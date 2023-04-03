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Австралийка обнаружила, что в гараже дома нелегально живёт женщина

Австралийка обнаружила, что в гараже дома нелегально живёт женщина

Автор:
03 апреля 2023 21:51
Сообщество : Истории
Метки: Жизнь   Разное   аренда   аренда жилья   видео   истории   история   люди   тикток   фото   
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Жительница Австралии арендовала комнату в доме, и ни разу за несколько месяцев не пользовалась гаражом. Однако, перед переездом в другое место, она впервые туда заглянула - и поняла, что там живёт кто-то ещё.

Австралийка по имени Кейт Дуд поделилась этой историей в своём Тиктоке. Женщина арендовала комнату в доме в городе Мельбурн, и когда решила съезжать, арендодатели попросили её забрать вещи из гаража. По словам Кейт, она не особо пользовалась гаражом, потому что там водились пауки - а она их страшно боится. Но в тот раз она решила пойти в гараж, чтобы проверить, всё ли она собрала.

Просматривая вещи, Кейт, а затем и её арендодатель, поняли, что в гараже явно живёт кто-то ещё - при чём нелегально. Они нашли тапочки, спальный мешок, ведро с полотенцем (где незнакомка явно мылась), аэрогриль, зубную щетку, расческу и украденные вещи, которые никто раньше там не видел.


"Мы вместе спустились вниз и нашли тапочки, спальный мешок, ведро и другие мелочи, которые явно указывали на то, что там кто-то живёт. Эта особа жила в гараже в течение нескольких месяцев, судя по украденным ею вещам и множеству сумок, которые мы нашли," - рассказала женщина.

Сначала Кейт думала, что арендодатель её разыгрывает, но затем они обе поняли, что это не шутка. Они сообщили о незваной гостье в полицию, и стражи порядка забрали вещи незаконной жительницы из гаража. На дверь гаража повесили табличку о том, что она может забрать свои вещи только в участке. Ту загадочную жительницу увидели уже на следующий день.


"Мы увидели, как она подошла к гаражу, сорвала табличку и убежала. Не знаю, что с ней было дальше, но хочу отметить - она была красиво одета," - сказала Кейт.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Жизнь   Разное   аренда   аренда жилья   видео   истории   история   люди   тикток   фото   
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8  комментариев
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4k
Старичок 2 часа назад
гаражом никогда не пользовалась, но перед выездом решила проверить, не забыла ли что (из чужого походу).

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Артём 18 минут назад
Жить в Австралии и боятся пауков, это какая-то форма мазохизма.
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anatolis 49 минут назад
В психиатрии это называется, раздвоение личности.
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362
Андрей Час назад
Да пересдавала, падла потихоньку, пока не спалили....
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13k
♚ Мрачный Жнец ♚ 2 часа назад
Ох уж эти сказочники...
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11k
GROMOZEKA 2 часа назад
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