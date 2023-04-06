"Голый торс и взгляд маньяка": Филиппо Сорчинелли - стилист Папы Римского

Даже у Папы Римского есть свой стилист! Одеяния для Папы придумывает итальянский дизайнер Филиппо Сорчинелли. Ему 48 лет, сегодня мы познакомим вас с ним поближе.
Филиппо Сорчинелли - итальянский дизайнер, художник, фотограф и музыкант. Он основал свой парфюмерный бренд Filippo Sorcinelli. Дизайнер родился в 1975 году. Закончил школу искусств Фано и консерваторию Пезаро, после чего изучал игру на органе в Папском институте духовной музыки в Риме.
Также он занимается созданием церковных атрибутов и облачений для священников в своем личном ателье LAVS.
Среди клиентов Филиппо папа Франциск, кардиналы Ватикана, папа Бенедикт XVI также был клиентом Филиппо.
В своём микроблоге стилист публикует не только одеяния священников, но и свои фото с голым торсом. Большую часть тела мужчины покрывают татуировки.
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