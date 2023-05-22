Как сейчас выглядит девочка из России, которую все считали самым красивым ребёнком в мире

В 2017 году Анастасию Князеву все называли "самой красивой девочкой в мире". Ей пророчили успешную карьеру, как у Ирины Шейк. В чём же её уникальность? У Анастасии голубые глаза и вообще кукольная внешность.
Анастасию заметили не только в России, но и за рубежом. Она стала самой молодой моделью, появившейся во французском Vogue. Она начала модельную карьеру в возрасте всего 2,5 года, и к 4 годам она уже стала довольно известной.
Многие бренды полюбили ее за то, что она всегда выглядела естественно и не чувствовала себя неловко во время съёмок. В 2015 году мама Анастасии, Анна, создала официальный аккаунт в соцсетях для девочки и начала его вести. Она продолжает это делать до сих пор.
Девочка продолжает участвовать в показать и съёмках. В 2018 году Анастасия заняла 5-е место в списке самых красивых детей мира по версии L’Officiel. У неё также есть контракты с разными брендами: Chobi Kids, Kenguru и Kia Motors.
Несмотря на модельную карьеру, родители стараются, чтобы девочка жила обычной жизнью. Она ходит в государственную школу и не строит из себя популярную диву. У Насти есть старший брат Артемий, а мама и папа - экономист и сотрудник автомобильной промышленности.
Анастасия занимается английским, пением, танцами, хочет стать кондитером или ветеринаром в будущем. Сейчас она ведет детской шоу на канале СТС, снимается в телешоу, кино и рекламе. В 202 году получила награду ТЭФИ-kids.
Как думаете, с годами её внешность сильно изменилась?
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