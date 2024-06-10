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В России призывают приобщить подростков к опасному труду

В России призывают приобщить подростков к опасному труду

Автор:
10 июня 2024 19:11
Сообщество : Жить в России
Метки: Госдума   Россия   закон   подростки   труд   фото   школа   
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К опасным профессиям относятся работы, связанные например, с ядами или электрическим током.

Зампред комитета ГД по аграрным вопросам Юлия Оглоблина на шоу «Законный вопрос» заявила, что российские школьники так хотят работать на летних каникулах, что было бы целесообразно изменить закон, чтобы можно было привлекать детей с 16 лет к работе на производстве. По её словам, работать летом хотят 90% подростков.

«Мы на одном совещании даже обсуждали, чтобы эту планку чуть понизить, например, до 16 лет. Если школьники готовы, а родители подписывают, что не против — почему должны быть ограничения? Это пока на уровне обсуждения», — заявила депутат.

Речь идёт об опасных работах, таких как земляные и высотные работы, труд, связанный с опасностью поражения электрическим током, с воздействием сильнодействующих и ядовитых веществ, валка леса, перемещение тяжелых грузов.

Однако, эту идею уже окрестили бесчеловечной и антидетской. Так высказалась глава комитета по делам семьи Нина Останина в беседе с «Газетой.Ru».

«Это бесчеловечная антидетская инициатива в Год семьи. Она не получит поддержки ни одной фракции в Госдуме. У нас было много вопросов к уже действующему закону о праве на труд несовершеннолетних, потому что в нем прописано, что речь идет о праве устраиваться на работу в свободное от учебы время, что дает достаточно широкую трактовку. И мы уже увидели, что во время трагедии в «Крокус Сити Холле», где работало 105 несовершеннолетних, дети работали не два, не три часа, и даже не четыре. Дети работали до 12 часов ночи с 18.00. Поэтому я считаю, что это просто нарушение прав детей», — сказала Останина.

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Метки: Госдума   Россия   закон   подростки   труд   фото   школа   
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20  комментариев
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3k
Ультратрахуил Час назад
Нельзя подростков к труду приобщать , только к тиктоку , видеблогингу, и вейпам с айкосами!
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63k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 5 минут назад
жить вообще опасно ! клетки от кислорода окисляются и не делятся !
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17k
Типа граф 5 минут назад
Комментарий к фото
Ещё поближе лицом к шпинделю и пионерские галстуки торчат , всё правильно !
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41k
albedo 10 минут назад
Во времена СССР для учеников 9-10 классах были созданы учебно- производственные комбинаты (УПК)
Раз в неделю мы туда ходили и получали рабочие специальности.
Я получил слесаря механо-сборочных работ.
В летние каникулы была практика на производствах.
Я работал месяц на заводе трикотажных машин Северянка.
Смена - полдня.
Потом на месяц еще остался работать.
Получил свою первую зарплату.

И НИКТО из школьников не был травмирован.
Зато работать руками умею.

Чего и молодежи желаю.
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36k
Юр21 21 минуту назад
Опасный труд - у автоподставщиков, у наркодиллеров, проституток и дур пишущих куйню в интернете, а остальной труд нужен и благороден.
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15k
Владимир 24 минуты назад
Помнится на трудах мастерили на токарных станках. Всякие части для ремонта парт и стульев в школе. Нормально, никто не помер.
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43k
Сергей Полчаса назад
Не обсуждать надо , а решить вопрос.
Пока хотят работать , пусть работают. А то потом вырастут и хрен заставишь уже работать.
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34k
Владимир Полчаса назад
О боже-боже, варвары, вместо того что бы учить детей толерастии, инклюзивности и полетам на марс в виртуальности ищь чо выдумали..
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21k
Александр 39 минут назад
Приготовить на элетромясорубке фарш, опасность получить удар тока, электроинструмент, помыть посуду моющим, если выпить моющее, то опасность отравления химикатами.
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73
Сергей Сергей 45 минут назад
ну что вы, нельзя-нельзя!
надо обложить деточек мягкими подушечками и кормить с ложечки,
лет до 30
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1k
Я мыслю, следовательно, существую. 49 минут назад
"до 90% детей хотят работать", потому, что у их родителей денег на детские "хотелки" не хватает. И не всегда это плейстейшены - айфоны, иногда и одежда нормальная не по карману, а дети растут, вообще - то.

Стабильность, хуле.
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11k
JeanLuk 57 минут назад
Комментарий к фото
Нарушение ТБ, галстук за станком
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136
pilot52 JeanLuk 3 минуты назад
Комментарий к фото
Галстук? Да они без очков работают. Хотя скорее всего фото постановочное.
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PokemonKa
  • Дата регистрации: 14.12.2016
  • 5109 постов (4894 в горячем)
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
358710



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