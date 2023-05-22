Как сейчас выглядит девочка из России, которую все считали самым красивым ребёнком в мире

Многие бренды полюбили ее за то, что она всегда выглядела естественно и не чувствовала себя неловко во время съёмок. В 2015 году мама Анастасии, Анна, создала официальный аккаунт в соцсетях для девочки и начала его вести. Она продолжает это делать до сих пор.