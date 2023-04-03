Австралийка обнаружила, что в гараже дома нелегально живёт женщина

Жительница Австралии арендовала комнату в доме, и ни разу за несколько месяцев не пользовалась гаражом. Однако, перед переездом в другое место, она впервые туда заглянула - и поняла, что там живёт кто-то ещё.
Австралийка по имени Кейт Дуд поделилась этой историей в своём Тиктоке. Женщина арендовала комнату в доме в городе Мельбурн, и когда решила съезжать, арендодатели попросили её забрать вещи из гаража. По словам Кейт, она не особо пользовалась гаражом, потому что там водились пауки - а она их страшно боится. Но в тот раз она решила пойти в гараж, чтобы проверить, всё ли она собрала.
Просматривая вещи, Кейт, а затем и её арендодатель, поняли, что в гараже явно живёт кто-то ещё - при чём нелегально. Они нашли тапочки, спальный мешок, ведро с полотенцем (где незнакомка явно мылась), аэрогриль, зубную щетку, расческу и украденные вещи, которые никто раньше там не видел.
"Мы вместе спустились вниз и нашли тапочки, спальный мешок, ведро и другие мелочи, которые явно указывали на то, что там кто-то живёт. Эта особа жила в гараже в течение нескольких месяцев, судя по украденным ею вещам и множеству сумок, которые мы нашли," - рассказала женщина.
Сначала Кейт думала, что арендодатель её разыгрывает, но затем они обе поняли, что это не шутка. Они сообщили о незваной гостье в полицию, и стражи порядка забрали вещи незаконной жительницы из гаража. На дверь гаража повесили табличку о том, что она может забрать свои вещи только в участке. Ту загадочную жительницу увидели уже на следующий день.
"Мы увидели, как она подошла к гаражу, сорвала табличку и убежала. Не знаю, что с ней было дальше, но хочу отметить - она была красиво одета," - сказала Кейт.
Источник:
Источник: — переведено специально для fishki.net
- "Вышел в туалет и не вернулся": истории о новых сотрудниках
- Британца так достали ямы на дорогах, что он устроил необычный протест
- Женщина нашла любовницу для неверного мужа, которая точь-в-точь похожа на неё, чтобы спасти брак
- Экс-участница группы «Ранетки» живёт на улицах Буэнос-Айреса с грудным ребенком
- 13 немыслимых фактов, которые расширят ваш кругозор