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Как сейчас выглядит девочка из России, которую все считали самым красивым ребёнком в мире

Как сейчас выглядит девочка из России, которую все считали самым красивым ребёнком в мире

Автор:
22 мая 2023 09:09
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Анастасия Князева   блогер   звезда   знаменитость   интересно   как выглядит   модель   самая красивая девочка в мире   фото   шоу бизнес   
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В 2017 году Анастасию Князеву все называли "самой красивой девочкой в ​​мире". Ей пророчили успешную карьеру, как у Ирины Шейк. В чём же её уникальность? У Анастасии голубые глаза и вообще кукольная внешность.


Анастасию заметили не только в России, но и за рубежом. Она стала самой молодой моделью, появившейся во французском Vogue. Она начала модельную карьеру в возрасте всего 2,5 года, и к 4 годам она уже стала довольно известной.


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Многие бренды полюбили ее за то, что она всегда выглядела естественно и не чувствовала себя неловко во время съёмок. В 2015 году мама Анастасии, Анна, создала официальный аккаунт в соцсетях для девочки и начала его вести. Она продолжает это делать до сих пор.


Девочка продолжает участвовать в показать и съёмках. В 2018 году Анастасия заняла 5-е место в списке самых красивых детей мира по версии L’Officiel. У неё также есть контракты с разными брендами: Chobi Kids, Kenguru и Kia Motors.



Несмотря на модельную карьеру, родители стараются, чтобы девочка жила обычной жизнью. Она ходит в государственную школу и не строит из себя популярную диву. У Насти есть старший брат Артемий, а мама и папа - экономист и сотрудник автомобильной промышленности.



Анастасия занимается английским, пением, танцами, хочет стать кондитером или ветеринаром в будущем. Сейчас она ведет детской шоу на канале СТС, снимается в телешоу, кино и рекламе. В 202 году получила награду ТЭФИ-kids.


Как думаете, с годами её внешность сильно изменилась?

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Метки: Анастасия Князева   блогер   звезда   знаменитость   интересно   как выглядит   модель   самая красивая девочка в мире   фото   шоу бизнес   
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1k
Виктор Глущенко Час назад
Анастасия занимается английским, пением, танцами, хочет стать кондитером или ветеринаром в будущем. Сейчас она ведет детской шоу на канале СТС, снимается в телешоу, кино и рекламе.


Ссылка youtu.be
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15k
Элитный тигр 3 минуты назад
Да-да, кондитером она станет или ветеринаром...
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4k
Горожанин 39 минут назад
Природа берет своё. Потихоньку, помаленьку в страшненькую превращается. Тот случай, когда из лебедя - в утку. Это жизнь. А в жизни всегда так - из лебедя - в гадкую утку, из гадкого утенка - в лебедя. Весы судьбы не обманешь.
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4k
Serj81 55 минут назад
Ну маленьким ребенком она была красивее. Те черты "милоты" прошли, появляются другие черты лица, более стандартные что ли.
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