния священника   папа римский   стилист папы римского   филиппо сорчинелли   шоу бизнес   
1980
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Даже у Папы Римского есть свой стилист! Одеяния для Папы придумывает итальянский дизайнер Филиппо Сорчинелли. Ему 48 лет, сегодня мы познакомим вас с ним поближе.

Филиппо Сорчинелли - итальянский дизайнер, художник, фотограф и музыкант. Он основал свой парфюмерный бренд Filippo Sorcinelli. Дизайнер родился в 1975 году. Закончил школу искусств Фано и консерваторию Пезаро, после чего изучал игру на органе в Папском институте духовной музыки в Риме.

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Также он занимается созданием церковных атрибутов и облачений для священников в своем личном ателье LAVS.

Среди клиентов Филиппо папа Франциск, кардиналы Ватикана, папа Бенедикт XVI также был клиентом Филиппо.

В своём микроблоге стилист публикует не только одеяния священников, но и свои фото с голым торсом. Большую часть тела мужчины покрывают татуировки.

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Метки: Священник   блогер   знаменитость   одеяния священника   папа римский   стилист папы римского   филиппо сорчинелли   шоу бизнес   
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12  комментариев
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11k
Shtoppi 2 часа назад
похож на доминанту из bdsm порно.
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16k
sonic24a 7 минут назад
Он не мусульманин часом?
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4k
Kozlodoev 19 минут назад
Сразу видно - католик ..
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381
Дмитрий Полчаса назад
Тату стайл каля маля?)
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5k
мемфрид 59 минут назад
Вот и всё, что надо знать о болезных католиках: блестящий пуховичок у главы церкви- да без б! [мат] шьёт папе блузки- да без б. Позорище
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807
Bronetazik Час назад
вот именно из-за этой картинки папы римского в белом пуховике и закрыли бесплатный доступ к нейросети Midjourney :)
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9k
krivsan 2 часа назад
а я думал монашки шьют одеяния,а тут Филиппо, у которого линия парфюма даже "унисекс"
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