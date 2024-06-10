В России призывают приобщить подростков к опасному труду

К опасным профессиям относятся работы, связанные например, с ядами или электрическим током.
Зампред комитета ГД по аграрным вопросам Юлия Оглоблина на шоу «Законный вопрос» заявила, что российские школьники так хотят работать на летних каникулах, что было бы целесообразно изменить закон, чтобы можно было привлекать детей с 16 лет к работе на производстве. По её словам, работать летом хотят 90% подростков.
«Мы на одном совещании даже обсуждали, чтобы эту планку чуть понизить, например, до 16 лет. Если школьники готовы, а родители подписывают, что не против — почему должны быть ограничения? Это пока на уровне обсуждения», — заявила депутат.
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Речь идёт об опасных работах, таких как земляные и высотные работы, труд, связанный с опасностью поражения электрическим током, с воздействием сильнодействующих и ядовитых веществ, валка леса, перемещение тяжелых грузов.
Однако, эту идею уже окрестили бесчеловечной и антидетской. Так высказалась глава комитета по делам семьи Нина Останина в беседе с «Газетой.Ru».
«Это бесчеловечная антидетская инициатива в Год семьи. Она не получит поддержки ни одной фракции в Госдуме. У нас было много вопросов к уже действующему закону о праве на труд несовершеннолетних, потому что в нем прописано, что речь идет о праве устраиваться на работу в свободное от учебы время, что дает достаточно широкую трактовку. И мы уже увидели, что во время трагедии в «Крокус Сити Холле», где работало 105 несовершеннолетних, дети работали не два, не три часа, и даже не четыре. Дети работали до 12 часов ночи с 18.00. Поэтому я считаю, что это просто нарушение прав детей», — сказала Останина.
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Раз в неделю мы туда ходили и получали рабочие специальности.
Я получил слесаря механо-сборочных работ.
В летние каникулы была практика на производствах.
Я работал месяц на заводе трикотажных машин Северянка.
Смена - полдня.
Потом на месяц еще остался работать.
Получил свою первую зарплату.
И НИКТО из школьников не был травмирован.
Зато работать руками умею.
Чего и молодежи желаю.
;-)
Пока хотят работать , пусть работают. А то потом вырастут и хрен заставишь уже работать.
надо обложить деточек мягкими подушечками и кормить с ложечки,
лет до 30
Стабильность, хуле.
Кто не хочет - тот находит причины не работать.