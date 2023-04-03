Австралийка обнаружила, что в гараже дома нелегально живёт женщина

Сначала Кейт думала, что арендодатель её разыгрывает, но затем они обе поняли, что это не шутка. Они сообщили о незваной гостье в полицию, и стражи порядка забрали вещи незаконной жительницы из гаража. На дверь гаража повесили табличку о том, что она может забрать свои вещи только в участке. Ту загадочную жительницу увидели уже на следующий день.

"Мы увидели, как она подошла к гаражу, сорвала табличку и убежала. Не знаю, что с ней было дальше, но хочу отметить - она была красиво одета," - сказала Кейт.