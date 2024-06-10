В России призывают приобщить подростков к опасному труду

Однако, эту идею уже окрестили бесчеловечной и антидетской. Так высказалась глава комитета по делам семьи Нина Останина в беседе с «Газетой.Ru».

«Это бесчеловечная антидетская инициатива в Год семьи. Она не получит поддержки ни одной фракции в Госдуме. У нас было много вопросов к уже действующему закону о праве на труд несовершеннолетних, потому что в нем прописано, что речь идет о праве устраиваться на работу в свободное от учебы время, что дает достаточно широкую трактовку. И мы уже увидели, что во время трагедии в «Крокус Сити Холле», где работало 105 несовершеннолетних, дети работали не два, не три часа, и даже не четыре. Дети работали до 12 часов ночи с 18.00. Поэтому я считаю, что это просто нарушение прав детей», — сказала Останина.